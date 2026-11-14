Incendii de vegetație care au mistuit milioane de hectare, valuri de căldură care au provocat zeci de mii de decese, inundații devastatoare și furtuni de o intensitate fără precedent. Anul 2026 a fost marcat de o succesiune de fenomene meteorologice extreme, pe fondul accelerării crizei climatice. Potrivit unei analize realizate de The Guardian, bilanțul victimelor este deja de ordinul zecilor de mii, iar efectele încălzirii globale devin tot mai vizibile pe toate continentele.

În contextul desfășurării COP31 și al avertismentelor oamenilor de știință privind accelerarea crizei climatice, publicația The Guardian trece în revistă principalele dezastre care au marcat fiecare lună a anului. Concluzia este una îngrijorătoare: fără măsuri urgente pentru reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, fenomenele extreme din 2026 ar putea deveni o referință pentru anii care urmează.

Ianuarie

Al patrulea cel mai călduros ianuarie înregistrat vreodată

Căldura extremă alimentează incendiile de vegetație din Australia

Temperaturile au depășit cu aproape 20 de grade Celsius valorile medii sezoniere în statul Victoria și în alte regiuni din sudul Australiei, unde au fost stabilite noi recorduri de căldură. În Port Augusta și în micul oraș minier Andamooka, cunoscut pentru exploatările de opal, temperaturile au ajuns la 50 de grade Celsius.

Spitalele din Melbourne au raportat o creștere de 25% a numărului de cazuri de îmbolnăvire provocate de căldură, în timp ce autoritățile din numeroase regiuni s-au confruntat cu incendii de vegetație.

Oamenii de știință au afirmat că schimbările climatice au făcut ca acest val de căldură să fie de cinci ori mai probabil. În Australia, valurile de căldură provoacă deja mai multe decese decât toate celelalte dezastre naturale la un loc.

Februarie

Al patrulea cel mai călduros februarie înregistrat vreodată

Alunecările de teren au provocat moartea a 72 de persoane în Brazilia, după precipitații record

Orașul Juiz de Fora, din statul brazilian Minas Gerais, a înregistrat cea mai ploioasă lună din istoria măsurătorilor meteorologice. Precipitațiile abundente au declanșat alunecări de teren care au distrus sute de locuințe din comunitățile sărace construite pe versanți instabili.

Inundațiile au afectat și orașele Rio de Janeiro și São Paulo. Peste 10.000 de persoane au fost nevoite să-și părăsească locuințele.

Martie

Al patrulea cel mai călduros martie înregistrat vreodată

Inundații devastatoare în numeroase regiuni ale lumii

Etiopia s-a numărat printre țările cel mai grav afectate de inundații și alunecări de teren. Cel puțin 131 de persoane au murit, după ce sate întregi au fost îngropate sub ape și noroi. Alte 80 de persoane și-au pierdut viața în Kenya și 18 în Tanzania.

Peninsula Arabică a fost lovită de vânturi puternice și ploi torențiale, care au inundat străzile unor orașe din regiune. În Oman au căzut bucăți de grindină de dimensiunea mingilor de tenis, iar furtunile însoțite de descărcări electrice au provocat inundații în mai multe orașe din Emiratele Arabe Unite. Numeroase zone au înregistrat precipitații record.

Incendii în Franța. Foto: Profimedia Images

În Afganistan, cel puțin 30 de persoane au murit în urma alunecărilor de teren provocate de ploile abundente. Hong Kong a fost afectat de precipitații de două ori mai mari decât media lunară obișnuită.

În sudul Rusiei, inundațiile au acoperit locuințe și au lăsat peste 300.000 de persoane fără energie electrică. Suprafețe întinse de terenuri agricole au rămas sub apă în Argentina și Chile.

Dezechilibrul energetic al planetei se accentuează rapid

Organizația Meteorologică Mondială a avertizat asupra acumulării alarmante de energie în sistemul climatic al Pământului. Peste 90% din această energie suplimentară este absorbită de oceane, unde ritmul încălzirii s-a dublat cu mult în ultimele două decenii, comparativ cu media ultimilor 45 de ani.

Fenomenul contribuie la intensificarea manifestărilor meteorologice extreme și reprezintă o amenințare tot mai mare pentru sănătatea populației și securitatea alimentară.

