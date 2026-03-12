Live TV

La stația de epurare din Brașov, muncitorii au adunat peste 800 de metri cubi de deșeuri în ultimul an. Sursa foto: colaj captură video Digi24

Șervețele umede aruncate în toaletă, absorbante, vată sau alte obiecte de igienă personală - toate pot duce la adevărate blocaje în sistemele de canalizare ale marilor orașe. Numai în ultimul an, la stația de epurare din Brașov, de exemplu, muncitorii au adunat peste 800 de metri cubi de deșeuri. Pe lângă faptul că sistemele se pot bloca, este pusă în pericol și sănătatea publică, și mediul înconjurător, atrag atenția reprezentanții companiilor de apă, care fac apel la oameni și le cer să nu mai arunce gunoaie în canalizare.

„Mormane de șervețele umede ajung zilnic la stația de epurare. Angajații de aici le adună manual, iar, pe zi, se strâng aproximativ 2 m³ de deșeuri”, transmite jurnalistul Digi24, Bianca Venter.

Șervețelele umede, ambalajele din plastic și alte deșeuri, mai mari sau mai mici, sunt strânse din bazinele stației de epurare. Unele dintre ele ajung în filtre.

„Este pusă în pericol sănătatea publică și protejarea mediului înconjurător”, spune Alina Bălătescu, purtător de cuvânt Compania de Apă Brașov

„Oamenii au aruncat și am găsit acolo și portocale, am găsit gogonele acolo, că a trebuit să scot apa afară cu un vecin. Am găsit de toate - și hârtie de asta umedă, dar cine a făcut, nu se știe”, spune un bărbat.

„E o problemă, cum să nu fie?!”, e de părere un alt domn.

„Folosesc șervețele, hârtie umedă, acelea se dizolvă. Oamenii trebuie să citească eticheta”, crede altcineva.

„Intervențiile pe care nu le pot face dânșii sau nu țin de dânșii, de compania de apă, costă foarte mult. O desfundare este 1.000 de lei”, atrage atenția o altă localnică.

„Există un punct de intrare în care sunt prevăzute mai multe rânduri de grătare. Cantitatea din influentul acestei stații de epurare, a acestor deșeuri, este mai mare sau prea multă pentru punctele stabilite inițial și s-au mai adăugat alte puncte de îndepărtare a acestor deșeuri”, explică Florina Poinescu, inginer chimist stație de epurare Brașov.

Utilajele de eliminare a deșeurilor sunt vechi de 26 de ani și, anul trecut, reparațiile acestora au costat aproape 50.000 de euro.

„Implică costuri foarte mari de exploatare, se defectează aceste utilaje, costurile sunt destul de mari pentru mentenanță”, spune șeful stației de epurare din Brașov, Adrian Popa.

În 24 de ore, în stația de epurare intră 115.000 metri cubi de apă, echivalentul a 46 de piscine olimpice pline. Reprezentanții Companiei de Apă Brașov fac apel la oameni și le cer să nu mai arunce gunoaie în canalizare.

