Nicușor Dan anunţă un studiu despre calitatea aerului în Bucureşti: Acum funcționăm pe un plan care se referă la poluarea din 2013

Primarul general al Capitalei, Nicuşor Dan, a anunţat, vineri, lansarea în dezbatere publică a caietului de sarcini pentru noul Plan Integrat de Calitate a aerului, în condițiile în care actualul plan este depășit, folosind date din 2013. Edilul a adăugat că va fi demarată o licitaţie publică în acest sens, iar termenul realizării este vara anului viitor.

"Avem problemă mare cu poluarea aerului. O cunoaşte şi Comisia Europeană, suntem în două proceduri de infringement. Am lansat în consultare publică caietul de sarcini pentru Programul de calitate a aerului. Noi, în momentul acesta, funcţionăm pe un plan din 2018, de care Curtea de Justiţie a spus că este nefuncţional şi ştiam că este nefuncţional. Acel plan se baza pe unul din anul 2014, care se referă la poluarea din 2013.

Va fi o licitaţie şi ne dorim ca cele mai bune companii din Europa să participe la această licitaţie, astfel încât la anul îmbunătăţirea aerului să fie reală şi efectivă.

Calendarul este să fie gata în vara anului 2022, să avem şi studiul şi noul plan pentru calitatea aerului în Bucureşt, în aşa fel încât să rezolvăm această problemă", a declarat Nicuşor Dan.

El a vorbit și deste măsurile pe care le-a prezentat în cadrul discuțiilor cu reprezentaţii Comisiei Europene.

"Am avut o discuţie cu Comisia Europeană. E pe tema celor infringementuri deschide împotriva României pe calitatea aerului în Bucureşti. Acolo i-am anunţat că deschidem această licitaţie publică şi i-am anunţat pe partenerii noştri din Comisie de celelte măsuri pe termen scurt şi mediu pe care le-am luat sau intenţionăm să le luăm. Am vorbim de suspendarea PUZ-urilor de sector pentru că vizează sute de hectare de spaţii verzi pe care le-am dori libere. Am vorbit de deschiderea licitaţiei pe viitor pentru 100 de autobuze electrice. (...) Am vorbit de majorarea preţurilor la parcările de reşedinţă. Am promis un control al salubrizării şi al şantierelor de construcţii. Asta pe termen scurt, iar pe termen mediu am vorbit de proiectele depuse prni PNRR, sute de hectare în Bucureşti – plantarea unor copaci pe terenuri care acum sunt virane şi metroul de suprafaţă", a spus Nicuşor Dan.

Primarul a adăugat că pe site-ul PMB este postat acum și regulamentul pentru granturile de mediu pentru organizaţiile neguvernamentale de profil. Procedurile se vor derula în aşa fel încât ele să poată accesa banii până la finalul acestui an, a afirmat Nicușor Dan.

"Am pus în dezbatere publică pe site-ul Primăriei Municipiului Bucureşti regulamentul pentru acele granturi de mediu pentru ONG de mediu, asumat prin campanie şi trecute în buget. Imediat ce trecem de dezbaterea publică o să facem efectiv acest proiect, astfel încât să poată accesa banii până la finalul anului", a precizat primarul general.

