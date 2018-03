Iarna târzie pune în pericol viața berzelor

Întoarse din ţările calde, berzele fac faţă cu greu iernii care nu mai pleacă din România. Cuiburile sunt pline de zăpadă şi nu găsesc de mâncare pe câmpurile îngheţate. Specialiştii spun că păsările au nevoie de ajutorul oamenilor. Şi dau exemplul unui bulgar care adăposteşte şapte berze.

Nu departe de graniţa cu România, un bărbat dintr-o localitate din Bulgaria şi-a transformat casa în adăpost pentru berzele care îndură şi acolo aceeaşi vreme aspră.

La 300 de kilometri distanţă de bunul samaritean, în România, o mulţime de păsări au nevoie şi ele de protectori. Comuna Livezi din Dolj este renumită pentru multele berze care vin acolo an de an în martie. Acum au avut ghinion. A început să ningă imediat după ce au ajuns în cuiburi. Localnicii le plâng de milă.

Localnic: De când sunt eu nu le-a apucat iarna la venirea lor.

Berzele, simbolul feritilităţii şi al noului, sunt acum în mare pericol. Nu pot să fugă din calea vremii rele: ninsoarea le udă penele, iar gerul le îngheaţă. Şi dacă oamenii nu le ajută, găsesc ele mijloace să se adăpostească sub umbrele naturale.

Ovidiu Bufnilă, ornitolog: Se vor strânge uşor, uşor la marginea unei păduri. Ca să nu le plouă, să nu le prindă acest fenomen, chiciura.

De multe ori, oamenii ajută berzele. Un localnic din Cărpiniş, Timiş, se simte norocos că o familie de păsări s-a aşezat acum trei zile pe hornul casei lui.

Localnic: Acum pregătesc focul pentru mine și pentru berzele mele care acum au venit din țările calde.

Relaţia caldă s-a format în 30 de ani de când berzele poposesc primăvara pe acelaşi acoperiş. Omul are de gând să le ajute cât poate.

Gabriel Herlo, biolog: Berzele ar putea să fie afectate după perioada de 1 aprilie, sfârșitul lui martie, atunci încep să depună ouăle și pot fi afectate mai drastic.

Berzele sunt un miracol al naturii, spun biologii: urmează acelaşi traseu an de an, îşi recunosc cuibul şi ajung la noi în ţară în aceeaşi perioadă an de an, cu o abatere de numai câteva zile.