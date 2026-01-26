Live TV

Video Ministra Mediului anunță controale la inspecțiile deja făcute în cazul tăierilor ilegale de arbori din Băile Felix. Noi nereguli găsite

arbori taiati baile felix
Conform autorizației de la Direcția Silvică Bihor, se pot tăia copacii bătrâni, afectați de furtuni sau uscați. Sursa foto: colaj captură video Digi24
Noi nereguli descoperite

Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a declarat, luni, că tăierile de arbori din Băile Felix sesizate ca fiind ilegale vor fi verificate de inspectorii Gărzii Forestiere din Oradea, în urma controalelor deja efectuate, pentru a verifica dacă acestea au fost efectuate corect.

„Astăzi vom avea din nou controale pe teren. Am transmis inspectorilor să verifice foarte minuțios. Vom institui inclusiv un mecanism de control aleatoriu pe controalele care au fost realizate, care au ieșit bine, astfel încât să ne asigurăm că de acum încolo toți inspectorii înțeleg că trebuie să fie făcute verificările, pentru că oricând verificările lor vor putea să fie luate apoi în vizor de un corp de control. Ne așteptăm să avem răspunsurile cu privire la tăierile din acea zonă, noile verificări ale Gărzii Forestiere, astăzi. 

Oficial, răspunsul primit de la Garda Forestieră din Oradea a fost că datele respectă legislația. Tocmai de aceea astăzi am cerut să fie făcut un control, să fie luate absolut toate tăierile, deci nu aleatoriu o parte. Să fie luate absolut toate tăierile care au fost realizate sau care sunt marcate pentru a fi realizate. Pentru noi, la minister, este o prioritate lupta împotriva tăierilor ilegale. Tocmai de aceea am și modificat recent SUMAl-ul pentru a-l îmbunătăți. Vom avea îmbunătățiri foarte mari și pe tehnologia care va fi folosită începând de anul acesta pentru lupta împotriva tăierilor ilegale. 

Mai întâi vedem care este răspunsul Gărzii Forestiere și în cazul în care există suspiciuni că nu au fost realizate controalele corect, dar momentan sunt încă în analiză tăierile respective. Următorul pas este să fie trimis de la Garda Forestieră din București reprezentanți care să controleze. Astăzi au fost transmise instrucționi foarte clare să fie luate toate lucrările la mână și să fie analizate toate tăierile, deci nu aleatoriu, din cele 600 de tăieri care urmează să fie făcute o mână de de lucrări. 

O cioată tăiată fără marcare este o faptă penală destul de gravă. 

Din câte am înțeles, de la ultimul control au fost identificați arbori care erau mai degrabă în stare precară de sănătate”, a transmis Diana Buzoianu, ministrul Mediului.

Noi nereguli descoperite

Noi nereguli au fost descoperite în această dimineață în pădurea de la Băile Felix. Comisarii Gărzii Forestiere au găsit copaci nemarcați care au fost puși la pământ. 

Inspectorii Gărzii de Mediu au ajuns la fața locul în jurul orei 09:00 pentru a verifica această lucrare de exploatare forestieră. Digi24 a însoțit inspecția pentru a verifica informațiile că sunt cioate de arbori tăiați care nu prezintă marca Ocolului Silvic. 

În 10 minute au fost găsiți 3 arbori tăiați, deși nu erau marcați de reprezentanții Ocolului Silvic din Băile Felix. Sancțiunea se poate pedepsi cu contravenție până la dosar penal, în funcție de cantitatea de arbori tăiați ilegal. 

