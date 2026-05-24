Live TV

Video Imagini care par desprinse din Caraibe pe litoralul românesc: Marea Neagră a căpătat nuanțe de turcoaz. Explicația specialiștilor

Data actualizării: Data publicării:
mare
Marea și-a schimbat culoarea, iar nuanțele intense de albastru și turcoaz au transformat plajele într-un peisaj spectaculos. Foto: Captură video

Imagini care par desprinse din Caraibe au fost surprinse pe litoralul românesc. Marea și-a schimbat culoarea, iar nuanțele intense de albastru și turcoaz au transformat plajele într-un peisaj spectaculos, cum rar vezi în această zonă. În spatele tabloului de vacanță exotică se află, însă, un proces natural: algele specifice acestei perioade, esențiale pentru echilibrul ecosistemului marin. 

 

Litoralul românesc ne oferă în aceste zile imagini de neuitat. Începând din Vama Veche și până în nordul litoralului, Marea Neagră are o culoare superbă, cu nuanțe de albastru deschis și chiar turcoaz.

Specialiștii explică fenomenul prin apariția unor micro-alge calcaroase de culoare albă, care reflectă foarte puternic lumina soarelui. Atunci când cerul este senin, iar lumina este intensă, apa capătă un aspect aproape exotic, asemănător mărilor tropicale. În zilele cu nori, însă, marea revine la nuanța sa obișnuită, mult mai închisă.

Biologii marin transmit că fenomenul nu reprezintă un pericol pentru turiști sau ecosistem. Din contră, aceste micro-alge au un rol important în echilibrul natural al mediului marin și contribuie la procesele esențiale din apă, inclusiv la circuitul carbonului.

„În primul rând, vorbim despre un fenomen de înflorire algală. Ce înseamnă înflorire algală? Înseamnă că una sau câteva specii de alge microscopice ajung să se înmulțească extrem de puternic, uneori depășind concentrații de câteva sute de mii sau un milion de celule la litru de apă, iar prin aceasta ele pot influența inclusiv culoarea apei marine. Ne aducem aminte că aceste procese erau mult mai frecvente, dar cu alte specii de alge, în urmă cu 15-20 de ani și mai înainte, din cauza aportului foarte ridicat de nutrienți, în special proveniți din agricultură din bazinul Dunării, care ajungeau să se concentreze în apele Mării Negre inclusiv în fața litoralului românesc și prin asta generau resurse suficiente pentru ca aceste specii să ajungă la cote foarte ridicate.

Ce se întâmplă cu Emiliania huxleyi, pentru că asta este specia care generează în momentul ăsta fenomenul de înflorire, nu numai la noi, ci și pe coastele Bulgariei și chiar nordul Turciei, pentru că pe de o parte vorbim despre temperatura optimă. Nu-i plac nici apele foarte calde, nici cele extrem de reci, dar în același timp există încă o resursă suficient de abundentă de nutrienți. E adevărat că ea este stabilă, pentru că nu îi plac variațiile foarte mult și nu ar fi capabilă să genereze fenomene de înflorire așa cum avem în momentul de față”, a explicat Răzvan Popescu Mirceni, biolog marin.

Potrivit specialistului, acest fenomen va mai putea fi admirat și zilele următoare.

„2-3 zile, da, încă este posibil, dar în principiu ciclul complet al unei înfloriri algale cu alge microscopice din fitoplanton se extinde undeva între 2-3 maxim 4 săptămâni. Cazurile cu 4 săptămâni sunt cazuri excepționale, dar în principiu maxim 3 săptămâni. între 2 și 3 săptămâni este perioada medie în care acestea ajung să evolueze la un număr foarte ridicat, după care, firește, colapsează din cauza consumării resurselor de moment din din zona de apă marină, din din zona costieră și atunci practic intră în declin”, a adăugat Răzvan Popescu Mirceni.