Secretarul general al ONU, António Guterres, a avertizat că situația climatică globală a devenit critică.

„Clima globală se află într-o stare de urgență. Planeta Pământ este împinsă dincolo de limitele sale. Fiecare indicator climatic cheie arată semnal de alarmă”, a declarat acesta.

Guterres a cerut statelor să reducă cât mai rapid emisiile provenite din arderea combustibililor fosili, pentru a limita riscurile viitoare. Cu toate acestea, concentrația de dioxid de carbon din atmosferă continuă să crească.

Aprilie

Al doilea cel mai călduros aprilie înregistrat vreodată

Un supertaifun lovește Micronezia, Guam și Saipan

La intensitatea maximă, înregistrată pe 12 aprilie, taifunul Sinlaku a atins viteze ale vântului de 295 km/h, comparabile cu cele ale unui tren de mare viteză Shinkansen. A fost cea mai puternică furtună înregistrată vreodată în bazinul Pacificului de Vest atât de devreme în cursul anului.

Sinlaku s-a numărat printre cele mai devastatoare furtuni din ultimele decenii. A provocat moartea a 12 persoane, a lăsat 43.000 de oameni fără energie electrică, a determinat evacuări în masă și a produs pagube estimate la 1,5 miliarde de dolari.

Furtuna avea să fie depășită, în intensitate, doar de supertaifunul Champi, care a lovit Taiwanul și Japonia în octombrie.

Mai

Al doilea cel mai călduros mai înregistrat vreodată

Sute de milioane de oameni, expuși căldurii extreme în Asia de Sud

Cel puțin 47 de persoane au murit din cauza căldurii extreme în Asia de Sud, unde temperaturile au depășit 45 de grade Celsius în mai multe orașe din India și Bangladesh. În provincia Sindh, din sudul Pakistanului, termometrele au indicat chiar 52 de grade Celsius.

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Oamenii de știință au avertizat că schimbările climatice expun sute de milioane de locuitori ai Asiei de Sud unor perioade de căldură extremă tot mai lungi și mai periculoase, inclusiv înainte de începerea sezonului musonic.

Iunie

Al doilea cel mai călduros iunie înregistrat vreodată

Temperaturile oceanelor ating niveluri fără precedent

Graficele care monitorizează temperatura de la suprafața mărilor au început să indice o creștere bruscă, depășind toate recordurile anterioare începând cu 21 iunie. Tendința avea să se accentueze în lunile următoare.

Evoluția a provocat îngrijorare în rândul oamenilor de știință, deoarece oceanele absorb peste 90% din surplusul de energie acumulat în sistemul climatic al Pământului. Dacă temperaturile continuă să crească, iar oceanele ajung să elibereze o parte din căldura acumulată, încălzirea atmosferei și a uscatului s-ar putea accelera.

Haos provocat de inundațiile din Istanbul. Foto: Profimedia

Fenomenul a coincis cu apariția celui mai recent episod El Nino, confirmat pe 2 iunie.

Arctica și Antarctica se confruntă cu temperaturi fără precedent

În locul zăpezii și gheții specifice iernii australe, cercetătorii de la baza Esperanza, situată în Peninsula Trinity din Antarctica, au observat ploaie și noroi în exteriorul stației.

Fenomenul a avut loc după un val de căldură de opt zile, care a culminat pe 6 iunie cu o temperatură record de 15 grade Celsius.

La celălalt capăt al planetei, Arctica a înregistrat cel mai călduros iunie din istoria măsurătorilor. Pe insula Beliy, din Siberia, temperatura a ajuns la 28,3 grade Celsius pe 25 iunie, cea mai ridicată valoare înregistrată vreodată atât de departe spre nord, în regiunea arctică eurasiatică.

Inundațiile din Africa de Vest provoacă numeroase victime

Ploile neîncetate au provocat aproape 100 de decese în Africa de Vest, în perioada mai-iunie.

Precipitațiile torențiale au atins valori record de până la 140 de milimetri într-o singură zi. Potrivit analizelor climatice, astfel de episoade de ploi extreme sunt de cinci ori mai probabile și cu 23% mai intense din cauza schimbărilor climatice provocate de activitatea umană.

Inundațiile și alunecările de teren au provocat moartea a 59 de persoane în Coasta de Fildeș, a 35 în Ghana și a cinci în Togo.

