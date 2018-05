Imagini spectaculoase. Locul unde pot fi admirate peste 7 milioane de lalele

Din martie până în mai, în Olanda se sărbătoreşte Festivalul Lalelelor, un superb spectacol natural de culori şi miresme. Festivalul este găzduit de Grădina Keukenhof, cea mai mare gradină cu flori naturale din Europa şi locul unde pot fi admirate peste 7 milioane de lalele.

Parcul Keukenhof este cea mai mare gradină cu flori de pe batrânul continent şi a doua în lume, după Dubai Miracle Garden. Supranumit şi "Grădina Europei", parcul este situat în orăşelul olandez Lisse şi se întinde pe o suprafaţă de 32 de hectare.

Locul este deschis doar câteva săptămâni pe an, de la sfârşitul lunii martie, până la finalul lunii mai. Asta pentru că imensa grădină gazduieşte an de an doar florile de primăvara.

La Keukenhof turiştii pot admira peste 7 milioane de flori de sezon: lalele, narcise, brânduşe, zambile, crini, frezii sau flori de grădină. Spectacolul celor mai frumoase plante de primavară este susţinut prin contribuţia voluntară a aproape 100 de expozanţi olandezi.

Povestea locului începe în secolul XV, când parcul făcea parte din domeniul Castelului Teylingen (citit: Teilingăn) şi servea drept grădină de legume pentru contesa Jacoba de Bavaria (se citeste Iacoba). Ea îşi recolta din acest loc, absolut tot ce avea nevoie pentu bucătărie. De aici vine şi numele de Keukehof, în traducere liberă „domeniul bucătăriei".

Abia în anul 1840, grădina a fost transformată în parc şi un secol mai târziu, în 1949, locul devine gazda celor mai frumoase expoziţii de flori de primăvara. Ideea de a face o expoziţie i-a aparţinut primarului din Lisse, care şi a dorit ca florile, şi mai ales lalelele, să ducă mai departe tradiţia olandeză din secolul XVII. Atunci lalelele erau considerate un simbol al bogăţiei iar oamenii investeau în bulbi de lalele.

Se spune că preţul unui bulb din acea vreme era echivalentul cu care puteai cumpăra o casă pe canalele Amsterdamului.

În prezent, locul găzduişte şi Festivalul Lalelelor din Olanda, cel mai cunoscut festival de acest gen din lume. Iubitorii de frumos pot admira aici cele mai rare şi neobişnuite specii de lalele din lume.

Cel mai vizitat loc de la Keukenhof este Pavilionul Wilhem Alexander, unde sunt peste 100.000 de exemplare de lalele de toate culorile, formele şi mărimile.

În cel mai impresionant paradis floral din Europa, pot fi admirate şi grădini inspiraţionale, zeci de opere de artă instalate pe alei, iazuri cu peşti şi nenumărate specii de păsări. Turiştii se pot bucura de toate aceste, în plimbări cu barca, organizate pe canalele de apă.

"Grădina Europei" se bucură anul de aproximativ două milioane de vizitatori. În fiecare an, expoziţia are o tematică diferită. Pentru 2018 tema parcului Keukenhof este romantismul.