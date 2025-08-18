Live TV

Video O prietenie subacvatică: balenele și delfinii nu doar coexistă, ci se caută reciproc. Imagini cu interacțiuni spectaculoase (studiu)

Data publicării:
Screenshot 2025-08-13 at 13.48.47
Foto: captură video
Din articol
O interacțiune uimitoare Lumea văzută prin ochii unei balene Se distrează sau se luptă? Capacități emoționale avansate

În timp ce migrația anuală a balenelor cu cocoașă este în plină desfășurare în această perioadă, cu mii de balene trecând pe lângă coasta australiană, există relatări conform cărora delfinii se alătură mișcării în masă. Dar acest lucru nu este o întâmplare. Un nou studiu, publicat în Discover Animals, arată că interacțiunile între specii, între delfini și balene, sunt răspândite și frecvente în întreaga lume, scrie în The Conversation Olaf Meynecke, cercetător în științe marine și manager al programului „Balenele și clima” la Universitatea Griffith din Australia și unul dintre autorii lucrării.

O interacțiune uimitoare

Au existat mai multe relatări despre interacțiuni între balene și delfini în trecut. Una dintre ele, care a uimit publicul în 2004, a prezentat o balenă cu cocoașă în Hawaii care ridica în mod repetat un delfin cu bot gros pe capul său.

Cercetătorii au sugerat că un contact atât de strâns între balene și delfini este probabil foarte rar – și poate fi legat de îngrijire.

Însă, datorită tehnologiei dronelor, sunt documentate frecvent și alte forme de interacțiuni, precum hrănirea în comun, joaca și hărțuirea. Multe dintre acestea sunt prezentate și pe rețelele de socializare.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Lumea văzută prin ochii unei balene

Pentru noul studiu, cercetătorii au analizat 199 de interacțiuni independente între balene și delfini, implicând 19 specii diferite. Aceste interacțiuni s-au desfășurat pe parcursul a două decenii și au avut loc în 17 țări.

Oamenii de știință au folosit platforme de socializare – precum Facebook, YouTube și Instagram – și imagini furnizate de cetățeni pentru a obține o varietate de observații.

Fiecare înregistrare a fost analizată cu atenție pentru a identifica speciile implicate, a valida interacțiunea și a clasifica comportamentele. Două cazuri suplimentare au provenit de la camere atașate la balene cu cocoașă. Acestea au oferit o perspectivă subacvatică, „prin ochii balenelor”, asupra întâlnirilor lor cu delfinii.

Au fost catalogate comportamente precum rostogolirea, lovirea cu coada, călăritul pe bot și frecarea, și au fost clasificate pozițiile delfinilor în raport cu părțile corpului balenelor, cum ar fi capul, flancul și coada.

Se distrează sau se luptă?

Studiul a contrazis ipotezele anterioare conform cărora interacțiunile între specii între delfini și balene sunt foarte rare.

Cea mai frecventă interacțiune a fost înotul delfinilor în apropierea capului balenei. Aceasta a reprezentat 80% din pozițiile delfinilor observate. Balenele cu cocoașă au fost specia de balene cea mai implicată, în timp ce delfinii cu bot gros au fost cei mai activi dintre delfini.

Pe baza videoclipurilor analizate, delfinii au inițiat majoritatea interacțiunilor prin înotatul exact în fața balenei, înotul în formație sau chiar atingerea balenelor.

În mai mult de un sfert din cazuri, balenele au răspuns în moduri aparent similare. De exemplu, balenele cu cocoașă se rostogoleau adesea, își expuneau burta sau se întorceau ușor spre delfini.

Lovitura cu coada și alte semne de stres sau agresivitate au fost rare (aproximativ 5% din cazuri).

Ca urmare, cercetătorii au clasificat mai mult de o treime din toate interacțiunile dintre balenele cu cocoașă și delfini ca fiind pozitive sau posibile jocuri sociale.

Cele două înregistrări video realizate cu camere video au revelat interacțiuni nedocumentate anterior. Delfinii au fost observați urmărind balenele cu cocoașă nu numai la suprafață, ci și până la fundul oceanului. Ei au menținut contactul vizual sau chiar au atins capul balenelor, sugerând o interacțiune intenționată, posibil socială.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Capacități emoționale avansate

Descoperirile remodelează înțelegerea umană asupra modului în care mamiferele marine sociale din specii diferite interacționează. Ele sugerează că interacțiunea între specii de mamifere marine poate fi mult mai răspândită și mai complexă decât se credea anterior.

Delfinii pot căuta balenele ca tovarăși pentru stimulare, joacă sau chiar comportament de curtare. În același timp, anumite specii de balene, în special balenele cu cocoașă, pot nu numai să tolereze, ci și să interacționeze cu delfinii într-o capacitate socială.

Această dinamică între specii adaugă o nouă dimensiune ecologiei sociale a mamiferelor marine și ar putea indica elemente culturale în societățile balenelor și delfinilor. Cooperarea, jocul și bucuria aparentă observate în multe interacțiuni reflectă capacități cognitive și emoționale avansate.

Studiul demonstrează, de asemenea, puterea noilor tehnologii și a științei comunitare. Rețelele sociale și dronele s-au dovedit a fi de neprețuit pentru colectarea unei game diverse de date comportamentale pe care studiile tradiționale le-ar putea omite.

Datele din rețelele sociale au limitări, cum ar fi prejudecățile geografice și ale observatorilor cauzate de unghiurile, înălțimile, echipamentele și frecvența de utilizare a rețelelor sociale. Dar ele completează alte date și ajută la descoperirea unor comportamente necunoscute până acum.