Iulie

Una dintre cele mai călduroase luni iulie înregistrate vreodată

Incendiile devastează regiuni din Canada și Europa

Aproape 1.000 de incendii de vegetație au izbucnit în Canada, mistuind aproximativ trei milioane de hectare de teren și generând un nor de fum care a ajuns până la New York.

Pe 15 iulie, Toronto a înregistrat cea mai proastă calitate a aerului din lume, din cauza fumului provenit de la incendii.

Potrivit estimărilor, poluarea provocată de fumul incendiilor cauzează anual aproximativ 4.000 de decese în Canada, un bilanț de aproape patru ori mai mare decât cel de la începutul secolului.

Inundații în Istanbul. Foto: Profimedia

În Europa, seceta prelungită a creat condiții favorabile pentru izbucnirea incendiilor de vegetație în Grecia, Portugalia, Italia, Norvegia, Germania, Spania și Franța. Flăcările au mistuit aproximativ 686.000 de hectare, de două ori mai mult decât media ultimilor 20 de ani.

Fenomenele extreme perturbă evenimentele dedicate aniversării a 250 de ani de independență a SUA și Cupa Mondială

Jumătate din populația Statelor Unite s-a aflat sub avertizare de caniculă înaintea sărbătorilor organizate pe 4 iulie, cu ocazia Zilei Independenței. Temperaturile extreme au afectat inclusiv „Great American State Fair”, eveniment organizat de Donald Trump pe National Mall, în Washington, precum și alte festivități.

Au fost raportate zeci de decese provocate de căldură, iar mii de persoane s-au confruntat cu întreruperi ale alimentării cu energie electrică.

Condițiile meteorologice extreme au afectat și desfășurarea Cupei Mondiale. Cel puțin nouă meciuri s-au disputat în condiții de căldură și umiditate considerate potențial periculoase pentru jucători și spectatori.

În același timp, furtunile violente au provocat amânarea a trei partide cu mai mult de o oră, inclusiv a întâlnirii dintre Mexic și Anglia.

August

Cel mai călduros august înregistrat vreodată

Prăbușirea unui ghețar în Nepal provoacă o catastrofă umanitară

Comunitățile din valea râului Lhende Khola au fost măturate de un val devastator de apă și resturi, după prăbușirea unei mase de rocă și gheață cu o suprafață de doi kilometri pătrați, de la o altitudine de 1.400 de metri, în Himalaya.

Echipele de salvare ale Armatei Nepaleze au continuat operațiunile de căutare și ajutorare duminică, 6 septembrie 2026, în zonele devastate de inundațiile mortale din Himalaya. Armata a raportat că 13 persoane au fost evacuate pe calea aerului din diferite regiuni afectate în acea zi, 21 Bhadra 2083, numărul total al persoanelor salvate pe calea aerului ajungând la 3.975 — dintre care 3.698 de localnici și 277 de străini. Foto: Armata nepaleză / UPI / Profimedia

Bilanțul provizoriu indică cel puțin 1.300 de victime. Peste 5.000 de persoane au fost date dispărute, iar 8.600 au avut nevoie de îngrijiri medicale.

Oamenii de știință au indicat temperaturile neobișnuit de ridicate și degradarea pe termen lung a permafrostului, provocată de schimbările climatice, printre posibilele cauze ale catastrofei.

Canicula din Europa provoacă zeci de mii de decese și afectează centralele nucleare

Marea Britanie și Franța s-au numărat printre țările afectate de cea mai călduroasă vară europeană, din perioada iunie-august, de la începutul măsurătorilor.

Temperaturile extreme au provocat aproximativ 50.000 de decese în orașele de pe întreg continentul. Două treimi dintre aceste decese suplimentare sunt atribuite schimbărilor climatice. Este posibil ca bilanțul real să fie și mai mare, deoarece numeroase victime din zonele rurale nu au fost incluse în estimări.

Pe fondul secetei și al scăderii nivelului apelor, România a fost nevoită să închidă singura sa centrală nucleară, după ce sistemul de răcire nu a mai putut fi alimentat corespunzător din cauza debitului redus al Dunării.

