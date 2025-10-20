Live TV

„Lupul cel rău” și implicațiile revenirii prădătorilor în Europa. Cazul danez: preferințele politice și atitudinea față de natură

Data publicării:
lup
Foto: Profimedia
Din articol
Lupii, mituri și realitate

După secole în care au fost aproape de dispariție, lupii din Europa au revenit în forță. În ultimul deceniu, populația de lupi a crescut cu aproape 60%. În 2022, au fost înregistrați peste 21.500 de exemplare pe întreg continentul. Țările care au fost mult timp lipsite de lupi găzduiesc acum haite înfloritoare. În prezent, Germania, Italia, Polonia, Spania și România au fiecare peste 1.000 de lupi. Pentru oamenii de știință, aceasta este o poveste rară de succes în materie de conservare: un prădător de talie mare care recucerește peisaje dominate de activitatea umană, scriu doi profesori danezi într-o analiză pentru The Conversation dedicată revenirii acestei specii în pădurile țării nordice și și cum este văzută de oameni această situație, corelând datele cu preferințele politice ale cetățenilor.

Kristian Kongshøj, profesor asociat de științe politice și Troels Fage Hedegaard, profesor asociat la Centrul pentru Studii Comparate privind Bunăstarea Societăților Verzi, ambii de la Universitatea Aalborg din Danemarca, scriu că în Danemarca, revenirea lupilor a fost mai modestă. Aceste animale au dispărut din pădurile daneze în 1813, când au fost vânate până la dispariție – lupii fiind amintiți doar în povești și basme. Apoi, în 2012, un lup singuratic a trecut granița din Germania în Iutlanda, peninsula daneză care se învecinează cu Germania. Au urmat și alții. În 2017, Danemarca a sărbătorit prima haită de reproducere confirmată în peste 200 de ani.

Astăzi, populația de lupi din Danemarca este estimată la puțin peste 40 de exemplare, cu cel puțin șapte perechi reproducătoare cunoscute ca având pui.

Cu toate acestea, chiar și acest număr mic a stârnit dezbateri aprinse cu privire la siguranța animalelor domestice și a populației într-una dintre țările cu cea mai intensă activitate agricolă din Europa, opiniile despre lupi părând să reflecte diviziuni politice mai largi în Danemarca.

UE a retrogradat recent statutul de protecție al lupilor, trecând de la „strict protejați” la simplu „protejați”. Această schimbare facilitează autorizarea sacrificării locale de către statele membre.

La începutul acestei primăveri, guvernul danez a anunțat că „lupii problematici” pot fi împușcați legal dacă se abat în mod repetat în orașe sau atacă animalele domestice din spatele gardurilor de protecție. Prima autorizație legală de a împușca un lup vinovat de mai multe atacuri a fost eliberată în septembrie.

haita de lupi lup
Haită de lupi Foto: Profimedia

Experții au sugerat deja că ratele de mortalitate misterios de ridicate și „dispariția” lupilor sunt, cel mai probabil, rezultatul vânătorii ilegale. Iar ecologiștii se tem că ar putea fi introduse cote pentru numărul de lupi, așa cum este cazul în Suedia vecină.

În calitate de politologi, cei doi profesori danezi au vrut să înțeleagă cum se simt danezii în legătură cu revenirea lupilor. În această vară, au inclus o întrebare despre lupi într-un sondaj YouGov privind clima și mediul. Au întrebat: „Sunteți de acord cu afirmația că reproducerea haitelor de lupi este benefică pentru natura daneză?”

Dintre cei 2.172 de respondenți, 43% nu au fost de acord, 30% au fost de acord și 27% au fost neutri sau nesiguri. Analiza rezultatelor în funcție de orientarea politică relevă tendințe clare. Susținătorii partidelor de stânga și ecologiste au fost cei mai pozitivi, aproape 45% dintre ei fiind de acord că lupii sunt buni pentru natură. Alegătorii de dreapta au fost mult mai sceptici, aproape jumătate dintre susținătorii noilor partide de dreapta fiind complet în dezacord. Chiar și mulți alegători social-democrați (considerați în general de centru-stânga) s-au arătat în dezacord, ceea ce demonstrează că această problemă s-a integrat în diviziunile politice tradiționale.

Locuitorii din Copenhaga și din alte orașe mari au fost puțin mai pozitivi cu privire la revenirea lupilor decât cei din orașele mai mici sau din zonele rurale, dar atitudinile rămân mixte peste tot. Faptul de a locui la țară nu face automat din cineva un sceptic în privința lupilor, iar viața la oraș nu garantează sprijinul.

