Numărul apelurilor la 112 care semnalează tăieri sau transporturi ilegale de lemn a scăzut la jumătate (bilanț SUMAL 2.0)

Ministrul Mediului, Mircea Fechet, a prezentat miercuri un bilanț pe 2024 al programului SUMAL 2.0, care arată că producția de cherestea a crescut față de 2023, iar cea mai mare parte a rămas în țară. Totodată, el spune că numărul apelurilor la 112 care semnalează posibile nereguli privind tăierile și transportul de lemn a scăzut aproape la jumătate în același interval.

Exportul de cherestea a crescut atât în Uniunea Europeană, cât şi în afara spaţiului comunitar, de la 1,34 milioane metri cubi în 2023, la 1,67 milioane mc în 2024, potrivit ministrului Mircea Fechet.

El a prezentat datele aplicaţiei SUMAL 2.0, care în ultimul an a câştigat un plus de peste 10% la numărul de utilizatori (de la 93.900 la 104.367) şi la cel de mijloace de transport autorizate (de la 81.109, la 93.529).

De asemenea, ministrul a anunţat că avansează cu pregătirile versiunii SUMAL 3.0, prin care va fi eliminată orice vulnerabilitate, deoarece se vor folosi cele mai noi tehnologii bazate pe Inteligenţa Artificială şi sisteme Cloud, drone, imagini satelitare de înaltă rezoluţie, senzori LiDAR, care permit supravegherea în timp real a „tot ce mişcă în pădurile noastre”.

„M-am uitat pe datele SUMAL 2.0 pentru 2024 şi vă las mai jos câteva informaţii. Am constatat o creştere cu 500 mii mc a producţiei de cherestea faţă de anul anterior, care se datorează prelucrării lemnului de conifere. Cea mai mare cantitate de cherestea a rămas în ţară, 5,74 milioane mc, în creştere faţă de 5,5 milioane mc în 2023. Mai departe, cred că miza tuturor celor implicaţi în domeniu trebuie să fie să ne asigurăm că, de la împădurire şi până la produsul final – fie mobilă, fie lemn folosit în construcţii, avem două principii de la care nu ne abatem: sustenabilitate şi eficienţă economică maximă”, scrie Fechet pe Facebook.

Mai puține apeluri la 112

„În ceea ce priveşte lemnul de foc, iarna mai blândă ne-a lăsat cu stocuri mai mari în comparaţie cu anii precedenţi”, adaugă el. Mai exact, am încheiat anul trecut cu o cantitate de 4,54 milioane mc lemn de foc, faţă de 3,88 milioane mc în 2023. Stocurile pe 2024 se referă nu doar la lemnul accesibil la drum auto (3,35 milioane mc), ci şi la cel din depozite (1,19 milioane mc).

„Toate aceste date sunt parte a unei radiografii extinse pentru 2024, pe care o facem cu ajutorul SUMAL 2.0, aplicaţie care, de la momentul lansării în 2021, s-a dezvoltat constant. Numai în ultimul an, SUMAL 2.0 a câştigat un plus de peste 10% la numărul de utilizatori (de la 93.900 la 104.367) şi la cel de mijloace de transport autorizate (de la 81.109 la 93.529)”, afirmă ministrul.

Potrivit lui Fechet, de la an la an, aplicaţia SUMAL 2.0 are o utilizare mai eficientă şi mai responsabilă.

„Numărul de apeluri la 112 a scăzut de la 1.781 în 2023 la 987 în 2024, iar jumătate dintre acestea confirmă vigilenţa oamenilor. Scăderea aproape la jumătate a numărului de sesizări, în condiţiile în care oricine poate anunţa un transport suspect de lemne, arată un progres consistent în respectarea legii şi în eficienţa măsurilor noastre (numărul de transporturi ilegale confirmate în urma sesizărilor la 112 a scăzut de la 700 în 2023 la 527 în 2024). O veste foarte bună este că avansăm cu pregătirile versiunii SUMAL 3.0, prin care vom elimina rând pe rând orice vulnerabilitate: folosim cele mai noi tehnologii bazate pe Inteligenţa Artificială şi sisteme Cloud, drone, imagini satelitare de înaltă rezoluţie, senzori LiDAR, care ne permit să supraveghem în timp real tot ce mişcă în pădurile noastre”, subliniază minstrul Mediului.

