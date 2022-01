Apariție spectaculoasă pe cerul Turciei. Localnicii din provincia Van au fost intrigați de forma norilor, una specială, lenticulară. Cu alte cuvinte, sunt nori de forma unei lentile sau a unei farfurii, de unde și analogiile cu atât de controversatele apariții ale OZN-urilor.

Acest tip de nor, care se mai numește și nor „OZN”, are forma unei farfurii sau a unei lentile convergente și apare de obicei în zonele montane. Formarea lui depinde de condițiile de mediu și cele atmosferice, cum ar fi vântul, presiune atmosferică, umiditatea și temperaturile existente în acel moment. Acești nori sunt sunt pur și simplu aer umed care s-a condensat deasupra unui vârf muntos. Cunoscuți sub denumirea științifică de altocumulus lenticularis, acești nori stranii se formează atunci când temperatura aerului scade, iar picăturile de umezeală sunt împinse pe o pantă abruptă de vântul și curenții de aer puternici. Norii lenticulari pot cauza turbulențe dacă sunt traversați de avioane.

Urmăriți mai jos o galerie foto cu astfel de nori surprinși de-a lungul anilor în diverse părți ale lumii și veți înțelege, dincolo de spectacolul naturii, de ce teoriile cu OZN-uri par atât de credibile câteodată:

Nor lenticular la apus, în Suedia, 2017 Foto: Profimedia Images Deschide galeria foto

