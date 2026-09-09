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Nicușor Dan a promulgat legea care permite modificarea ariilor protejate pentru proiecte hidroenergetice

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hidrocentrala portile de fier I
Hidrocentrala Porțile de Fier I, Gura Văii, România, 5 august 2024. Foto care are un caracter ilustrativ / Profimedia Images
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Din articol
Legea a fost trimisă Parlamentului pentru reexaminare

Autoritatea centrală pentru mediu poate modifica limitele unor arii naturale protejate pentru proiecte hidroenergetice aprobate de Guvern sau prin decret înainte de 29 iunie 2007. Legea care prevede aceste modificări a fost promulgată miercuri de președintele Nicușor Dan.

Potrivit actului normativ, autoritatea pentru protecția mediului, apelor și pădurilor trebuie să modifice limitele ariilor protejate în cel mult 60 de zile de la solicitarea beneficiarului. Vor putea fi scoase din aceste arii suprafețele pe care erau aprobate, la 29 iunie 2007, lucrări pentru amenajări hidroenergetice aflate deja în execuție sau începute înainte de această dată.

Noile limite trebuie stabilite astfel încât amenajarea hidroenergetică, drumurile de acces, stațiile și rețelele de transport și distribuție aferente să rămână în afara ariei naturale protejate.

Între noua limită a ariei protejate și amenajarea hidroenergetică trebuie păstrată și o zonă-tampon de cel puțin 100 de metri.

Legea nu se aplică proiectelor care au ca scop exclusiv apărarea și securitatea națională sau intervenția în situații de urgență și nici proiectelor desemnate în acest sens prin hotărâri ale Consiliului Suprem de Apărare a Țării.

Sunt exceptate și capacitățile de producere sau transport al energiei electrice deja existente în ariile protejate, dacă asupra acestora sunt făcute lucrări de mentenanță, retehnologizare sau modernizare.

Pe 26 august, cand Camera Deputaților a adoptat, decizional, propunerea legislativă, fostul ministru al Energiei, social-democratul Bogdan Ivan a anunțat, pe Facebook, că printre proiectele vizate se numără Livezeni-Bumbești, Răstolița, Cornetu-Avrig, Pașcani, Surduc-Siriu, Cerna-Motru-Tismana și Cerna-Belareca.

El a susținut că investițiile ar putea asigura energie pentru aproximativ 200.000 de locuințe și ar contribui la reducerea importurilor de energie. Ivan a mai afirmat că unele proiecte sunt finalizate în proporție de până la 98%, dar au fost blocate inclusiv din cauza reglementărilor privind protecția mediului.

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Legea a fost trimisă Parlamentului pentru reexaminare

Legea promulgată miercuri fusese trimisă Parlamentului pentru reexaminare. Șeful statului a criticat anterior forma actului normativ și a susținut că aceasta permitea modificarea limitelor ariilor naturale protejate și ale siturilor Natura 2000 fără o evaluare corespunzătoare a impactului asupra mediului.

Președintele României a arătat că forma inițială nu impunea justificarea lipsei alternativelor, demonstrarea unor motive imperative de interes public major și adoptarea unor măsuri compensatorii, în contradicție cu normele europene și cu jurisprudența Curții de Justiție a Uniunii Europene.

Nicușor Dan a mai susținut că legea instituia o exceptare prea largă de la evaluarea impactului asupra mediului pentru proiectele desemnate de CSAT și pentru lucrările efectuate asupra unor capacități energetice aflate în arii protejate.

Totodată, el a contestat faptul că CSAT primea atribuții noi printr-o lege ordinară, deși modificarea competențelor Consiliului se poate face doar prin lege organică.

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Editor : Ana Petrescu

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