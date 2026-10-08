Live TV

ONU: Fenomenul El Niño va continua să se intensifice până când va atinge apogeul în decembrie

Data publicării:
el nino oceane planeta pamant globul pamantesc
Foto: Profimedia Images
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

Puternicul fenomen meteorologic El Niño, aflat în desfăşurare, se va intensifica şi mai mult în următoarele luni, până când va atinge apogeul în decembrie, urmând să persiste până în februarie, a anunţat joi Organizaţia Meteorologică Mondială (OMM), agenţie a ONU.

El Niño este o variaţie naturală a climei care determină creşterea temperaturilor de suprafaţă în centrul şi estul Oceanului Pacific ecuatorial.

Episodul actual, declarat în iunie, ar putea deveni cel mai intens înregistrat vreodată, amplificând efectele schimbărilor climatice provocate de om.

Conform buletinului sezonier privind clima, publicat lunar de OMM, temperaturile la suprafaţa mării din centrul şi estul Pacificului tropical ar urma să atingă „niveluri record în octombrie, noiembrie şi decembrie, reflectând intensificarea fenomenului El Niño”, transmite News.ro.

Acest fenomen ar trebui să genereze temperaturi peste medie pe o mare parte a globului şi să modifice regimurile de precipitaţii, sporind astfel riscul de secetă şi inundaţii în diferite regiuni.

„Fenomenul El Niño este deja bine stabilit şi se intensifică rapid. Conform previziunilor OMM, probabilitatea ca acesta să persiste până în februarie 2027 este aproape de 100%, ceea ce l-ar putea transforma într-unul dintre cele mai intense episoade înregistrate cel puţin din 1950”, a declarat secretara generală a OMM, Celeste Saulo, citată într-un comunicat.

Această cifră rezultă dintr-un consens între treisprezece centre naţionale şi internaţionale, bazat pe schimbul în timp real de date provenite de la balize oceanografice, sateliţi şi radiosonde, coordonat de OMM.

Potrivit acestei agenţii specializate a ONU, El Niño „ar trebui să continue să se intensifice înainte de a-şi atinge apogeul în decembrie”, în timp ce Pământul a înregistrat cea mai caldă lună august din istorie.

Temperaturile la suprafaţa mării din „regiunea Niño 3.4”, o zonă de referinţă din Pacific, au crescut semnificativ în ultimele luni, „trecând de la o medie de +1,6°C peste normal în iunie 2026 la +2,5°C peste normal în august”, indică OMM.

Pentru lunile octombrie, noiembrie şi decembrie, această valoare ar trebui să „atingă aproximativ +3,7°C şi să atingă maximul în jurul lunii decembrie”. Ar fi vorba de cel mai ridicat nivel de la începutul observaţiilor, cu mult peste recordul anterior (+2,6°C) înregistrat între noiembrie 2015 şi ianuarie 2016, subliniază OMM.

„El Niño nu aduce căldură suplimentară planetei. Acesta eliberează căldura pe care oceanul a acumulat-o deja sub suprafaţă - de aceea, un fenomen de intensitate mare duce atât de des la unul dintre cei mai calzi ani înregistraţi vreodată (cum a fost cazul în 2024)”, a explicat Saulo.

„Oceanul din care îşi trage această căldură este cel mai cald pe care l-am observat vreodată. Pur şi simplu, există mai multă căldură gata să fie eliberată”, a adăugat ea.

În previziunile sale climatice sezoniere, OMM ia în considerare şi alţi factori, precum temperaturile de suprafaţă ale Atlanticului tropical, care ar trebui, la rândul lor, să rămână peste normal.

El Niño provoacă deja condiţii climatice extreme: în America Centrală, o secetă duce la câmpuri aride, recoltele în scădere şi pierderi de animale. În India, perturbările puternice ale musonului pun în pericol culturile.

