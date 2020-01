Ginkgo biloba poate trăi 1.000 de ani. Oamenii de știință au descoperit secretul acestui arbore cu longevitate extraordinară

Unii copaci trăisc sute de ani, chiar și un mileniu. Longevitatea lor îi intriga pe oamenii de știință, care, până acum, nu găsiseră un răspuns clar pentru a explica fenomenul. Ginkgo biloba este cea mai veche specie de copac de pe planetă. Supraviețuiește, așa cum o știm azi, de aproape 200 de milioane de ani. A fost martora unor mari catastrofe, cum ar fi extincția dinozaurilor sau bombardamentul atomic de la Hiroshima.

De curând, oamenii de știință au reușit să descifreze secretul longevității ginkgo biloba, o specie de arbori originară din China, care poate trăi mai bine de 1.000 de ani. Oamenii de știință au studiat îmbătrânirea a 34 astfel de copaci, cu vârste cuprinse între 15 și 667 de ani, din diferite provincii chineze. Și-au publicat cercetarea în ianuarie, în revista științifică americană Proceedings of the National Academy of Sciences.

Un sistem imunitar care nu slăbește

Cercetătorii din Statele Unite și China au făcut o analiză genetică asupra cambiului vascular al acestor copaci (țesut vegetal situat între țesutul lemnos și cel liberian de sub scoarță, care asigură creșterea secundară în grosime a tulpinii și a rădăcinii - n.r., cf dexonline).

Ei au ajuns la concluzia că genele cambiului nu conțin programul de senescență (procesul de îmbătrânire).

„La oameni, când îmbătrânesc, sistemul imunitar începe să nu mai funcționeze așa bine”, explică autorul principal al studiului, Richard Dixon. „Or, sistemul imunitar al acestor arbori, chiar dacă au 1.000 de ani, seamănă cu cel al unuia tânăr de 20 de ani”, spune cercetătorul.

Frunze de ginkgo biloba Foto: Guliver/GettyImages

Oamenii de știință au observat că mărimea frunzelor, capacitatea de fotosinteză și calitatea semințelor nu se deteriorează odată cu vârsta. Mai mult, ginkgo biloba continuă să crească.

„În ansamblu, rezultatele noastre arată că arborii cu durată de viață lungă au dezvoltat mecanisme compensatorii pentru menținerea unui echilibru între procesul de creștere și cel de îmbătrânire”, arată studiul.

Copacii precum gingko biloba ar putea trăi aproape etern, spune Peter Brown, un biolog care nu a fost implicat în studiu. Acești copaci au în fiecare an lemn nou, rădăcini noi, frunze noi, noi organe sexuale. Nu sunt precum animalele sau oamenii. La noi, din momentul în care ne-am născut, toate piesele sunt acolo, dar, la un moment dat, ele încep să ne lase, spune biologul citat de New York Times.

Copaci gingko biloba toamna, în Tokyo Foto: Guliver/Getty Images

Și atunci, din ce cauză mor acești copaci? Nu neapărat din cauza vârstei lor înaintate, spune Richard Dixon. Motivele pot fi cu totul altele: secetă, ger, furtună sau activitatea umană.

