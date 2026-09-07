Incendiile și canicula amenință tot mai mult calitatea aerului. Avertismentul OMM: Episoadele extreme de fum s-au triplat

Poluarea provocată de incendiile de pădure și de valurile de căldură tot mai intense riscă să submineze progresele înregistrate la nivel global în îmbunătățirea calității aerului și protejarea sănătății oamenilor, avertizează Organizația Meteorologică Mondială (OMM). Schimbările climatice fac tot mai dificilă atingerea obiectivelor internaționale privind calitatea aerului, în condițiile în care incendiile extreme devin mai probabile, scrie News.ro.

În raportul său anual privind calitatea aerului și clima, Organizația Meteorologică Mondială arată că poluarea aerului și schimbările climatice sunt strâns legate și ar trebui abordate prin politici coordonate, nu separat.

OMM avertizează că respectarea recomandărilor Organizației Mondiale a Sănătății privind calitatea aerului va deveni tot mai dificilă, pe măsură ce crește probabilitatea producerii unor incendii forestiere extreme.

Incendiile devin o sursă tot mai importantă de poluare

Incendiile forestiere devin o sursă din ce în ce mai importantă de poluare atmosferică nocivă, chiar dacă reglementările au redus emisiile provenite din industrie și transporturi în multe țări dezvoltate, se arată în raport.

„Indiferent cât de curat ar fi orașul sau regiunea ta... dacă există un nivel ridicat de poluare cauzată de incendiile forestiere, aceasta poate avea un impact negativ asupra calității aerului și în acele regiuni”, a declarat pentru Reuters Lorenzo Labrador, responsabil științific în cadrul OMM.

Raportul evidențiază impactul tot mai mare al particulelor fine, cunoscute sub denumirea de PM2,5, și al ozonului troposferic, poluanți asociați cu afecțiuni respiratorii și cardiovasculare.

Documentul solicită, de asemenea, o monitorizare mai bună a poluanților și aerosolilor, inclusiv a carbonului negru și a microplasticelor, despre care OMM arată că sunt încă insuficient monitorizate, în ciuda prezenței lor pe scară largă în atmosferă.

Canicula și incendiile extreme, tot mai frecvente

Anul acesta a fost marcat de episoade de caniculă extremă și incendii de pădure devastatoare în mai multe regiuni ale Europei, inclusiv în Spania, Franța și Grecia.

Potrivit OMM, perioadele de caniculă extremă devin tot mai frecvente, mai intense și mai îndelungate pe măsură ce planeta se încălzește.

Noul raport arată că, în 2025, concentrațiile de PM2,5 au depășit mediile pe termen lung în nordul Canadei, în anumite regiuni din Rusia și în Africa central-vestică, pe fondul intensificării incendiilor. Nord-vestul Spaniei a fost, de asemenea, grav afectat de incendiile excepționale de la sfârșitul verii.

Episoadele extreme de fum s-au triplat

Un studiu citat în raport arată că episoadele extreme asociate fumului provenit din incendii s-au triplat la nivel mondial începând cu anii 1990 și ar fi putut contribui la aproape 100.000 de decese suplimentare pe an în perioada 2010-2018.

Particulele provenite din incendiile forestiere sunt deosebit de nocive deoarece conțin o serie de substanțe chimice toxice, a explicat Lorenzo Labrador. Potrivit acestuia, inhalarea particulelor provoacă inflamații la nivelul întregului organism și poate duce la afecțiuni pulmonare.

Editor : Ș.A.