Editor : A.C.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
eurovision 2027 burgas ESC_Burgas2027_City_16x9-fill_size=1600x900
1
Încă o țară anunță că se retrage de la Eurovision 2027: „Nu vom vedea drapelul nostru pe...
INSTANT_CONSULTARI_PSD_65_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
2
Stenograme din ședința greilor PSD. Grindeanu: „Profil de premier de tip Cioloș”. Dîncu...
diana stoica usr
3
Diana Stoica (USR) îl contestă pe Luca Niculescu: „A fost susţinut pe parcursul carierei...
donald trump profimedia
4
„Să distrugă Los Angeles sau San Diego. Este un preț mic”. Trump, declarații uluitoare...
August Hanning
5
Der Spiegel a dezvăluit statul pentru care ar fi spionat August Hanning, fostul șef al...
A "explodat", după ce selecționerul a fost dat afară: "Circ total". Edi Iordănescu, alesul federației
Digi Sport
A "explodat", după ce selecționerul a fost dat afară: "Circ total". Edi Iordănescu, alesul federației
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Aftermath of Israeli Airstrike In Gaza, Palestine - 01 Aug 2026
Avertismentul Israelului înaintea împlinirii a trei ani de la atacul Hamas: „Populația din Gaza va plăti un preț greu”
António Guterres
Război, veto și diplomație. Succesorul lui Antonio Guterres la conducerea ONU va avea nevoie de aprobarea Rusiei
Sunrays pour through clear blue tropical water. The texture of the surface and even the sky can be seen.
Fenomen neobișnuit în Oceanul Pacific: apa „tânără” îmbătrânește, iar cea „bătrână” devine mai tânără. Explicația cercetătorilor
nicusor cu trump si mirabela
Nicușor Dan publică o fotografie cu Donald Trump, de la New York: „O onoare să mă întâlnesc cu președintele SUA”. Ce i-a transmis
O imagine obținută de satelitul Copernicus Sentinel-2 surprinde ochiul uraganului Melissa chiar înainte de a atinge țărmul în Jamaica, pe 28 octombrie 2025. Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Profimedia
Cum a dus El Niño la dispariția sezonului uraganelor din Oceanul Atlantic
Recomandările redacţiei
medicamente gettyimages
Statul nu știe în timp real ce medicamente lipsesc din farmacii...
2026-10-05-3845
Premierul desemnat Luca Niculescu, față în față cu partidele...
Political relationship between European Union and russia. National flags on cracked concrete background
UE se pregătește în tăcere pentru scenariul de coșmar al unui atac...
Călin și Cristela Georgescu
Familia Georgescu, a treia zi la DIICOT. Anchetatorii verifică zeci...
Ultimele știri
Carnea ajunge tot mai rar în farfuriile românilor: 2 din 10 nu-și permit o masă consistentă la două zile, arată datele Eurostat
Federația Părinților Edupart a lansat o petiție prin care cere respingerea proiectului de dezincriminare a posesiei de droguri
Bilanțul după ziua lui Putin: valuri de rachete și drone, 32 de morți, dintre care cinci copii, într-o clădire rezidențială din Priluki
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Perioada grea se încheie pentru 3 zodii pe 8 octombrie 2026. Își iau viața în propriile mâini și lasă...
Cancan
Probleme pentru cea mai bătrână mamă din lume. Casa Adrianei Iliescu a fost vandalizată
Fanatik.ro
Giovanni Becali a ales cel mai bun conducător din fotbalul românesc: „Băga mâna adânc în buzunar. Își apăra...
editiadedimineata.ro
China își crește influența în Grecia prin intermediul influencerilor
Fanatik.ro
A plecat din România, deși avea contractul cu Rapid pe masă! Dezvăluirile fotbalistului la revenirea în...
Adevărul
Școlile românești rămân fără profesori la Matematică, Fizică și Chimie. „Urmează un an în care zeci de oameni...
Playtech
Radarul te poate prinde de pe celălalt sens al autostrăzii? Ce se întâmplă când între mașină și aparat este...
Digi FM
Boris Becker, tandru cu soția cu 22 de ani mai tânără. Lilian, superbă în costum de baie, la mai puțin de un...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
A refuzat invitația la meciul de retragere a lui Leo Messi! Cum l-a numit apoi, în direct la TV
Pro FM
Cum arată viața lui Cheloo departe de București. S-a retras la Breaza de aproape 20 de ani: "N-aș vrea să mă...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Ce s-a ales de Stifler din "American Pie". Seann William Scott are 50 de ani și a schimbat petrecerile pe...
Adevarul
Cât ar putea ajunge factura la energie în această iarnă. Scenariile analizate de experți
Newsweek
Casa de Pensii a MAI, învinsă definitiv. Cum a vrut să anuleze pensia unui polițist și să-i ia banii înapoi?
Digi FM
Angelina Jolie și-a vândut casa din LA. Unde și-ar dori să trăiască și cine este vedeta care a cumpărat...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Cum s-a schimbat viața unei tinere după ce a ales să nu mai folosească telefonul zece zile: „Am simțit cum mă...
Digi Animal World
Cățelul tău mușcă atunci când vă jucați? Greșeala pe care o fac mulți stăpâni fără să-și dea seama
Film Now
Michael Douglas dezvăluie numele actriței cu care a avut o aventură pe platourile de la „Basic Instinct”...
UTV
Bărbatul care a mers pe jos în jurul lumii s-a întors în țara natală. Călătoria sa a început în 1998