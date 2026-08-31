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O muscă din Arctica a ajuns în Antarctica. Oamenii de ştiinţă avertizează: poate provoca „o destabilizare ecosistemică a mediului”

Data publicării:
Antarctica
Antartica. Foto: Profimedia Images
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Din articol
Cum a ajuns Tricochera maculipennis în Antarctica „Impact semnificativ”

O muscă originară din zona Arcticii a fost observată reproducându-se în mediul natural al Peninsulei Antarctica, unde răspândirea ei ar putea ameninţa alte specii din regiune și chiar întregul ecosistem, avertizează oamenii de ştiinţă chilieni.

Creşterea temperaturilor din cauza schimbărilor climatice favorizează, potrivit experţilor în mediu, sosirea unor specii invazive în Antarctica. ONU a dezvăluit că Peninsula Antarctică este una dintre regiunile Terrei care s-au încălzit cel mai mult în ultima jumătate de secol, cu o creştere a temperaturii de aproape 3 grade Celsius, potrivit AFP, preluată de Agerpres.

O expediţie a unui institut chilian de cercetări ştiinţifice, Centro Internacional Cabo de Hornos, a observat pe parcursul celei mai recente veri australe, între decembrie 2025 şi martie 2026, colonii de muşte din specia Tricochera maculipennis în mai multe peşteri situate în proximitatea zonelor de cuibărit ale pinguinilor.

În ultimii cinci ani, prezenţa insectei fusese deja semnalată în sistemele de canalizare ale bazelor ştiinţifice şi militare din Antarctica. Însă acum, aceste muşte „îşi parcurg ciclul de viaţă într-un mediu natural”, a explicat biologul Hugo Benitez, care coordonează cercetările.

Cum a ajuns Tricochera maculipennis în Antarctica

După părerea lui, insecta ar fi fost introdusă în Antarctica prin intermediul navelor turistice, ştiinţifice sau militare.

„Schimbările climatice sporesc probabilitatea (...) de a crea un mediu mai favorabil speciilor care nu populau anterior zona”, a adăugat expertul chilian, ale cărui observaţii fac parte dintr-un studiu încă nepublicat.

Acest biolog, care studiază speciile invazive de peste un deceniu, a arătat deja, într-un studiu publicat în 2025 în revista ştiinţifică Zoologischer Anzeiger, că acea muscă era pe cale să se adapteze la mediul din Antarctica.

„Impact semnificativ”

Studiul realizat pe 294 de specimene, capturate în patru staţii de cercetare din Antarctica, a evidenţiat o scădere a mărimii aripilor de-a lungul timpului şi variaţii ale formei lor corporale.

Potrivit biologului chilian, prezenţa larvelor în sol provoacă o creştere imperceptibilă a temperaturii solurilor, ceea ce ar putea cauza „o destabilizare ecosistemică a mediului”.

„Ecosistemele terestre din Antarctica cuprind puţine specii (...). Sosirea unei specii suplimentare (...) ar putea avea un impact semnificativ şi, prin urmare, reprezintă un motiv de mare îngrijorare”, a declarat Arlie McCarthy, cercetătoare la Institutul Helmholtz pentru Biodiversitate Marină Funcţională din Danemarca, care nu a participat însă la realizarea noului studiu.

Editor : B.P.

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