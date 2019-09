Mont Blanc: Gheţar la un pas de prăbuşire, 250.000 de metri cubi de gheaţă se pot desprinde oricând

Autoritățile italiene au restricționat accesul pe două drumuri și au evacuat mai multe cabane din împrejurimi, după ce experții au avertizat că o bucată din ghețarul Planpincieux, de pe Mont Blanc, se poate desprinde în orice moment, potrivit BBC.

Aproximativ 250.000 de metri cubi de gheață se pot desprinde din ghețarul Planpincieux, situat pe versantul estic al piscului Grandes Jorasses, au declarat oficialii italieni.

Primarul comunei Courmayeur, Stefano Miserocchi, a semnat marți un ordin privind închiderea drumurilor de pe Val Ferret, după ce experții au avertizat că o porțiune din ghețar s-a dislocat, deplasându-se cu o viteză de 50-60 de centimetri pe zi. Cabanele montane din zona Rochefort au fost evacuate ca măsură de precauție.

Primarul comunei Courmayeur a afirmat că încălzirea globală generează schimbări ale peisajului montan.

Primar: Muntele este extrem de vulnerabil

"Aceste fenomene ne arată din nou că muntele este extrem de vulnerabil și că trece printr-o perioadă de schimbări majore, cauzate de factori climatici", a declarat Miserocchi pentru presa italiană.

Experții din regiunea Valle d'Aosta și cei de la Fondazione Montagna Sicura (Fundația Munte Sigur) au susținut că este imposibil de prezis exact momentul când se va desprinde blocul de gheață.

Masivul Mont Blanc are 11 vârfuri cu o înălțime de peste 4.000 de metri în Franța și în Italia, atrăgând sute de mii de turiști anual.

Potrivit Uniunii Internaționale pentru Protejarea Naturii (The International Union for Conservation of Nature) aproape jumătate dintre siturile protejate din lume se estimează că vor rămâne fără ghețari până în 2100 dacă efectul de seră provocat de emisiile de gaze continuă la rata actuală.

