Gaura din stratul de ozon a ajuns în 2025 la unul din cele mai mici niveluri din ultimele decenii

Gaura din stratul de ozon al Pământului a fost în 2025 una dintre cele mai mici din ultimele decenii, a anunţat Organizaţia Meteorologică Mondială (OMM).

Cel mai recent buletin privind ozonul al agenţiei ONU, publicat cu ocazia Zilei Mondiale a Ozonului, indică faptul că 2025 a fost al doilea an consecutiv în care atât adâncimea, cât şi întinderea găurii de ozon s-au situat în mod semnificativ sub media din perioada 1990-2010.

Gaura de ozon de anul trecut a fost a patra până la a cincea cea mai mică de la observarea tendinţelor severe de diminuare a stratului de ozon, în 1992, a precizat organizaţia. Acest lucru s-a datorat parţial fenomenelor atmosferice naturale care duc la fluctuaţii anuale, a precizat OMM, potrivit dpa, preluată de Agerpres.

Însă factorul decisiv a fost reducerea, în ultimele decenii, a substanţelor antropogene, care epuizează stratul de ozon, precum clorofluorocarburile (CFC). Acestea erau utilizate anterior în frigidere, aparate de aer condiţionat, spumă pentru stingerea incendiilor şi fixativ pentru păr.

Secretarul general al OMM, Celeste Saulo, a declarat că aceasta este o veste bună în domeniul mediului.

„Începând cu anul 2000, stratul de ozon se reface, iar noi ne putem aştepta la o refacere completă în decurs de câteva decenii”, a spus Saulo.

Ziua Mondială a Ozonului

În 1985, a fost adoptată Convenţia de la Viena privind protecţia stratului de ozon, urmată ulterior de Protocolul de la Montreal. Potrivit OMM, prevederile acestora au condus de atunci la eliminarea treptată a peste 99% dintre substanţele reglementate care distrug stratul de ozon, cum ar fi CFC.

Un strat de ozon subţiat permite unei cantităţi mai mari de radiaţii ultraviolete (UV) nocive provenite de la soare să ajungă pe Pământ. În cazul oamenilor, acest lucru poate să provoace leziuni cutanate sau cancer de piele, precum şi cataractă.

În anumite zone din Europa, radiaţia UV a crescut cu până la 20% începând de la jumătatea anilor '90, potrivit OMM.

Măsurătorile efectuate la sol au arătat că această creştere a fost determinată în principal de o reducere a acoperirii noroase şi de o creştere a perioadei anuale de expunere la razele directe ale soarelui.

„Având în vedere această tendinţă, măsurile specifice şi eficiente de protecţie împotriva radiaţiilor UV au o importanţă capitală”, a subliniat OMM.

Ziua Mondială a Ozonului este marcată anual la 16 septembrie.

Editor : B.P.