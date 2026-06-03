ONU avertizează asupra revenirii iminente a fenomenului El Nino. Antonio Guterres: „Va turna gaz pe focul încălzirii globale”

Organizația Națiunilor Unite a avertizat că lumea trebuie să se pregătească pentru revenirea iminentă a fenomenului El Nino și pentru fenomenele meteorologice extreme pe care acesta le aduce cu sine. Conform Organizației Meteorologice Mondiale (OMM), care a făcut marți această declarație, acest puternic fenomen meteorologic natural, care determină creșterea temperaturilor la nivel global și intensificarea unor precipitații, are o probabilitate de 80% să se formeze înainte de luna septembrie și o probabilitate de 90% să persiste până în noiembrie, relatează The Guardian.

S-a constatat că majoritatea modelelor prevăd o intensitate „cel puțin moderată” a revenirii acestui fenomen ciclic în ocean și atmosferă, posibil chiar puternică. Oamenii de știință au avertizat anterior că acesta ar putea fi cel mai puternic din acest secol.

Antonio Guterres, secretarul general al ONU, a declarat că lumea „trebuie să trateze acest lucru ca pe un avertisment climatic urgent, așa cum este de fapt”.

„Fenomenul El Nino va turna gaz pe focul încălzirii globale”, a spus el. „Efectele vor fi și mai severe, se vor răspândi pe distanțe și mai mari și vor traversa granițele cu o viteză devastatoare”.

Cel mai recent fenomen El Nino, care a avut loc în perioada 2023-2024, a fost unul dintre cele mai puternice cinci înregistrate vreodată și a contribuit la un an extrem de canicular în 2024, care a doborât recordurile mondiale de temperatură.

OMM a anunțat că pentru următoarele trei luni sunt prognozate temperaturi neobișnuit de ridicate în aproape toate regiunile planetei și a avertizat asupra unei probabilități crescute de precipitații extreme și secetă.

Deși fiecare fenomen El Nino este unic, oamenii de știință îl asociază de obicei cu precipitații mai abundente în anumite regiuni din America de Sud, sudul Statelor Unite, Cornul Africii și Asia Centrală. Condițiile mai secetoase afectează de obicei America Centrală, nordul Americii de Sud, Caraibe, Australia, Indonezia și anumite regiuni din Asia de Sud.

Apele calde pot, de asemenea, să alimenteze uraganele din Oceanul Pacific central și estic, dar împiedică formarea acestora în bazinul Atlanticului.

Constatarea vine în contextul în care Europa de Vest iese dintr-o lună mai neobișnuit de caldă, în care s-au înregistrat recorduri de temperatură pentru această lună în Regatul Unit și Irlanda. Săptămâna trecută, OMM și Serviciul Meteorologic al Regatului Unit au avertizat că este aproape sigur că, înainte de sfârșitul deceniului, se va înregistra un an cu temperaturi record la nivel global, iar revenirea preconizată a fenomenului El Nino ar putea face ca acest lucru să se întâmple încă din 2027.

Gareth Redmond-King, reprezentant al Energy & Climate Intelligence Unit (ECIU), un grup de reflecție britanic, a declarat că ultimele descoperiri reprezintă „vești proaste” pentru aprovizionarea cu alimente, aceasta fiind deja pusă la grea încercare de schimbările climatice și de restricțiile privind livrările de îngrășăminte cauzate de războiul din Iran.

„Haosul pe care îl va provoca El Nino, care va aduce probabil un nou an record ca temperaturi în 2027, va fi devastator pentru mulți agricultori și va reprezenta o chestiune de viață și de moarte pentru mult prea mulți oameni”, a spus el.

Fenomenul El Nino apare la fiecare câțiva ani și durează între nouă și 12 luni. În timpul acestor ani, vânturile care împing apele calde spre vest își pierd din intensitate sau își schimbă direcția, permițând încălzirea apelor de suprafață din acea parte a Pacificului.

OMM a declarat că temperaturile la suprafața mării în anumite zone ale Pacificului, pe care oamenii de știință le folosesc ca referință, se apropiau de pragurile fenomenului El Nino între sfârșitul lunii aprilie și mijlocul lunii mai, alimentate de condiții neobișnuit de calde la adâncime. Organizația a precizat că și componenta atmosferică a fenomenului El Nino era în concordanță cu evoluția acestuia.

A respins termenul „super El Nino”, pe care unii oameni de știință l-au folosit în ultimele luni în anticiparea unui fenomen deosebit de puternic, deoarece acesta nu se încadrează în sistemul oficial de clasificare.

Guterres a declarat: „Singurul răspuns eficient este o acțiune climatică pe măsura crizei – renunțarea la dependența de combustibilii fosili, accelerarea tranziției către energiile regenerabile, protejarea celor mai vulnerabili și punerea la dispoziție a unor sisteme de avertizare timpurie pentru toți”.

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Editor : A.M.G.