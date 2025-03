Microplasticele împiedică fotosinteza plantelor, potrivit unui nou studiu. Milioane de oameni, în pericol de foamete

Poluarea planetei cu microplastice reduce semnificativ rezervele de alimente prin deteriorarea capacității plantelor de a trece prin procesul de fotosinteză, potrivit unui nou studiu, citat de The Guardian.

Analiza estimează că între 4% și 14% din culturile de bază ale lumii de grâu, orez și porumb se pierd din cauza particulelor omniprezente. Ar putea deveni și mai rău, avertizează oamenii de știință, pe măsură ce mai multe microplastice se revarsă în mediu.

Aproximativ 700 de milioane de oameni au fost afectați de foame în 2022. Cercetătorii au estimat că poluarea cu microplastice ar putea crește numărul expuși riscului de foamete cu încă 400 de milioane în următoarele două decenii, un „scenariu alarmant” pentru securitatea alimentară globală.

Alți oameni de știință au considerat că cercetarea este utilă și oportună, dar au avertizat că această primă încercare de a cuantifica impactul microplasticelor asupra producției de alimente ar trebui să fie confirmată și perfecționată prin colectarea și cercetarea ulterioară a datelor.

Pierderile anuale de recolte cauzate de microplastice ar putea fi de o scară similară cu cele provocate de criza climatică din ultimele decenii, au spus cercetătorii din spatele noului studiu. Lumea se confruntă deja cu provocarea de a produce suficiente alimente în mod durabil, populația globală fiind estimată să crească la 10 miliarde până în jurul anului 2058.

Microplasticele sunt descompuse din cantitățile mari de deșeuri aruncate în mediu. Ele împiedică plantele să folosească lumina soarelui pentru a crește în mai multe moduri, de la deteriorarea solurilor până la transportul de substanțe chimice toxice. Particulele s-au infiltrat pe întreaga planetă, de la vârful Muntelui Everest până la cele mai adânci oceane .

„Omenirea s-a străduit să crească producția de alimente pentru a hrăni o populație în continuă creștere dar aceste eforturi continue sunt acum puse în pericol de poluarea cu plastic”, au spus cercetătorii, conduși de prof. Huan Zhong, de la Universitatea Nanjing din China. „Descoperirile subliniază urgența de a reduce poluarea pentru a proteja aprovizionarea globală cu alimente în fața crizei în creștere a plasticului.”

Corpurile oamenilor sunt deja contaminate pe scară largă cu microplastice, consumate prin alimente și apă. Au fost găsite în sânge, creier, lapte matern, placente și măduvă osoasă. Impactul asupra sănătății umane este în mare parte necunoscut, dar microplasticele au fost legate de accidente vasculare cerebrale și atacuri de cord.

Profesorul Denis Murphy, de la Universitatea din South Wales, a declarat: „Această analiză este valoroasă și oportună pentru a ne aminti de potențialele pericole ale poluării cu microplastic și de urgența abordării problemei, dar unele dintre cifrele principale necesită mai multe cercetări înainte de a putea fi acceptate ca predicții solide”.

Noul studiu, publicat în jurnalul Proceedings of the National Academy of Sciences, a combinat peste 3.000 de observații despre impactul microplasticelor asupra plantelor, extrase din 157 de studii.

Cercetările anterioare au indicat că microplastele pot deteriora plantele în mai multe moduri. Particulele poluante pot bloca lumina soarelui care ajunge la frunze și pot deteriora solurile de care depind plantele. Atunci când sunt absorbite de plante, microplasticele pot bloca canalele de nutrienți și apă, pot induce molecule instabile care dăunează celulelor și eliberează substanțe chimice toxice, care pot reduce nivelul clorofilei pigmentului fotosintetic.

Cercetătorii au estimat că microplasticele au redus fotosinteza plantelor terestre cu aproximativ 12% și cu aproximativ 7% la algele marine, care se află la baza rețelei trofice oceanice. Apoi au extrapolat aceste date pentru a calcula reducerea creșterii grâului, orezului și porumbului și a producției de pește și fructe de mare.

Națiunile lumii nu au reușit să ajungă la un acord privind un tratat ONU pentru a reduce poluarea cu plastic în decembrie, dar vor relua discuțiile în august. Oamenii de știință au spus că studiul lor e „important și oportun pentru negocierile în curs și pentru dezvoltarea planurilor de acțiune și a obiectivelor”.

