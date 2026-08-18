Influenceri mușcați de rechini, în timp ce încearcă să facă „selfie-ul suprem”. Ce spun biologii marini despre această modă periculoasă

O modă care găsește destui adepți printre amatorii de celebritate online se dovedește periculoasă pentru practicanții ei: înotul și fotografiatul alături de rechini. Cazurile de influenceri mușcați de rechini se înmulțesc, potrivit unui material BBC, care a stat de vorbă și cu biologi marini despre rostul acestei interacțiuni subacvatice. Specialiștii sunt sceptici că „apropierea de un rechin, atingerea sau călărirea lui ajută cu ceva la conservare”.

„Am știut că ceva era diferit pentru că rechinii erau la suprafață”, spune Tayane Dalazen, o avocată și influenceriță în vârstă de 37 de ani, din Brazilia.

„Erau mulți rechini”, a mai adăugat ea, potrivit BBC. „Mai târziu am aflat că (organizatorii turului) hrăneau rechinii pentru ca aceștia să interacționeze cu turiștii.”

Dalazen, originară din São Paulo, se afla într-o excursie de scufundări cu rechini pe coasta Braziliei, în aprilie, când a simțit dintr-o dată o „presiune puternică” pe picior.

„Când m-a mușcat rechinul, durerea a fost foarte intensă”, spune ea. „Mi-am păstrat calmul pentru că știam că nu mă pot lupta cu animalul.”

Un rechin-doică, lung de peste doi metri, își încleștase fălcile în coapsa ei.

După ce a ținut-o sub apă timp de câteva secunde, rechinul i-a dat drumul, iar ea a reușit să scape. Totuși, Dalazen spune că experiența, care i-a lăsat urme vizibile pe coapsă, a fost „foarte înfricoșătoare”.

Dalazen a publicat pe internet imagini din timpul atacului, videoclipul fiind vizionat de zeci de milioane de ori de atunci. Deși susține că „nu se afla acolo pentru rețelele sociale” și că nu a atins sau provocat rechinul, ea recunoaște că s-a aflat mult prea aproape de animale.

„Vom ajunge la incidente cu adevărat grave”

Incidentele în care rechinii mușcă oameni sunt incredibil de rare, însă cel puțin trei influenceri au fost mușcați în mai puțin de un an. Oamenii de știință se declară tot mai îngrijorați de creșterea numărului de videoclipuri în care utilizatorii înoată prea aproape de rechini, îi ating sau chiar călăresc pe ei.

„Văd astfel de videoclipuri în fiecare săptămână și sunt mult mai multe decât erau înainte”, afirmă Kristian Parton, cercetător specializat în studiul rechinilor și realizator al canalului YouTube „Shark Bytes”, potrivit BBC.

„Vom ajunge să vedem oameni implicați în incidente cu adevărat grave.”

În iulie, un influencer din nișa pescuitului era să-și piardă piciorul după ce a fost atacat de un rechin de recif în timp ce făcea vânătoare subacvatică.

În decembrie anul trecut, un creator de conținut din China a fost mușcat în Maldive. Ambele incidente au fost surprinse de camerele de filmat.

Cercetătorii de la International Shark Attack File, o bază de date care monitorizează interacțiunile om-rechin la nivel global, au declarat pentru BBC că au observat o creștere accentuată în ultimii trei ani a cazurilor în care persoanele sunt mușcate în timp ce încearcă să filmeze rechinii.

A rămas fără ambele mâini

Un studiu recent asupra expedițiilor de tip „înot cu fauna sălbatică” a arătat că influencerii și fotografii sunt cei mai predispuși să ignore instrucțiunile de siguranță.

În februarie anul trecut, un turist din Caraibe a rămas fără ambele mâini după ce a fost mușcat în timp ce încerca să fotografieze un rechin taur din ape puțin adânci, conform autorităților locale.

Două luni mai târziu, un practicant de snorkeling din Israel care purta un „selfie stick” a fost ucis de rechini, din câte se pare în timp ce încerca să facă fotografii.

Riscul de a fi mușcat de un rechin rămâne extrem de scăzut: numărul atacurilor neprovocate la nivel mondial s-a menținut stabil în ultimii 30 de ani, la aproximativ 70 de mușcături pe an.

Deși Tayane Dalazen a fost mușcată de un rechin-doică — cunoscut ca o specie mai docilă —, unii influenceri au fost filmați atingând rechini tigru și chiar marii rechini albi.

