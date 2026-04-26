Ministrul Mediului acuză un fake news: În zonele prioritare pentru biodiversitate nu vor fi oprite pășunatul sau cositul

Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, dezminte sâmbătă informaţiile privind interzicerea păşunatului, ea acuzând un fake news marca AUR. Ministrul precizează că nu doar că în zonele prioritare pentru biodiversitate nu vor fi oprite activităţile tradiţionale, dar am şi introdus expres în lege definirea zonelor cu management activ.

„Haideţi să mai dărâmăm un fake news marca AUR. De câteva zile e ordin pe unitate la AUR (şi nu numai) să se facă postări cu mine cu informaţii false prin care zic că aş interzice eu păşunatul şi activităţile tradiţionale pe păşunile României. Sute de conturi au postat coordonat zilele acestea poze modificate cu mine cu AI şi au împins acest delir că zonele prioritare pentru biodiversitate vor însemna o oprelişte pentru fermierii români”, scrie ministrul pe Facebook.

Ea continuă: „Mi-e mie ruşine de neruşinea lor. Dar aici nu mai vorbim de obraz sau de bun simţ. Ci de campanii coordonate cu minciuni, lansate doar, doar poate să păteze credibilitatea unui om care deranjează mult prin reformele pe care le-am făcut”.

Diana Buzoianu arată că, „nu doar că în zonele prioritare pentru biodiversitate nu vor fi oprite activităţile tradiţionale, păşunatul sau cositul, dar a şi introdus expres în lege definirea zonelor cu management activ unde am trecut negru pe alb că se vor putea desfăşura aceste activităţi”.

„Articolul 40^6 din Ordonanţa de Urgenţă nr. 25/2026 spune clar: În zonele prioritare pentru biodiversitate cu regim de management activ sunt permise activităţi de păşunat, cosit şi activităţi tradiţionale desfăşurate pe acele păşuni şi pajişti. Informaţia e la un click distanţă pentru oricine vrea”, mai spune ministrul.

„Mă întreb uneori cum cred cei care lansează astfel de fake news-uri că românii nu pot citi singuri informaţia aflată la dispoziţia lor. Mesajul e simplu. Când vedeţi campanii de denigrare pe social media, cu sute de conturi care încep să scrie acelaşi lucru într-o zi- două, să ştiţi că e foarte posibil să fie campanie coordonată comandată de nişte grupuri de interese. Eu nu am o maşină de campanie. Dar vă am pe voi. Haideţi să ducem împreună informaţia corectă să fie auzită, nu îngropată de minciunile unor oameni deranjaţi tare de reformele de la minister”, transmite Buzoianu.

Editor : A.C.