Balenele și delfinii nu doar coexistă, ci se caută reciproc. Studii viitoare care să includă înregistrări acustice și perioade de observare mai lungi ar putea dezvălui și mai mult motivațiile și semnificațiile din spatele acestor întâlniri fascinante.

Editor : B.E.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
fulger in furtuna
1
Cod portocaliu de furtuni puternice. Care sunt zonele vizate de avertizarea ANM
Presidents Of US And Russia Meet For Talks In Anchorage
2
Ce i-a cerut Putin lui Trump: Ucraina trebuie să se retragă complet din Donețk. Ce oferă...
Trump and Putin hold joint press conference in Alaska after summit
3
Trump anunță că a convenit cu Putin că războiul din Ucraina se va încheia cu un schimb de...
profimedia-1011858694
4
Însoțitorii lui Zelenski: lista liderilor europeni care vor merge la Casa Albă cu...
GettyImages-2221174152
5
SUA au propus Ucrainei garanții de securitate similare articolului 5 din Tratatul NATO...
Liber de contract de două luni și jumătate, Ianis Hagi a ales
Digi Sport
Liber de contract de două luni și jumătate, Ianis Hagi a ales
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
pc calculator tastatura computer
Cum au ajuns rețele globale de fraudare a studiilor să amenințe...
Ocean shark bottom view from below. Open toothy dangerous mouth with many teeth. Underwater blue sea waves clear water shark swims forward
Fascinația politicienilor pentru animale exotice: zebrele lui Orban...
photo-collage.png - 2025-08-17T195854.185
Nicușor Dan: România s-a oferit să contribuie la „garanții solide de...
Rezultate bac, sesiunea de toamnă 2025. Foto Getty Images
Rezultate bacalaureat 2025, sesiunea de toamnă. La ce oră se afișează...
Ultimele știri
Expunerea la anumite substanțe chimice modifică activitatea genelor și este asociată cu boli grave. Ce arată studiile recente
Cercetătorii au descoperit o nouă specie de hominizi care ar putea schimba povestea evoluției omului
Antilopă robotică folosită în Tibet pentru supravegherea acestor animale, amenințate cu dispariția
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
pastile de slabit
Medicament nou pentru obezitate, rezultate vizibile în câteva săptămâni (studiu)
tineri la birou munca
Săptămâna de lucru de patru zile, testată în șase țări. Ce rezultate s-au înregistrat
celule canceroase in organism vazute la microscop
Punctul de cotitură al îmbătrânirii. Vârsta de la care organele din corpul uman încep să se deterioreze mai repede
Potatoes Variety
Cartofii și roșiile au un strămoș comun, iar asta poate ajuta la revoluționarea agriculturii: tomate la suprafață, tuberculi în pământ
27 September 2023: Artificial intelligence and chatbot ChatGPT website on a brain in a laptop computer. Man in front of
ChatGPT trece pe modul „de studiu” după ce tot mai mulți elevi și studenți l-au folosit abuziv. AI-ul nu mai oferă rezolvări directe
Partenerii noștri
Pe Roz
Din ce face bani Sharon Stone la 67 de ani: "Mai mult decât din filme". Acum 24 de ani a pierdut 18 milioane...
Cancan
ALERTĂ în România: se ÎNTÂMPLĂ de la 00! Nu ieșiți din case
Fanatik.ro
Momentul în care o femeie îl ia în brațe pe ucigașul soțului ei. Ce-i șoptește la ureche, în fața instanței
editiadedimineata.ro
Aerul condiționat poate crește riscul aparției „sindromului clădirii bolnave”
Fanatik.ro
Ea este mama ”vampir”, femeia care și-a chinuit copiii în cel mai crunt mod posibil. Pentru ce a primit 40 de...
Adevărul
Gesturile subtile ale puterii între Trump și Putin, descifrate de experți
Playtech
Carmen Iohannis, abandonată de soț! Klaus Iohannis a dispărut, ce se întâmplă cu milionul de euro cerut de...
Digi FM
Nicușor Dan, drumeție cu fiul lui în spate, până la Chilia lui Arsenie Boca. Ce au transmis turiștii care...
Digi Sport
Ar fi al treilea cel mai scump transfer din istoria fotbalului: au pus banii pe masă!
Pro FM
Alina Eremia s-a căsătorit cu Edy Barbu. Nuntă la palat, o rochie de mireasă superbă, petrecere în aer liber
Film Now
(VIDEO) Momentul în care Jason Momoa își dă jos barba pentru „Dune: Part Three”: „La naiba, urăsc asta!”...
Adevarul
Trump era nervos pe Putin după summitul din Alaska. Detalii despre discuțiile în toiul nopții cu europenii
Newsweek
Magistrații sar la gâtul lui Bolojan care le-a tăiat pensiile speciale cu 18.000 lei. Asasinat moral
Digi FM
Cea mai mică pensie din România. Câți bani ia o persoană care a lucrat doar o singură zi
Digi World
Cum scapi de sforăit? Cele mai simple trucuri care chiar funcționează
Digi Animal World
Câinele format de români pentru români, dat uitării: Mioriticul a ajuns la doar 70 de pui pe an
Film Now
Leonardo DiCaprio, despre cel mai mare regret din cariera sa. A refuzat un rol care a devenit „o capodoperă”...
UTV
Adela Popescu, despre începutul relației cu Radu Vâlcan. „Mi-a luat puțin timp până m-am lămurit că...