Septembrie

Al doilea cel mai călduros septembrie înregistrat vreodată

Temperaturile record și furtunile mortale lovesc Asia

Sute de persoane și-au pierdut viața, iar milioane au fost evacuate în timp ce cel mai populat continent al lumii s-a confruntat cu cel mai călduros septembrie înregistrat vreodată și cu furtuni de o intensitate extremă.

Taifunul Dujuan a provocat moartea a cel puțin zece persoane în Japonia, unde vântul a atins viteze de 144 km/h. Pe insula Izu Oshima s-au înregistrat 832 de milimetri de precipitații în numai 48 de ore.

Caniculă în Europa. Sursa: Profimedia

În estul Chinei, trei persoane au murit în urma unei alunecări de teren provocate de taifunul Saudel.

În India și Nepal, cel puțin 102 persoane și-au pierdut viața după precipitații care, în unele regiuni, au fost de nouă ori mai mari decât media obișnuită.

Inundațiile din Bangkok, Thailanda, au provocat opt decese și au afectat aproximativ jumătate de milion de persoane.

Octombrie

Cel mai călduros octombrie înregistrat vreodată

Guvernele, avertizate să se pregătească pentru intensificarea fenomenului El Niño

Agenția ONU pentru ajutor în caz de dezastre a îndemnat guvernele să se pregătească pentru un episod El Niño fără precedent, descris drept o „bilă de demolare” din cauza efectelor potențial devastatoare.

Fenomenul este estimat să atingă intensitatea maximă spre sfârșitul anului. Autoritățile britanice au recomandat gospodăriilor să-și constituie rezerve de produse de bază pentru câteva zile.

Climatologii estimează că, până în februarie, peste 450.000 de persoane din întreaga lume ar putea muri din cauza temperaturilor suplimentare generate de acest episod extrem El Niño.

Proteste în Indonezia după un sezon de incendii devastatoare

Manifestanții din Jakarta au protestat împotriva celui mai grav sezon de incendii din Indonezia din ultimul deceniu. Flăcările au mistuit aproape două milioane de hectare de pădure, o suprafață de peste două ori mai mare decât cea afectată în anul precedent.

Fumul dens și sufocant a provocat, potrivit estimărilor, 3.560 de decese numai într-o singură lună.

Străzile din Chile se transformă în râuri

După cele mai abundente precipitații înregistrate în luna octombrie din ultimii 76 de ani, guvernul chilian a declarat districtul Las Condes din capitala Santiago zonă de dezastru.

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Peste 1.000 de persoane au fost evacuate din locuințe, unele dintre ele fiind salvate cu ajutorul elicopterelor.

Secetă și incendii în pădurea amazoniană

Lunile întregi de secetă au dus unele dintre cele mai mari râuri ale lumii, printre care Rio Negro, Madeira și Tapajós, la niveluri aproape de minimele istorice.

Scăderea nivelului apelor a îngreunat transportul fluvial al bunurilor esențiale și a afectat comunitățile care depind de aceste cursuri de apă.

În același timp, numărul incendiilor a crescut brusc în regiunile centrale și estice ale Amazonului. Fumul degajat a fost atât de dens încât orașul Manaus a înregistrat, pe 12 octombrie, a doua cea mai proastă calitate a aerului din lume.

Noiembrie

2026 se anunță unul dintre cei mai călduroși ani din istorie

Temperaturile globale au ajuns la un nivel de 2,04 grade Celsius peste valorile preindustriale, egalând recordul stabilit în 2023.

Potrivit estimărilor, 2026 se va număra printre cei mai călduroși patru ani înregistrați vreodată, alături de 2023, 2024 și 2025.

Temperaturile de la suprafața oceanelor sunt atât de ridicate încât climatologul Eliot Jacobson estimează că probabilitatea înregistrării unor valori atât de mult peste nivelurile normale este de una la 33 de trilioane.

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În același timp, concentrația de dioxid de carbon din atmosferă a ajuns la un nivel nemaiîntâlnit în ultimii două milioane de ani.

Există însă și un posibil semnal pozitiv: emisiile globale provenite din arderea combustibililor fosili ar putea scădea în acest an. Evoluția ar fi determinată atât de renunțarea la petrol și gaze, pe fondul creșterii prețurilor după atacul SUA și Israelului asupra Iranului, cât și de extinderea alternativelor bazate pe energie regenerabilă, devenite tot mai ieftine.

Editor : C.A.