Vârsta a fost însă cel mai puternic factor predictiv al sprijinului. Tinerii danezi (18-34 ani) au fost în mare majoritate favorabili, peste 50% dintre ei fiind de acord că lupii sunt benefici pentru natură. Susținerea scade însă constant odată cu vârsta, majoritatea celor peste 55 de ani – și aproape 60% dintre cei peste 73 de ani – exprimându-și dezacordul categoric.

Cei doi cercetători au petrecut mai mult de un deceniu analizând probleme politice mai tradiționale și spun că nu au văzut niciodată diferențe de vârstă ca acestea. În acest sens, renașterea lupilor pare să fi devenit mai mult decât o simplă problemă legată de fauna sălbatică.

lup
Foto: Profimedia

Lupii, mituri și realitate

Puține animale stârnesc imaginația cum o fac lupii. Aceștia apar ca personaje negative în basme, protectori sacri și vestitori ai apocalipsei în mitologia nordică, precum și supereroi ecologici în manualele de biologie. Unii lupi s-au apropiat foarte mult de oameni, devenind „cei mai buni prieteni ai omului”, în timp ce alții au devenit cei mai mari dușmani ai noștri – vezi lupul cel rău din Scufița Roșie.

Ecologiștii numesc lupii „specii cheie”. Aceasta înseamnă că, deoarece controlează în mod natural numărul de cerbi și alte prăzi, prezența lor poate permite pădurilor și pajiștilor să se refacă. Parcul Yellowstone din SUA este un exemplu excelent: după reintroducerea lupilor, plopii și sălciile au înflorit pentru prima dată în ultimele decenii.

Dar Danemarca nu este Yellowstone. Zona rurală este un mozaic de ferme, orașe și autostrăzi, cu rezervații naturale mici, intens gestionate. Nu este sigur dacă lupii pot restabili „echilibrul sălbatic” aici – iar opiniile danezilor reflectă această incertitudine. Într-adevăr, pentru unii fermieri și locuitori din mediul rural, lupii nu sunt simboluri ale renaturării – sunt prădători reali, care amenință animalele domestice și mijloacele de trai.

Frica joacă și ea un rol: părinții își fac griji pentru copiii care se plimbă în pădure, iar proprietarii de câini își fac griji pentru animalele lor de companie. Statistic, atacurile lupilor asupra oamenilor sunt extrem de rare, dar percepția depășește adesea faptele.

Incidentele din țările vecine pot spori neliniștea. La începutul acestui an, un lup a atacat un băiat de șase ani în Olanda. Iar în Danemarca, în această vară, doi băieți au petrecut ore întregi într-un copac, crezând că un „lup agresiv” se afla în apropiere. Povestea a ajuns pe prima pagină a ziarelor, doar pentru a se descoperi că animalul era de fapt o pisică mare. Este o reamintire a cât de repede se răspândește frica, indiferent dacă pericolul este real sau nu.

Concluziile celor doi profesori sugerează că temerile și miturile despre lupi nu sunt simple legende populare. Ele se reflectă în atitudini reale, care reflectă valori și identități culturale profund înrădăcinate.

lup arata dintii
Foto: Profimedia

Lupii au ajuns să reprezinte mult mai mult decât simple animale sălbatice. Ei sunt simboluri puternice ale idealurilor ecologice și ale perspectivelor sociale, iar atitudinile față de ei sunt influențate mai puțin de geografie și mai mult de convingerile politice și de perspectivele generaționale. Pentru factorii de decizie și conservatoriști, înțelegerea acestor percepții este esențială pentru a găsi echilibrul delicat între recuperarea speciilor și acceptarea publică.

Citește și:

Statutul lupului în Uniunea Europeană a fost retrogradat. Activiștii o acuză pe Ursula von der Leyen că are o motivație personală