Editor : A.P.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
vladimir putin
1
„Ceasul ticăie pentru Putin. Mai are 5 luni”. Avertismentul șefului serviciilor secrete...
bataie centrul vechi ucraineni motoclisti romani jandarmi
2
Bătaie în Centrul Vechi din Capitală între ucraineni și o bandă de motocicliști români...
aeronava easyjet
3
Un zbor EasyJet din Egipt către Marea Britanie a aterizat de urgență la Roma după ce un...
Dover Kent, UK. 25th Jan, 2022. Dover Ken UK 25th January 2022 Long queues of lorries heading to the Port of Dover. Drivers face long delays heading across the English Channel due to staff at the Port struggling with new customs forms that were introduced
4
Bruxellesul a respins cererea Marii Britanii de se reintegra în piața unică europeană...
cnair
5
Încă un buget respins de Radu Miruță. Ministrul refuză propunerea CNAIR, care vrea să...
Decizia a fost luată! Răsturnare spectaculoasă de situație: Iranul le-a spus ”NU” Statelor Unite și a primit undă verde
Digi Sport
Decizia a fost luată! Răsturnare spectaculoasă de situație: Iranul le-a spus ”NU” Statelor Unite și a primit undă verde
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
faleza pisicilor
Faleza pisicilor, noua atracție turistică pe litoral. Stațiunea de la malul mării, unde felinele abandonate au propria lor comunitate
Imagine aeriană cu plaja și localitatea 2 Mai din județul Constanța,
O parte din litoralul românesc intră în modernizare, printr-un proiect de aproape 28 de milioane de euro. Ce stațiuni sunt vizate
ofiteri diicot
Un bărbat a fost arestat preventiv, după ce procurorii DIICOT l-au prins în flagrant pe A2 cu 11 kilograme de canabis în mașină
plaja
Începe minivacanța de 1 Mai: 45.000 de turiști sunt așteptați pe litoral. În ciuda vremii, Vama Veche este rezervată aproape complet
tren-calatori-cfr-fb
Trenuri suplimentare spre litoral în minivacanța de 1 mai. Garniturile nu vor opri însă în Costinești Tabără
Recomandările redacţiei
profimedia-1104956591
Putin a lovit Kievul cu racheta hipersonică Oreșnik, folosită pentru...
tanczos barna la o sedinta
Tanczos Barna: Tehnocrația în România nu a adus lucruri foarte bune...
Russia's President Vladimir Putin Visits Beijing
De ce Putin are nevoie de Xi mai mult ca niciodată: analiza lui Mark...
France Cannes 2026 Awards Ceremony
Cristian Mungiu a câștigat Palme d'Or la Festivalul de Film de la...
Ultimele știri
Atac asupra unui tren din Pakistan: Cel puțin 29 de oameni au murit și peste 100 au fost răniți în explozie
Val de intervenții ale salvamontiștilor. Peste 70 de persoane au fost salvate, 32 au ajuns la spital
Videoclipul melodiei oficiale a Campionatului Mondial de Fotbal 2026 a fost publicat: după „Waka waka”, Shakira cântă „Dai Dai”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Ea are 26 de ani, el 60, iar regulile din căsnicia lor i-au pus pe gânduri pe mulți: "Unii consideră asta...
Cancan
Prognoză iunie 2026 | Meteorologii Accuweather anunță o primă lună de vară de… iarnă în România
Fanatik.ro
Iubita secretă a lui Vladimir Putin, scandal uriaș înainte de o competiție desfășurată lângă România: ”O...
editiadedimineata.ro
Incidentele cu drone din spațiul NATO devin combustibil pentru dezinformarea rusă
Fanatik.ro
Alibec, mare atacant, mare mincinos! Dovada că i-a înjurat pe copiii de mingi de la baraj. Exclusiv
Adevărul
Cea mai odioasă crimă politică a secolului XX și consecințele ei. Masacrul familiei ultimului țar al Rusiei...
Playtech
Cum schimbi cel mai avantajos lei în euro în 2026. Trucurile folosite de români pentru curs mai bun
Digi FM
Elena Merișoreanu, adevărul despre intervențiile estetice la 78 de ani: „Îmi place să mă îngrijesc”
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
FOTO Promovare istorică în România: ”Un vis devenit realitate”
Pro FM
Ce s-a întâmplat cu prietenia dintre Jennifer Lopez și Leah Remini. Relația dintre ele nu mai este ca înainte
Film Now
Prima imagine din „The Resurrection of the Christ”. Mel Gibson: E mai mult decât un film, este misiunea mea...
Adevarul
Adevărul despre alimentele procesate. Ce spun nutriționiștii despre produsele din supermarket
Newsweek
România trebuie să crească vârsta de pensionare ca să mai poată plăti pensiile. Avertisment fără precedent
Digi FM
Cea mai dură reacție după victoria lui Cristian Mungiu la Cannes: „Festivalul a greșit”
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
5 obiceiuri de dimineață la care un neurolog a renunțat. Cum îți sabotezi creierul fără să-ți dai seama
Digi Animal World
Ce înseamnă când pisica ta doarme la picioarele tale. Mulți stăpâni nu știau asta
Film Now
Antonio Banderas, reacție fermă după zvonurile privind probleme financiare: „Sunt foarte bine!” Cum justifică...
UTV
Vedetele din România au atras privirile la Cannes 2026. Mădălina Ghenea și Andreea Esca au strălucit pe...