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O trombă de apă s-a format deasupra Lacului Constanţa. Fenomenul a durat 15 minute

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Waterspout on Lake Constance
Tromba a putut fi observată timp de 15 minute. Foto: Profimedia
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O trombă de apă s-a format deasupra Lacului Constanţa, situat la graniţa dintre Germania, Austria şi Elveţia, şi a putut fi observată timp de aproximativ 15 minute în cursul zilei de miercuri, a informat Serviciul Meteorologic German (DVD).

Meteorologul Kai-Uwe Nerding de la DVD a declarat că viteza vântului era greu de estimat, dar a presupus că aceasta se situa între 100 şi 150 de kilometri pe oră. El nu a putut estima înălţimea şi diametrul trombei de apă.

După ce a trecut peste lac, tromba s-a îndreptat spre Lindau, în landul german Bavaria, pe malul de nord-est al Lacului Constanţa, potrivit dpa, preluată de Agerpres.

Waterspout on Lake Constance
Tromba a putut fi observată timp de 15 minute. Foto: Profimedia

Nu au fost raportate pagube, iar poliţia a declarat că nu au fost înregistrate situaţii de urgenţă pe lac. Kai-Uwe Nerding a avertizat că în cursul după-amiezii s-ar putea forma şi alte trombe de apă.

Potrivit meteorologului german, trombele de apă sunt relativ frecvente pe Lacul Constanţa, însă cea formată miercuri a fost deosebită prin faptul că a fost uşor de observat de pe mal. El a precizat că furtuna care a generat acea trombă de apă a scăzut între timp în intensitate.

„În atmosferă, se produce o rotaţie a aerului la cele mai joase niveluri, iar această rotaţie, în combinaţie cu furtuna şi curenţii ascendenţi ai acesteia, a dus la formarea unei trombe de apă”, a explicat Kai-Uwe Nerding.

El a adăugat că fenomenele meteorologice de acest gen provoacă tornade pe uscat, care pot să smulgă acoperişuri şi să doboare copaci.

Editor : B.P.

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