Editor : B.E.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
pompieri explozie rahova 1
1
Înregistrare șocantă la câteva minute după explozia din Rahova. Ce îi spune angajatul...
dr flavia grosan
2
Ultimele date de la medici despre starea Flaviei Groșan. Care este diagnosticul
Polish Border Guard officer at the Poland-Belarus border
3
Grănicerii polonezi au descoperit un tunel folosit pentru treceri ilegale ale frontierei...
Lingouri de aur
4
Acum aproape 100 de ani, România a dat Rusiei 90 de tone de aur – acum vrea să le...
Rene Benko
5
Imperiul de 27 de miliarde de dolari care s-a făcut scrum. Cum a ajuns după gratii unul...
Gigi Becali: ”Gata. Îmi văd de viața mea”
Digi Sport
Gigi Becali: ”Gata. Îmi văd de viața mea”
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
Russian soldiers fighting in Ukraine receive new vehicles in Rostov-on-Don
„Testul permanent al Rusiei” ține Europa în șah. Cum își împarte...
ciobanesc romanesc de bucovina
Câini de lucru din România, la căutare în Italia. Ciobănescul...
Ali Hosseini Khamenei is an Iranian cleric and politician who has served as the second supreme leader of Iran since 1989.
„Toamna ayatollahilor”. Scenariile schimbării în Iran: de la „o nouă...
ccr curtea constitutionala
CCR decide, astăzi, ce se întâmplă cu pensiile magistraților...
Ultimele știri
Donald Trump și poporul american își pierd răbdarea în legătură cu războiul din Ucraina, afirmă Casa Albă
Guvernul Assad a mutat în secret zeci de mii de cadavre dintr-o groapă comună pentru a-și ascunde crimele de război (Reuters)
„Mai mari, mai intense, mai rapide”. Incendiile de vegetație, factor favorizant al creșterii emisiilor de gaze cu efect de seră
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
drone-rachete produse în Ucraina
Soluția pe care un aliat NATO i-a oferit-o Ucrainei pentru a rezolva cele mai mari probleme ale industriei sale de apărare
MH-60S Seahawk Helicopter Replenishes USN USNS Supply and Danish HDMS Petter Willemoes
Danemarca investește miliarde pentru a-și întări apărarea în Groenlanda: Nave, drone, avioane F-35 și comandament arctic la Nuuk
Two girls with small yellow dog sitting in the kids room and using smart phone
TikTok, Instagram și Snapchat ar putea fi interzise copiilor sub 15 ani în Danemarca. „Am eliberat un monstru”, spune premierul
Military kamikaze drone Shahed in the sky against the background
Măsura luată de Danemarca împotriva flotei fantomă ruse. „Trebuie să oprim maşina de război a lui Putin”
Iaurt
Cercetătorii danezi au preparat iaurt cu ajutorul furnicilor. Ce presupune rețeta, originară din Bulgaria
Partenerii noștri
Pe Roz
"Picioarele astea trebuie scoase mai des la vedere!" Amy Schumer, în rochie mini, și-a arătat noua siluetă...
Cancan
Ce posta Vasilica Enache înainte să fie ucisă în Rahova! Mesajul premonitoriu: 'Când murim…'
Fanatik.ro
Achiziții pe sub mână, la prețuri de cinci ori mai mari. Cum sunt irosiți banii din Sănătate la un spital de...
editiadedimineata.ro
Creierele delfinilor eșuați au prezentat semne ale bolii Alzheimer
Fanatik.ro
Un fotbalist de numai 18 ani a fost ucis de răpitori! Familia nu a reușit să adune banii de răscumpărare
Adevărul
Virginia Giuffre a mărturisit că a fost violată de un „prim-ministru cunoscut” pe insula lui Epstein. „Am...
Playtech
Care este banda pe care trebuie să stea maşina pentru a întoarce corect în sensul giratoriu?
Digi FM
Makaveli, dus la Poliţie pentru audieri după ce a încercat să forțeze perimetrul de siguranţă din zona...
Digi Sport
Cristi Chivu i-a lăsat ”mască” pe italieni! Ce le-a spus la microfon, după marea victorie din Italia
Pro FM
Kevin Federline, dezvăluire teribilă despre Britney Spears: "Copiii noștri se trezeau și o găseau ținând un...
Film Now
Richard Gere și soția sa, Alejandra Silva, sărutat pasional pe covorul roșu. Cei doi sunt împreună de peste...
Adevarul
Poate fi tras la răspundere administratorul blocului care a explodat în Rahova? Ce obligații are, potrivit...
Newsweek
Pensiile rușinii: 900 lei pentru văduvele veteranilor de război. Pensii speciale, de 27 ori mai mari
Digi FM
Cine este Vasilica Enache, avocata care a murit în explozia din Rahova. Blocul i-a fost și casă, și birou...
Digi World
Misterul originilor cartofului, în sfârșit rezolvat. Totul a început cu o întâlnire întâmplătoare dintre două...
Digi Animal World
Reacția unui Labrador când stăpânii îi spun că îl lasă la „bunici”. Imaginile cu patrupedul sunt virale
Film Now
Iubirile lui Tom Cruise. Povești de dragoste cu actrițe celebre: „Eram înnebunită după el”. Starul american a...
UTV
„Wildlife Photographer of the Year 2025”. Imaginea rară a unei hiene maro în Namibia a câștigat marele premiu