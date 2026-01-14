Live TV

Încălzirea globală se intensifică: 2025, al treilea cel mai cald an înregistrat vreodată, avertizează Copernicus

Data publicării:
Ilustrație cu Pământul în flăcări
„Efectele de domino devastatoare” provocate de încălzirea globală vor duce și la „strămutări în masă ale populației, instabilitate politică și colaps financiar”. Foto: Profimedia Images
Din articol
„Urgenţa acţiunilor climatice nu a fost niciodată mai mare”

Anul 2025 a fost al treilea cel mai cald an înregistrat vreodată la nivel global, au anunţat miercuri observatorul european Copernicus şi institutul american Berkeley Earth, conform cărora temperaturile din 2026 ar urma să se menţină la niveluri istorice ridicate, transmite miercuri AFP. Temperatura la nivel mondial s-a menţinut timp de trei ani la niveluri nemaiîntâlnite până acum la scara umanităţii, cu o medie în această perioadă de peste 1,5 grade Celsius comparativ cu nivelurile preindustriale (1850-1900), a menţionat Copernicus în raportul său anual.

Creşterea accentuată înregistrată între 2023 şi 2025 a fost extremă şi sugerează o accelerare a ritmului încălzirii globale, au estimat separat oamenii de ştiinţă de la Berkeley Earth din Statele Unite.

Numeroşi climatologi şi responsabili politici, precum şi ONU, s-au resemnat public încă de anul trecut cu faptul că va exista în continuare o încălzire durabilă a climei cu 1,5 grade Celsius, limita cea mai ambiţioasă din Acordul de la Paris semnat în 2015. După trei ani la acest nivel, Copernicus estimează că depăşirea durabilă va fi probabil oficializată până la sfârşitul acestui deceniu, cu mai mult de un deceniu mai devreme decât se perconiza".

Această accelerare este cu atât mai îngrijorătoare cu cât Statele Unite, al doilea cel mai mare emiţător de gaze cu efect de seră, întorc spatele cooperării globale în domeniul climei, sub Donald Trump, şi acordă prioritate petrolului.

În acelaşi timp, în ţările bogate, lupta împotriva emisiilor de gaze cu efect de seră pierde din avânt. În Franţa şi Germania, reducerea emisiilor a bătut din nou pasul pe loc în 2025, iar în Statele Unite, o înmulţire a centralelor electrice pe cărbune a determinat o nouă creştere a amprentei de carbon a ţării, ştergând ani de progres.

Urgenţa acţiunilor climatice nu a fost niciodată mai mare, a declarat Mauro Facchini, şeful Unităţii Copernicus, într-o conferinţă de presă.

Nimic nu indică faptul că 2026 va întrerupe această tendinţă.

Samantha Burgess, director adjunct pentru Schimbări Climatice în cadrul Copernicus, se aşteaptă ca 2026 să fie unul dintre cei mai călduroşi cinci ani înregistraţi vreodată. Ar putea fi comparabil cu 2025.

În ceea ce-i priveşte pe climatologii de la Berkeley Earth, aceştia prevăd, de asemenea, că 2026 va fi probabil similar cu 2025, cel mai probabil rezultat fiind al patrulea cel mai cald an înregistrat după 1850.


În cazul în care fenomenul El Nino, cu efectul său de încălzire, se va produce, ar putea face din 2026 un an record, a declarat pentru AFP Carlo Buontempo, director pentru Schimbări Climatice în cadrul observatorului.

Însă, fie că este vorba de 2026, de 2027 sau de 2028, nu contează de fapt. Traiectoria este foarte, foarte clară, a adăugat el.

Urgenţa acţiunilor climatice nu a fost niciodată mai mare

În 2025, temperatura medie globală la suprafaţa zonelor de uscat şi a oceanelor a fost cu 1,47 grade Celsius peste nivelurile preindustriale, după un record de 1,60 grade Celsius stabilit în 2024.

Această medie globală maschează temperaturile record din anumite regiuni, în special în Asia Centrală, Antarctica şi Sahel, conform analizelor efectuate de AFP folosind date zilnice de la serviciul european.

Berkeley Earth a calculat că 770 de milioane de persoane au experimentat temperaturi record în ţările lor. Între timp, în 2025 nu s-a înregistrat niciun record de frig, a notat institutul american.

Anul 2025 a înregistrat numeroase evenimente climatice extreme - valuri de căldură, cicloane şi furtuni violente în Europa, Asia şi America de Nord, precum şi incendii devastatoare în Spania, Canada şi California - a căror intensitate sau frecvenţă este exacerbată de schimbările climatice.

Citește și: 

Planeta se încinge: 2026 ar putea fi cu peste 1,4 grade Celsius mai cald comparativ cu perioada 1850-1900. Explicația meteorologilor

Consumul tot mai mare de petrol, cărbune şi gaze fosile este în mare măsură responsabilă pentru această încălzire. Variabilitatea naturală joacă, de asemenea, un rol; fenomenul de răcire naturală La Nina a fost destul de slab anul trecut.

Însă, Robert Rohde, cercetător şef la Berkeley Earth, se declară îngrijorat de alţi factori neprevăzuţi care amplifică încălzirea, chiar dacă doar cu câteva zecimi sau sutimi de grad la scară planetară.

În special, reglementările internaţionale care au redus conţinutul de sulf din combustibilul navelor începând din 2020 au avut efectul de a contribui la încălzirea globală prin reducerea emisiilor de dioxid de sulf. Anterior, aceşti aerosoli creau nori clari care reflectau lumina soarelui şi aveau un efect de răcire asupra Pământului.

