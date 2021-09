Imagini de coșmar pe străzile din New York. Sute de păsări migratoare au murit lovindu-se de zgârie-nori

Sute de păsări migratoare au murit după ce s-au izbit de ferestrele clădirilor din New York. Imaginile postate de un voluntar din New York, Audubon, sunt șocante. Melissa Breyer spune că a găsit aproape 300 de păsări moarte. Furtuna care a lovit zona în noaptea de luni spre marți ar fi contribuit la acest dezastru, spune Melissa Breyer, citată de The Guardian.

Păsările care se lovesc din zgârie-norii din Manhattan sunt o problemă permanentă. Kaitlyn Parkins, din New York -Audubon, spune că furtuna din noaptea de luni spre marți a contribuit la creşterea numărului de decese.

"Am avut o furtună mare şi aceasta devine o combinaţie perfectă, care poate duce la coliziuni între păsări şi ferestre", a afirmat Parkins.

Se pare că furtuna ar fi adus păsările mai jos decât normal, iar asta le-ar fi dezorientat în zbor. Efectele luminii nocturne asupra păsărilor sunt, de asemenea, destul de puternice, mai ales când este o noapte înnorată.

„De îndată ce am ajuns la clădiri, păsările erau peste tot pe trotuar - spune voluntara Melissa Breyer, care a postat pe Twitter fotografia. Privind spre nord, acoperit, sud, acoperit, vest, acoperit, trotuarele erau literalmente pline cu păsări”.

Se solicită proprietarilor de turnuri World Trade Center şi a altor clădiri să ajute la reducerea numărului de lovituri ale păsărilor prin diminuarea luminilor nocturne şi tratarea sticlei, pentru a o face mai vizibilă pentru zburătoare.

Jordan Barowitz, purtătorul de cuvânt al Organizaţiei Durst, co-dezvoltator One World Trade Center, a declarat într-un e-mail: „Primii 60 de metri ai One WTC sunt din sticlă nereflectante. Acest design a fost ales deoarece reduce foarte mult accidentele de păsări care apar în principal sub această înălţime şi sunt adesea cauzate de sticla reflectorizantă”, scrie Mediafax.

Editor : A.P.