„Vorbim despre un prădător de vârf veritabil, un animal sălbatic de talie foarte mare”, explică Parton.

„Nu ai merge în Serengeti ca să încerci să pui mâna pe fața unui leu.”

„Ei fac întotdeauna primul pas”

Rechinii folosesc adesea mușcături defensive sau „de explorare” atunci când o prezență umană nedorită le încalcă spațiul personal, adaugă Kristian Parton.

De asemenea, interacțiunile umane le pot provoca stres animalelor. Studiile științifice au arătat că apropierea sau atingerea unui rechin duce la niveluri ridicate de hormoni numiți glucocorticoizi. Aceștia pot cauza slăbirea sistemului imunitar, o mortalitate crescută și pierderea puilor.

„Dacă te apropii de rechin și îl stresezi, fie că se află într-un habitat de dezvoltare, într-o zonă de reproducere sau de hrănire, îl privezi de un spațiu esențial pentru supraviețuirea sa”, explică Parton, „iar asta este cu siguranță o problemă.”

Unul dintre cei mai cunoscuți creatori de conținut axați pe rechini este Ocean Ramsey, un fost model în vârstă de 38 de ani, care a devenit celebră în 2019 după ce a fost fotografiată înotând alături de unul dintre cei mai mari rechini albi surprinși vreodată.

Aceasta adesea postează imagini în care atinge rechinii și se ține de înotătoarele lor dorsale.

Ea a vorbit cu BBC de pe o barcă din Hawaii, unde organizează tururi cu rechini „Dive with Ocean” pentru clienți cu dare de mână.

„Intenția mea cu privire la tot conținutul meu nu a fost niciodată să obțin vizualizări, ci să obțin protecție pentru rechini”, spune Ramsey. „Am contribuit la articole de cercetare, la colectarea de date... toată munca mea se rezumă la educație.”

Ea neagă că apropierea de rechini și atingerea lor le-ar face rău: „Cea mai mare parte a muncii mele și a ceea ce distribui înseamnă respectare și observare de la distanță”, spune ea.

„Le observ comportamentul și ei aleg să interacționeze cu mine. Ei fac întotdeauna primul pas.”

Ce spune despre afirmațiile oamenilor de știință că videoclipurile în care rechinii sunt atinși îi încurajează pe alții să își asume riscuri și să facă la fel?

„Trebuie să le atribuim oamenilor din public o anumită responsabilitate”, insistă Ramsey.

„Cred că majoritatea privesc ceea ce distribui ca pe un mesaj educațional și nu merg pur și simplu să replice asta.”

„Tot ce faci este să arăți un rechin hărțuit de un om”

BBC a vorbit cu mai mulți creatori de conținut care au negat că ar fi motivați de vizualizări, clicuri sau venituri pe rețelele sociale și au insistat că sprijină conservarea mediului sau că încearcă să schimbe percepția publică asupra rechinilor.

Expertul în rechini Dr. Jack Cooper descrie aceste afirmații drept „ridicole”.

„Chiar nu pot explica în ce mod apropierea de un rechin, atingerea sau călărirea lui ajută cu ceva la conservare”, spune el.

„Tot ce faci este să arăți un rechin hărțuit de un om. Iar asta nu promovează nicio politică privind ce am putea face pentru a reduce pescuitul excesiv sau pentru a le oferi mai multă protecție rechinilor.

Și cu siguranță nu oferă date științifice care să ne spună cum se descurcă populațiile de rechini sau ce politici ar putea ajuta cu adevărat la conservarea lor.”

Eric Clua, biolog marin la École Pratique des Hautes Études din Paris, care a cercetat motivațiile din spatele mușcăturilor de rechin, spune că numărul incidentelor provocate de oamenii care se apropie prea mult de rechini este în creștere, ca o consecință a faptului că oamenii consideră rechinii mai puțin periculoși decât înainte.

„Mesajul transmis de influenceri este: «Privește! Atinge rechinul, nu ți se va întâmpla nimic»”, spune el.

Înotul și scufundările cu rechini se bucură de o popularitate explozivă în întreaga lume. Site-ul de turism TripAdvisor listează în prezent peste 140 de astfel de experiențe doar în Maldive. Unele dintre oferte fac reclamă la „selfie-ul suprem” cu rechinii.

Însă avertismentul experților este clar: obținerea acelui cadru perfect ar putea veni cu un preț dureros.

Editor : B.P.