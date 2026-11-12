Greta Thunberg, avertisment sumbru la COP31: „Planeta nu moare, este ucisă și știm de către cine”

Activista suedeză Greta Thunberg a lansat critici dure la adresa guvernelor, în cadrul summitului climatic COP31, desfășurat la Antalya, în Turcia, acuzând liderii politici de inacțiune în fața crizei climatice. În prima sa participare la o conferință COP după cinci ani, Thunberg a avertizat asupra unui viitor marcat de tot mai multe genocide și ecocide, în care drepturile fundamentale vor fi compromise.

Activista suedeză pentru climă Greta Thunberg a declarat că planeta „nu moare, ci este ucisă și știm de către cine”, într-o intervenție tranșantă la conferința climatică COP31, desfășurată la Antalya, în Turcia.

„Este ucisă chiar de oamenii despre care se presupune că ar trebui să vină să ne salveze”, a declarat Thunberg. „Nimeni nu vine să ne salveze. Atunci când drepturile noastre fundamentale sunt amenințate de state și de alte instituții, este de datoria noastră să luăm atitudine, să fim adulții responsabili și să luptăm pentru drepturile tuturor”.

Thunberg a vorbit în cadrul unei întâlniri cu presa, care a atras un public numeros la conferința COP31, alături de alți activiști din Nepal, Australia, Palestina și Canada, relatează The Guardian. Toți au criticat dur lipsa de acțiune a guvernelor în fața crizei climatice și au cerut încetarea livrărilor de energie din Turcia către Israel, despre care Thunberg a afirmat că „alimentează direct genocidul din Palestina”.

„Ne îndreptăm către un viitor cu tot mai multe genocide și ecocide, în care drepturile noastre fundamentale vor fi complet compromise, iar necesitățile de bază vor deveni luxuri”, a declarat Thunberg. „Este mai clar ca niciodată, mai ales în locuri precum acesta, că situația este complet scăpată de sub control. Planeta nu moare, ci este ucisă.”

Thunberg nu a mai participat la o conferință COP din 2021, când, la Glasgow, a devenit celebră pentru afirmația că negocierile climatice nu reprezintă decât „bla, bla, bla”. În perioada care a urmat, activista și-a extins preocupările dincolo de criza climatică, implicându-se și în alte cauze, printre care situația palestinienilor.

Sosirea sa în Turcia a stârnit un interes considerabil în rândul delegaților prezenți la COP31. După încheierea conferinței de presă, numeroase persoane au încercat să vorbească cu ea, mai relatează publicația.

Editor : M.I.