Ministerul Mediului deblochează desemnarea geoparcurilor UNESCO în România: „Înseamnă oportunităţi reale de dezvoltare”

Ministerul Mediului a anunţat, marţi, că a fost deblocată desemnarea geoparcurilor UNESCO în România, fiind eliminată o confuzie legislativă, întrucât includerea geoparcurilor în categoria ariilor naturale protejate a generat interpretări eronate privind posibile restricţii de utilizare a terenurilor. ”Geoparcurile UNESCO nu înseamnă restricţii suplimentare pentru comunităţi, ci oportunităţi reale de dezvoltare, educaţie şi vizibilitate internaţională”, a explicat ministrul Diana Buzoianu.

Guvernul a adoptat recent, la propunerea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, un proiect de Ordonanţă de Urgenţă pentru modificarea şi completarea OUG nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate. Actul normativ clarifică statutul geoparcurilor, în acord cu reglementările şi practica Programului UNESCO pentru Geoparcuri Internaţionale, a transmis, marţi, Ministerul Mediului.

„Am eliminat o confuzie legislativă care a blocat ani la rând iniţiative locale valoroase. Geoparcurile UNESCO nu înseamnă restricţii suplimentare pentru comunităţi, ci oportunităţi reale de dezvoltare, educaţie şi vizibilitate internaţională. Prin această ordonanţă, deblocăm concret procesul de desemnare şi transmitem un semnal clar către autorităţile locale: România susţine activ aceste proiecte care nu trebuie ţinute în loc de birocraţie”, a declarat ministrul Mediului, Diana Buzoianu.

În comunicat se arată că modificarea legislativă intervine în urma propunerilor formulate de Comisia Naţională a României pentru UNESCO şi de Forumul Naţional al Geoparcurilor din România şi răspunde unei probleme reale identificate în teritoriu: includerea geoparcurilor în categoria ariilor naturale protejate a generat interpretări eronate privind posibile restricţii de utilizare a terenurilor. Aceste percepţii au dus, în unele cazuri, la opoziţia autorităţilor publice locale şi la blocarea unor iniţiative de desemnare a geoparcurilor la nivel internaţional.

„Prin noua reglementare, geoparcurile sunt definite în concordanţă cu standardele UNESCO, ca teritorii în care patrimoniul geologic este valorificat integrat, împreună cu patrimoniul natural şi cultural, pentru a sprijini dezvoltarea durabilă a comunităţilor locale. Aşadar, nu este vorba de arii naturale protejate. Statutul de geoparc UNESCO se acordă pentru o perioadă limitată, de 4 ani, cu evaluări periodice riguroase, ceea ce asigură menţinerea unor standarde înalte de management şi implicare locală. Prin această intervenţie legislativă, MMAP creează condiţiile necesare relansării şi accelerării demersurilor de desemnare a unor noi geoparcuri UNESCO în România, contribuind la dezvoltarea economică locală, la creşterea atractivităţii turistice şi la promovarea patrimoniului natural şi cultural la nivel internaţional”, a subliniat Ministerul Mediului.

Editor : A.P.