Editor : C.A.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Rep. Jeff Landry
1
Trimisul lui Donald Trump pentru Groenlanda a acuzat Danemarca că a ocupat insula...
nicusor dan maia sandu
2
Maia Sandu, declarație surpriză: „Aș vota pentru reunirea cu România, dacă s-ar organiza...
Secretarul general al NATO, Mark Rutte
3
Mark Rutte, declarație surprinzătoare despre Nicolae Ceaușescu: „Am crezut că va conduce...
Mao Ning purtătorul de cuvânt al MAE chinez
4
Reacția Chinei după ce Donald Trump a declarat că SUA vor prelua Groenlanda ca să nu...
ochiul unei femei
5
Pacient în România. La stat sunt doar doi medici care redau vederea pacienților prin...
E gata! Gigi Becali a luat decizia în privința jucătorului care a renunțat la ortodoxie
Digi Sport
E gata! Gigi Becali a luat decizia în privința jucătorului care a renunțat la ortodoxie
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Heat wave and fog bank with sunsetting over Lyme Bay, viewed from Chesil beach. Dorset UK.
Nou avertisment privind criza climatică: Oceanele au absorbit cantități uriașe de căldură în 2025
ghetarul apocalipsei profimedia
Semnal de alarmă: „Ghețarul Apocalipsei” începe să se topească. Climatolog: „Nu avem ce să facem tehnologic, doar să ne adaptăm”
iceberg ghetar antartica
Schimbările climatice ar putea șterge până la 4.000 de ghețari pe an. Doar 9% ar mai supraviețui până în 2100 (studiu)
Earth,On,A,Background,Of,Grass,And,Clouds,Versus,A
Planeta se încinge: 2026 ar putea fi cu peste 1,4 grade Celsius mai cald comparativ cu perioada 1850-1900. Explicația meteorologilor
Polar bear walking along a rocky beach with ocean waves in the background. Hudson Bay, Churchill, Manitoba, Canada
„Frigiderul lumii” se încălzește accelerat. Cercetătorii avertizează că „iarna este redefinită” în Arctica
Recomandările redacţiei
photo-collage.png (45)
Explozie puternică la sediul Poliției Rutiere din Lugoj. Două...
ILUSTRATIE_SALA_MUNTENIA_GUVERN_07_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Pachetul trei de reforme: ce riscă primarii care nu reduc cheluielile...
Polina Azarnih, recrutoare pentru armata Rusiei
Cum a ademenit o fostă profesoară sute de bărbați să lupte în...
Euro
Înșelătoria platformelor online de „investiții”. Ce putem învăța din...
Ultimele știri
„Adevăratul lider de clan”. Cine e „Caracatiță”, temutul venezuelean pe capul căruia a fost pusă recompensă de 25 de milioane de dolari
Antiaeriana rusă și-a bombardat propria populație, încercând să doboare o dronă ucraineană
Userista Cristina Prună, supărată pe partid: USR nu are un cuvânt de spus pe politicile de dreapta. De ce cere referendum intern
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Ziua de 14 ianuarie deschide un nou capitol astrologic. Mercur în opoziție cu Jupiter aduce schimbări majore...
Cancan
Cătălin Măruță se luptă cu datorii de peste 1 milion de euro! După ce Pro TV l-a dat afară, ies la iveală...
Fanatik.ro
Transfer surpriză: jucătorul format de Arsenal negociază cu Rapid! Exclusiv
editiadedimineata.ro
Tăcere forțată: cum folosește Iranul blackout-ul digital pentru a controla presa, pe fondul protestelor
Fanatik.ro
C-Neo nu e singurul model! Ce alte tipuri de Dacia sunt așteptate cu nerăbdare de străini. Când s-ar putea...
Adevărul
„Am pilotat drone pe cel mai fierbinte front din Ucraina”. Mărturia unui soldat despre limitele apărării...
Playtech
Reducerea la impozitul pe proprietate în 2026. Suma pe care o economisești dacă plătești până la 31 martie
Digi FM
O femeie diagnosticată cu demență a avut un moment de luciditate după ce soțul i-a cântat: "A fost ca și cum...
Digi Sport
Jaqueline Cristian a transmis un mesaj în limba română chiar pe teren, după victoria uriașă reușită în...
Pro FM
Julio Iglesias, acuzat de agresiune sexuală de două foste angajate: "Normaliza abuzul". Poveștile femeilor și...
Film Now
De la favorită la controversată. Amanda Seyfried, criticată dur după momentul tensionat de la Globurile de...
Adevarul
Patrula Sirius: forța discretă a Groenlandei, care supraviețuiește la minus 55 de grade și apără Arctica cu...
Newsweek
În ce condiții poți primi pensie comunitară? Câți ani trebuie să muncești în țară și în străinătate ?
Digi FM
Eclipsa totală de Soare în august 2026. Ce se va vedea din România
Digi World
Trucul mental simplu care te ajută să-ți calmezi anxietatea de zborurile cu avionul. Ce este gândul-ancoră ce...
Digi Animal World
Momentul când o pisică distruge rezoluțiile de Anul Nou ale stăpânei sale: „E 5 ianuarie și deja au fost...
Film Now
Priviri complice și gesturi tandre chiar pe covorul roșu. Mila Kunis și Ashton Kutcher, în centrul atenției...
UTV
Mădălina Ghenea a fost surprinsă la tribunalul din Milano. Vedeta cere 5 milioane de euro despăgubiri în...