Cea mai mare arie naturală a Capitalei, Pădurea Băneasa, este invadată de omizi. Insectele au atacat mii de copaci. Romsilva anunță că arborii seculari vor trece peste acest fenomen fără riscuri și că nu este nevoie de tratamente acum.

Arborii din Pădurea Băneasa au devenit ținta omizilor.

„Omizile au mâncat frunzele a mii de copaci din Pădurea Băneasa. În unele cazuri, au ajuns și la trunchiurile arborilor, făcându-i vulnerabili la boli și dăunători”, transmite jurnalistul Digi24, Cezara Scutari.

O telespectatoare Digi24 a sesizat autoritățile de mediu despre invazia de omizi, dar nu a primit niciun răspuns clar. Locuitorii din nordul Capitalei spun că în niciun an nu au văzut atâtea insecte.

„Mă plimb în fiecare zi prin pădure, fac mișcare și am remarcat foarte, foarte multe omizi. Ar fi posibil ca acești dăunători să creeze probleme copacilor și, în timp, să se usuce o parte din ei, dacă nu toți”, spune un bărbat care locuiește în zonă.

Toate speciile de omizi pot fi periculoase pentru arbori. Romsilva aplică, în această perioadă, tratamente cu insecticide din avion în pădurile din Ilfov și Giurgiu. Am întrebat dacă poate stropi contra dăunătorilor și Pădurea Băneasa.

„Estimările specialiștilor indică diminuarea fenomenului până la sfârșitul acestei săptămâni. Precizăm că tratamentele avio pentru combaterea insectelor defoliatoare sunt eficiente doar în primele stadii de dezvoltare ale larvelor. În prezent, ciclul biologic al omizilor este într-un stadiu avansat de dezvoltare", au transmis reprezentanții Romsilva pentru Digi24.

Specialiștii în Mediu spun că, momentan, nu este nevoie de insecticide și că este doar un fenomen natural, de care ne vom bucura în toamnă printr-o explozie de fluturi.

„Ne aflăm în sezonul omizilor, mai exact perioada în care acestea acumulează resurse înainte de transformare. În următoarele săptămâni, ele își vor găsi tot felul de ascunzișuri, pentru a începe procesul de metamorfoză în fluturi. Dacă ne referim la pădure ca ansamblu, acolo avem foarte mulți arbori bătrâni, care au resurse pentru a regenera coronamentul în următoarea perioadă, deci nu e un fenomen critic”, spune Ciprian Gălușcă, reprezentantul Asociaţiei Parcul Natural Bucureşti.

Pădurea Băneasa are două mii de hectare și este cea mai mare arie naturală a Bucureștiului.

