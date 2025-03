„Ora Pământului”, cel mai mare eveniment mondial dedicat mediului, este marcată în România astăzi, între 20:30 și 21:30

Desfășurată în ultima sâmbătă a lunii martie, pe 22 martie 2025, Ora Pământului (Earth Hour) este cunoscută pentru momentul de „stingere a luminilor”, la care au participat oameni din întreaga lume încă de la prima marcare în 2007, pentru a arăta un sprijin simbolic pentru planetă și pentru a crește gradul de conștientizare cu privire la problemele de mediu care ne afectează.

Un moment critic pentru omenire

După mai bine de 15 ani de la primul eveniment, omenirea e într-un moment critic din cauza crizelor climatice care pun în pericol soarta singurei noastre case și a viitorului nostru. Suntem aproape de încălcarea până în 2030 a limitei de creștere a temperaturii globale cu 1,5 grade Celsius, stabilită de Acordul de la Paris, iar natura, sursa mijloacelor noastre de trai și unul dintre cei mai mari aliați ai noștri împotriva crizei climatice, se află, de asemenea, sub o amenințare gravă, potrivit earthhour.org, scrie Agerpres.

Economisirea energiei este esențială în lupta cu schimbările climatice. De asemenea folosirea energiei alternative/regenerabile, precum lumina soarelui, vântul, ploaia, mareele și căldura geotermală, care se pot reînnoi în mod continuu, și care aduc beneficii semnificative pentru mediul înconjurător și pentru societate.



În acest an, mai multe orașe din țară și-au anunțat participarea la Ora Pământului prin oprirea iluminatului public în zone extinse, ca să atragă atenția asupra faptului că fiecare cetățean e important în protejarea mediului. Numeroase instituții publice și private din toată țara participă, an de an, la eveniment. În România, ea se marchează din 2009, continuând tradiția stingerii luminilor în mod simbolic. Între evenimentele organizate în România, cu acest prilej, se numără și acțiuni educative, concursuri, dezbateri publice, activități culturale și altele.

Iluminatul de la Palatul Parlamentului și de la Palatul Victoria va fi întrerupt

Iluminatul interior, exterior și festiv al Palatului Parlamentului va fi întrerupt sâmbătă, între orele 20:30 și 21:30, pentru a marca „Ora Pământului”, au anunțat, vineri, reprezentanții Camerei Deputaților.



Anul acesta, evenimentul coincide și cu Ziua Mondială a Apei, oferind o oportunitate suplimentară de a reflecta asupra resurselor esențiale care susțin viața.

Și Guvernul se alătură din nou iniţiativei globale de mediu „Ora Pământului - Earth Hour”, eveniment pe care îl va marca prin stingerea luminilor, sâmbătă seara, timp de o oră, în Palatul Victoria.



Potrivit unui comunicat al Executivului, prin acest gest simbolic, devenit deja o tradiţie pentru milioane de oameni, instituţii şi companii din întreaga lume, Guvernul României doreşte să contribuie la creşterea nivelului de conştientizare asupra problemelor de mediu, pentru a veni astfel în sprijinul măsurilor implementate prin politicile asumate în domeniu.

Alte institu ții românești care sting lumina

În anul 2025, Primăria Municipiului Constanța se alătură din nou inițiativei globale lansate de World Wide Fund for Nature, marcând astfel un moment simbolic al solidarității pentru planetă - ORA PÃMÂNTULUI. Pe lângă stingerea luminilor, și în Parcul Arheologic vor avea loc activități speciale. Începând cu ora 18:30, ONG Mare Nostrum va organiza o acțiune de informare și conștientizare, în care vor fi discutate problemele mediului înconjurător cauzate de activitățile umane. O ocazie perfectă de a învăța mai multe despre cum putem contribui la protejarea naturii.

Inspectoratul de Jandarmi Județean Dâmbovița va participa activ la acțiunea 'Ora Pământului', sâmbătă, 22 martie a.c., între orele 20.30 - 21.30, prin stingerea luminilor și oprirea aparaturii electronice în propriul sediu. Excepție vor face doar sistemul comunicațional și dispeceratul unității pentru a nu afecta capacitatea operațională și misiunile instituției. Acestea reprezintă doar câteva din acțiunile ce vor avea loc la nivel național, potrivit comunicatelor transmise agenției.

Primăria municipiului Bistrița se alătură și în acest an evenimentului internațional Ora Pământului, celebrată în data de 22 martie, ocazie cu care vor fi organizate concursuri cu premii sustenabile și un miniconcert coral. Potrivit informațiilor publicate vineri pe site-ul municipalității, acțiunile vor fi organizate în intervalul orar 20:30 - 21:30, când și iluminatul public din zona centrală a orașului va fi întrerupt.

Un simbol global al conștientizării

Mișcarea „Earth Hour” a fost inițiată de „World Wide Fund for Nature” (WWF), care derulează proiecte pentru conservarea naturii în peste 100 de țări. Înființată în 1961, misiunea WWF la nivel global este să oprească degradarea mediului înconjurător și să construiască un viitor în care oamenii vor trăi în armonie cu natura.

Evenimentul a fost inițiat în 2007 la Sydney, Australia, când peste două milioane de persoane și peste 2.100 de companii au stins luminile timp de o oră și a devenit un simbol global al conștientizării și acțiunii împotriva schimbărilor climatice.

În prezent, sute de milioane de oameni din peste 190 de țări participă la această mișcare, iar clădiri emblematice precum Turnul Eiffel, Colosseumul sau Golden Gate Bridge opresc iluminatul pentru a transmite un mesaj puternic de solidaritate pentru planetă.

Editor : Ș.R.