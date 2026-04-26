Live TV

Ministrul Mediului acuză un fake news: În zonele prioritare pentru biodiversitate nu vor fi oprite pășunatul sau cositul

Data publicării:
turma-oi-profimedia-0702638719-1536x899
Foto: Profimedia

Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, dezminte sâmbătă informaţiile privind interzicerea păşunatului, ea acuzând un fake news marca AUR. Ministrul precizează că nu doar că în zonele prioritare pentru biodiversitate nu vor fi oprite activităţile tradiţionale, dar am şi introdus expres în lege definirea zonelor cu management activ. 

„Haideţi să mai dărâmăm un fake news marca AUR.  De câteva zile e ordin pe unitate la AUR (şi nu numai) să se facă postări cu mine cu informaţii false prin care zic că aş interzice eu păşunatul şi activităţile tradiţionale pe păşunile României. Sute de conturi au postat coordonat zilele acestea poze modificate cu mine cu AI şi au împins acest delir că zonele prioritare pentru biodiversitate vor însemna o oprelişte pentru fermierii români”, scrie ministrul pe Facebook. 

Ea continuă: „Mi-e mie ruşine de neruşinea lor. Dar aici nu mai vorbim de obraz sau de bun simţ. Ci de campanii coordonate cu minciuni, lansate doar, doar poate să păteze credibilitatea unui om care deranjează mult prin reformele pe care le-am făcut”.  

Diana Buzoianu arată că, „nu doar că în zonele prioritare pentru biodiversitate nu vor fi oprite activităţile tradiţionale, păşunatul sau cositul, dar a şi introdus expres în lege definirea zonelor cu management activ unde am trecut negru pe alb că se vor putea desfăşura aceste activităţi”. 

„Articolul 40^6 din Ordonanţa de Urgenţă nr. 25/2026 spune clar: În zonele prioritare pentru biodiversitate cu regim de management activ sunt permise activităţi de păşunat, cosit şi activităţi tradiţionale desfăşurate pe acele păşuni şi pajişti. Informaţia e la un click distanţă pentru oricine vrea”, mai spune ministrul. 

„Mă întreb uneori cum cred cei care lansează astfel de fake news-uri că românii nu pot citi singuri informaţia aflată la dispoziţia lor. Mesajul e simplu. Când vedeţi campanii de denigrare pe social media, cu sute de conturi care încep să scrie acelaşi lucru într-o zi- două, să ştiţi că e foarte posibil să fie campanie coordonată comandată de nişte grupuri de interese.  Eu nu am o maşină de campanie. Dar vă am pe voi. Haideţi să ducem împreună informaţia corectă să fie auzită, nu îngropată de minciunile unor oameni deranjaţi tare de reformele de la minister”, transmite Buzoianu. 

Editor : A.C.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Digi Sport
Gata! SUA a făcut anunțul despre Iran
Descarcă aplicația Digi Sport
Partenerii noștri
Pe Roz
Viața se poate schimba într-o clipă pentru aceste zodii. Venus și Uranus, aliniere rară în semnul Taurului
Cancan
Se schimbă examenul auto în România după 30 de ani. Proba care ar putea deveni obligatorie pentru viitorii...
Fanatik.ro
Alex Chipciu, scandal cu un fost angajat de la CFR Cluj: „Ai uitat când v-am împărțit prima mea de 3.000 de...
editiadedimineata.ro
Liban acuză Israel de crime de război după ce o jurnalistă a fost ucisă într-un atac aerian
Fanatik.ro
Simona Halep, mesaj emoționant după retragere. Turneul pe care o să-l poarte mereu în suflet
Adevărul
După 22 de ani de NATO, Armata României este dominată de coloneii „care mută hârtii”. „De ce trebuie...
Playtech
Metoda Sudoku pentru bagajul de vacanţă. Trucul te scapă de taxe la aeroport, îl folosesc toţi călătorii...
Digi FM
O tânără din București, supusă la detectorul de minciuni în timpul unui interviu de angajare. Ce întrebări i...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Decizia luată de Andreea Bălan, înaintea nunții cu Victor Cornea
Pro FM
Îl recunoști? Așa arăta când era copil unul dintre cei mai îndrăgiți artiști din România
Film Now
Jack Nicholson a împlinit 89 de ani. Imagine rară cu starul retras din viața publică, postată de fiica sa
Adevarul
Gătitul ca în Epoca de Piatră a devenit o modă globală: bucătari din restaurante de top gătesc în cenușă, la...
Newsweek
Calendarul plăților sociale în luna mai: pensii întârziate, alocații și ajutoare acordate etapizat
Digi FM
Un milionar american a fost călcat în picioare de elefanți în Africa, în timp ce se afla la vânătoare. A...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Explozii misterioase creează cratere în Siberia. Care este explicația fenomenului
Digi Animal World
Momentul când un pescăruș încearcă să-i fure mâncarea unei femei pe malul mării. Imaginile sunt virale
Film Now
„Ce mai frumoasă femeie de 50 de ani”. Ali Larter, o nouă declarație de stil pe covorul roșu. Fanii, cuceriți...
UTV
Cum a apărut Laura Cosoi în luna a șaptea de sarcină. „Trăiesc cea mai bogată viață într-o rochie second-hand”