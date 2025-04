Mircea Fechet, despre Sistemul garanție-returnare în 2024: România este mai curată decât era în urmă cu un an

Peste la 80% din ambalajele puse pe piaţă în primul trimestru din acest an au fost colectate prin Sistemul de garanţie - returnare, astfel că gunoaiele din natură vor ajunge să rămână doar în amintiri dacă se păstrează ritmul actual de colectare, a declarat, marţi, ministrul Mediului, Apelor şi Pădurilor, Mircea Fechet.

„Ar trebui să constatăm astăzi efectul benefic al SGR-ului, respectiv faptul că România este mai curată decât era în urmă cu un an sau în urmă cu doi ani. (...) Uitându-ne la cifrele anului trecut, avem peste 3 miliarde de ambalaje colectate. Vorbim nu doar de pet-uri, doze de aluminiu sau sticle introduse în automatele de preluare a ambalajelor (RVM) sau duse la un punct de colectare, ci vorbim de ambalaje care au ajuns totodată în fabricile de reciclare - asta în ceea ce priveşte anul 2024, an de tranziţie, primul an, complicat din multe puncte de vedere”, a spus ministrul Mediului.

Mircea Fechet a declarat că „peste la 80% din ambalajele puse pe piaţă sunt colectate”. „Cred că, în acest ritm, gunoaiele pe care încă le mai vedem în natură vor ajunge să rămână doar în amintirea noastră, doar în fotografiile din trecut sau în imagini pe calculator, dar nu o să le mai vedem în natură, ceea ce este un lucru extraordinar.", a spus Mircea Fechet, la Conferinţa „Curăţenia de primăvară în România! Ediţia 2025”.

El a subliniat că o bună colectare a ambalajelor nu înseamnă că s-a rezolvat problema, în condiţiile în care „pet-urile reprezintă o mică parte a deşeurilor aduse de ape în fiecare primăvară, însă poate să însemne faptul că România se află pe o traiectorie bună din acest punct de vedere”.

Ministrul Mediului a adăugat faptul că RetuRO înseamnă şi mii de locuri noi de muncă, înseamnă investiţii de zeci de milioane de euro. Potrivit acestuia, s-au făcut investiţii „în materia colectării, în materia reciclării, în materia producerii şi instalării de aparate de colectare automată, în materia reviziilor tuturor acestor echipamente - şi în multe alte industrii orizontale”.

„RetuRO a dovedit că, pe de o parte, se poate şi în România câtă vreme se poate în alte ţări din vestul Europei şi, pe de altă parte, dovedeşte că putem avea şi un mediu mai curat cu o creştere economică în acelaşi timp”, a adăugat Fechet.

În opinia sa, în măsura în care ţintele sunt din ce în ce mai ambiţioase şi sunt îndeplinite, acest lucru se traduce în costuri mai mici.

„Una este să duci reciclabilul la groapa de gunoi şi să plăteşti taxe pentru acele cantităţi: taxe de depozitare, taxă de economie circulară, taxe pentru neîndeplinirea ţintelor de deviere de la depozitare şi alta este situaţia în care toate aceste cantităţi ajung la fabricile de reciclare şi din vânzarea acestora se generează venituri. Eu cred că este o mare diferenţă între cele două scenarii, înţelegând în acelaşi timp că primarii mai ambiţioşi, primarii care s-au implicat mai mult în acest proces, sunt favorizaţi cumva în detrimentul primarilor care nu au alocat deocamdată suficientă atenţie fenomenului. Şi resimţim şi aici, la minister. Suntem sesizaţi în legătură cu situaţii în care aceste cantităţi migrează dintr-o localitate în alta, avantajând anumite autorităţi publice locale în detrimentul celorlalte, însă eu cred că lucrurile se vor echilibra de la sine, în timp”, a mai spus ministrul.

