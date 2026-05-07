Video Livezi distruse de frigul de la începutul lunii. Înghețul a afectat și plantațiile de stejar și frasin înființate cu fonduri europene

Valul de aer rece de la începutul lunii mai a compromis livezile cu pomi. Sursa foto: colaj captură video Digi24

Valul de aer rece de la începutul lunii mai a compromis livezile cu pomi. Caișii sunt printre cei mai afectați. Șocul termic a distrus fructele, iar pomicultorii numără acum pagubele. Afectate sunt și plantațiile de stejar și frasin înființate cu fonduri europene în vestul țării.

„Uitați cum arată... Nu poți să compari ăsta cu unul sănătos. Uitați smochina... Uitați și aici, asta, asta... sunt gata!”, constată cu amărăciune un pomicultor din județul Arad.

Puțin probabil să avem tarabele pline de caise și prune românești anul acesta, spun agricultorii. Întrebat cum vede viitorul culturii de caiși, Alexandru Bobcsok răspunde: „Va dispărea în maxim 4-5 ani, nu mai pune nimeni.”

„Uitați aici, era plin de fructe! Acum, după înghețul care a fost, toate s-au făcut negre și, în cel mult o săptămână, o să pice toate”, e de părere un alt pomicultor.

Vremea neobișnuit de rece a afectat și plantațiile de stejar și frasin din vestul țării. Mai bine de jumătate dintre copacii cultivați cu bani europeni riscă să se usuce.

„Uitați-vă la vârful de creștere. Până în 30 aprilie a fost frumos, verde și, în noaptea de 30 aprilie spre 1 mai, având în vedere că a fost 1,5 grade Celsius în aer și punctul de rouă -5 resimțit în stația meteo, a înghețat”, spune un alt pomicultor.

„La prima vedere, în jur de 60% din ce am împădurit este afectat. Nădlacul are trei vămi, după cum bine sștie toată România, și gândiți-vă cât de mult ne-ar ajuta 60 de hectare de pădure, care ar ajunge la maturitate... câte noxe ar absorbi din zona noastră”, spune Milan Kelo, agricultor din zonă.

Meteorologii spun că a fost cel mai friguros final de aprilie din ultimii 10 ani.

