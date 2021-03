Ministrul Mediului: Am găsit zeci de mii de tone de deşeuri depozitate ilegal în București

Zeci de mii de tone de deşeuri depozitate ilegal au fost descoperite în februarie în Bucureşti, ca urmare a controalelor făcute de Garda Naţională de Mediu, în parteneriat cu Poliţia Română, Jandarmeria Română şi autorităţile publice locale. Suma totală a amenzilor date în această perioadă depășește 300.000 de lei, a anunţat, miercuri, ministrul Mediului, Tanczos Barna, citat de Agerpres.

Potrivit acestuia, în fiecare caz au fost ecologizate terenurile.

"Sunt un adept al măsurilor ferme. Cred câteodată chiar şi în măsurile radicale şi, ceea ce am făcut în cursul lunii februarie, împreună cu primăriile de sector şi primăria generală, vine tocmai din acest crez: dacă acţionăm şi dacă suntem fermi şi hotărâţi putem să schimbăm imaginea, faţa Bucureştiului, faţa întregii ţări, pentru că este inadmisibil ca într-o ţară europeană, într-o capitală europeană, se avem asemenea imagini dezolante.

Alături de noi, în aceste acţiuni, au fost colegii noştri de la Garda de Mediu (...), o instituţie care are toată libertatea să acţioneze împreună cu autorităţile locale în stoparea acestui fenomen generalizat în România de depozitare ilegală de deşeuri", a afirmat Barna în urma acţiunilor de identificare şi sancţionare a transportului şi depozitării ilegale de deşeuri.

Oficialul din Guvern a subliniat că, în cursul lunii februarie, au fost identificate 212 de astfel de depozitări ilegale de deşeuri.



"Am făcut extrem de multe controale, am făcut echipe specializate pe fiecare sector şi am identificat în cursul lunii februarie 212 asemenea locaţii în doar 30 de zile. Acest rezultat arată că, dacă se vrea, se poate. Dacă se fac acţiuni ferme, chiar radicale, vor veni şi rezultatele.

La aceste locaţii unde se depozitează ilegal deşeuri în Bucureşti am găsit zeci de mii de tone de deşeuri depozitate ilegal, aproape 100.000 de metri pătraţi de suprafaţă acoperită total sau parţial cu asemenea deşeuri.

În cursul acestor acţiuni au fost aplicate amenzi de sute de mii de lei şi s-a dispus, în fiecare caz, ecologizarea suprafeţelor, ecologizarea acestor terenuri. Sarcina este de fiecare dată a proprietarului: se identifică proprietarul şi este amendat", a precizat acesta.



Potrivit lui Barna, proprietarul are sarcina să ecologizeze terenul. Se dă un termen pentru ecologizare şi se revine cu control, a adăugat el.

"În cazul în care aceste sarcini nu sunt îndeplinite, se pot aplica amenzi de până la 100.000 lei. În cazul în care nici după această amendă nu se întâmplă ecologizarea şi nu se intră în normal, vom face sesizări penale împotriva proprietarilor care nu respectă măsurile date de Garda de Mediu", a susţinut ministrul.

Unde au fost găsite cele mai multe depozite ilegale de deseuri

De asemenea, au fost confiscate şapte mijloace de transport, "unele dintre ele chiar de zeci de mii de euro".

"Aș putea să vă spun câteva cazuri de depozitare grosolană de deşeuri. Dacă vorbim de top cele mai mari depozite ilegale din Capitală am putea să amintim strada Carierei, în sectorul 1, un depozit în zona CET Progresul, un depozit la Intrarea Cooperativei, în spate la CET Vest.

Sunt toate locaţii unde am avut control, am constatat încălcări ale legii şi am dispus amenzi, am dispus sarcini pentru proprietari, ecologizare. Suma totală a amenzilor depăşeşte 300.000 de lei. Am surprins în acelaşi timp în flagrant, de foarte multe ori, persoane, mijloace de transport care depozitau deşeuri în zone nepermise.

Am confiscat 7 mijloace de transport, unele dintre ele chiar de zeci de mii de euro. Este o chestiune generalizată şi doar prin acţiuni ferme şi măsuri radicale putem să stopăm acest fenomen. Avem 12 echipe la nivelul Bucureştiului la Garda de Mediu, care, împreună cu poliţia locală, fac aceste monitorizări. Câteodată se stă chiar la pândă. Monitorizăm chiar şi după trasarea acestor sarcini aceste locaţii - şi facem tot posibilul, alături de administraţia publică locală, să oprim acest fenomen", a explicat Tanczos Barna.



Ministrul Mediului a precizat că va extinde această colaborare şi la nivel naţional.



"Vom extinde această colaborare şi la nivel naţional. Am vorbit ieri cu domnul primar Boc. Dânsul este acum preşedintele AMR (Asociaţia Municipiilor din România). Le-am trimis o adresă prin care le propunem acelaşi mod de colaborare pe care l-am pus în practică cu succes în Bucureşti la nivelul tuturor municipiilor, după care ne vom adresa comunelor, primăriilor de comună, de oraşe, astfel încât această colaborare, care este extrem de bună, extrem de eficientă la nivelul Bucureştiului, să fie extinsă la nivel naţional - Garda de Mediu, împreună cu Poliţia Locală - ca să putem stopa acest fenomen generalizat la nivel naţional", a spus el.

Conform legislației în vigoare, mașinile celor care transportă și depozitează ilegal deșeuri sunt confiscate.

Editor : A.C.