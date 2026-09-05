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Lupii cenușii ar putea pierde protecția în SUA, după un ordin semnat de Trump. Ecologiștii avertizează asupra consecințelor

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Mexican Wolves' Fate In Jeopardy On National Wildlife Day
Lup cenușiu mexican. Sursa foto: Profimedia Images
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Din articol
„O diversiune uriașă”

Donald Trump a cerut administrației americane să stabilească, în termen de 90 de zile, dacă lupii cenușii și lupii mexicani mai au nevoie de protecție federală. Măsura, susținută de crescătorii de animale, provoacă îngrijorare în rândul ecologiștilor, care avertizează că ar putea fi compromise decenii de eforturi pentru refacerea populațiilor de lupi.

Decizia președintelui SUA ar putea deschide calea pentru ca fermierii și crescătorii de animale să poată ucide aceste animale pentru a-și proteja efectivele. Ordinul precizează că fermierii joacă un „rol vital” în lanțul de aprovizionare cu alimente și în patrimoniul cultural american, scrie BBC.

Însă organizațiile de conservare a naturii au criticat măsura, afirmând că aceasta ar putea compromite eforturile desfășurate de-a lungul mai multor ani pentru refacerea populațiilor de lupi aflate în pericol.

În 2025, în sălbăticie, în SUA, existau 319 lupi mexicani, față de numai patru în momentul în care aceștia au fost reintroduși în natură, în 1998, potrivit datelor Serviciului pentru Pește și Faună Sălbatică al SUA (FWS).

În același timp, în Statele Unite există aproximativ 18.000 de lupi cenușii, deși aceștia sunt considerați în continuare o specie pe cale de dispariție, întrucât o mare parte din habitatul lor a fost distrusă de oameni.

O încercare din 2022 de a-i elimina de pe lista federală a speciilor protejate a ajuns să fie blocată în litigii, iar unii activiști au indicat că intenționează să procedeze la fel dacă Departamentul de Interne al SUA va pune în aplicare ordinul lui Trump.

Ordinul executiv nu le acordă crescătorilor de animale dreptul imediat de a împușca lupii care le atacă animalele. În schimb, îi acordă secretarului de Interne, Doug Burgum, un termen de 90 de zile pentru a stabili dacă populațiile de lupi cenușii și lupi mexicani s-au refăcut suficient pentru a justifica eliminarea lor de pe lista speciilor pe cale de dispariție.

Menționând că efectivele de animale din SUA au ajuns la cel mai scăzut nivel din ultimii 75 de ani, în timp ce cererea de carne de vită a crescut cu 10% în ultimul deceniu, ordinul adaugă: „Se poate și trebuie făcut mai mult pentru a sprijini această industrie esențială.”

„O diversiune uriașă”

Cu toate acestea, organizațiile de mediu au indicat studii potrivit cărora atacurile lupilor asupra animalelor domestice sunt rare și au un impact redus asupra veniturilor crescătorilor.

„Aceasta este o diversiune uriașă menită să mulțumească un grup restrâns de crescători și să-i facă să creadă că lupii reprezintă o amenințare mai mare decât propriile politici ale președintelui Trump”, a declarat Greta Anderson, director adjunct al Western Watersheds Project, organizație care lucrează pentru conservarea faunei sălbatice în statele din vestul SUA.

Wolf Conservation Center a subliniat că, în sistemul actual, crescătorii de animale au dreptul la despăgubiri de până la 100% pentru pierderile de animale provocate de lupi, iar statele individuale asigură finanțarea unor programe destinate prevenirii atacurilor.

„Lupul cenușiu mexican nu poate fi considerat o specie refăcută doar pentru că populația sa a crescut”, a declarat Claire Musser, directoarea executivă a Grand Canyon Wolf Recovery Project. „Slăbirea protecției federale în acest moment ar pune în pericol decenii întregi de eforturi pentru refacerea populației.”

Ordinul executiv vine în contextul în care administrația Trump încearcă să reducă pentru consumatori prețurile record ale cărnii de vită, determinate de secetă și de o epidemie de paraziți care afectează efectivele de bovine din SUA.

Crescătorii de animale și-au exprimat nemulțumirea față de decizia lui Trump de a relaxa restricțiile asupra importurilor de carne de vită pentru a combate creșterea prețurilor, măsură care pune o presiune suplimentară asupra marjelor lor de profit, deja reduse.

La sfârșitul secolului al XIX-lea, guvernul SUA a lansat o campanie de exterminare sistematică a lupilor. Această campanie, împreună cu capturarea și uciderea lupilor de către fermieri și proprietarii de terenuri, a împins specia în pragul dispariției.

Crescătorii de animale continuă să îi considere o problemă, însă uciderea lupilor pentru a elimina această problemă constituie, în prezent, o infracțiune federală.

Editor : M.I.

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