Luna Sturion, cea mai strălucitoare din august, își va face apariția pe cer două nopți consecutive. Când va putea fi admirată

Iubitorii aștrilor cerești au parte de un spectacol inedit weekendul acesta. Luna plină din august, numită „Luna Sturion” va răsări weekendul acesta, fiind vizibilă atât în noaptea de 9, cât și în cea de 10 august. Cel mai bun moment pentru a vedea răsăritul lunii pline este imediat după apusul soarelui. Nu numai că este iluminată 100% în acel moment, dar apare și pe cerul estic, atunci când este suficient de întuneric pentru ca satelitul Pământului să fie ușor vizibil, în timp ce peisajul din fața sa este încă scăldat în lumina amurgului, explică astronomii citați de Live Science.

Luna Sturgeon va ajunge oficial în faza de lună plină la ora 3:55 a.m. ET (n.r. ora 22.00 a României), sâmbătă, 9 august, ceea ce va oferi celor din America de Nord ocazia de a vedea luna plină răsărind de două ori în două seri consecutive. Cu toate acestea, mai există perioade ocazionale din an în care două seri consecutive pot oferi răsărituri ale lunii pline la fel de impresionante.

Când luna plină apare în timpul nopții, atât seara dinainte, cât și seara de după pot oferi priveliști aproape identice, dar numai în anumite perioade ale anului. Deoarece luna orbitează în jurul Pământului la fiecare 29 de zile, iar o zi are 24 de ore, ea răsare, în medie, cu 50 de minute mai târziu în fiecare zi, explică astronomii. Însă, acest lucru nu este valabil în luna august, când luna plină se află jos pe cerul sudic, văzută din latitudinile medii ale emisferei nordice.

Luna Plină Sturion, observată în Marea Britanie. Sursa: Profimedia

Deoarece se află mult la sud de Ecuatorul celest, luna plină răsare la un unghi mic față de orizont și rămâne pe cerul nopții pentru o perioadă mai scurtă de timp, ceea ce face ca diferența de timp dintre răsăriturile lunii să se reducă la aproximativ 30 de minute.

Ce înseamnă asta pentru astronomii amatori? Vineri (8 august) în New York City, Luna Plină Sturgeon va răsări la ora 20:03 ET (n.r. ora 23.00 a României), la doar un minut după apusul soarelui. Sâmbătă, va răsări la ora 20:32 ET (n.r. ora 22.00 a României), la 28 de minute după apusul soarelui. Ambele răsărituri ale lunii vor avea loc în timpul amurgului.

Deși ochiul liber este suficient pentru a observa luna plină, binoclurile pentru observarea stelelor și telescoapele de grădină vă vor ajuta să descoperiți detalii despre suprafața lunară.

Luna Plină, observată în India, în 2024. Sursa: Profimedia

Potrivit TimeandDate, luna plină din august își trage numele popular de la peștele sturion, care este abundent în Marile Lacuri americane în această perioadă a anului. Este numită „Luna Orezului Sălbatic” de către poporul Anishinaabeg, potrivit Centrului pentru Studii Native Americane, iar în alte părți ale Americii de Nord este cunoscută sub numele de „Luna Porumbului Verde și a Cerealelor”, potrivit NASA.

Luna Sturgeon din august va fi urmată de Luna Cornului duminică, 8 septembrie.

Din anumite părți ale Asiei, Australiei și Oceanului Pacific, va avea loc o eclipsă totală de lună, în timpul căreia suprafața lunară va căpăta o culoare roșiatică, timp de 82 de minute.

