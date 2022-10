(P) Noile generații merită să moștenească o lume nouă. Vino la Climate Change Summit să găsim soluții pentru viitor!

Ultimii ani au adus cu ei redefinirea unor termeni ale căror înțelesuri rămăseseră neschimbate de prea mult timp. Nu mai putem vorbi despre o afacere de succes dacă activitatea ei intră în conflict cu mediul înconjurător. Nu mai putem vorbi despre profit financiar benefic dacă acesta nu este realizat în mod echitabil față de oameni sau despre economie performantă dacă aceasta nu este construită pe principii sustenabile.

Sunt semne ale unei schimbări de paradigmă de care aveam nevoie cu toții. Semne ale conturării unei lumi noi, care abordează viața prin prisma viitorul, dar și viitorul prin prisma vieții. Noi, la BRD, credem că putem ajuta la construirea acestei noi lumi și de aceea am lansat în 2022 noua noastră platformă de sustenabilitate, Lumea9. Un ecosistem de valori și acțiuni în care inițiativa, dezvoltarea și performanța sunt evaluate după impactul pe care îl au asupra resurselor pe care le lăsăm celor tineri.

Chris Hines Deschide galeria foto

Lumea9 reunește toate temele pe care le considerăm a fi importante pentru construirea unui viitor mai bun, de la economie sustenabilă, produse și servicii bancare cu impact pozitiv, la educație, cultură, societate, știință, tehnologie și mediu. Platforma Lumea9 este construită în jurul proiectelor fondate și finanțate de BRD ce țin de dezvoltarea societății românești, programe care în ultimii 10 ani au depășit 20 de milioane de euro. Numitorul lor comun? Investiția în noile generații, indiferent că vorbim de cultură, educație, tehnologie, inovație sau sport.

Climate Change Summit (CCS), primul summit din țara noastră dedicat schimbărilor climatice, ce va avea loc pe 4-5 octombrie la Teatrul Odeon din București, s-a născut din inițiativa BRD de a pune România pe harta globală a inovației sustenabile. Sperăm că Climate Change Summit va deveni un forum anual referință pentru liderii care își doresc să identifice soluții aplicabile la nivel local și regional în domeniul politicilor climatice. Climate Change Summit este chintesența tuturor inițiativelor sociale sprijinite sau inițiate de BRD, abordând domenii complexe de la tranziția către o economie verde, la finanțările și investițiile sustenabile, soluții sustenabile în energie, agricultură și în industria alimentară sau modul în care tehnologii precum AI sau Blockchain pot deveni instrumente de combatere a efectelor schimbărilor climatice.

Societatea românească pare să înțeleagă tot mai bine dimensiunea schimbării de care avem nevoie pentru a învăța să construim orice nouă activitate pe un fundament puternic de incluziune și responsabilitate, pentru un viitor mai stabil și mai echitabil. Iar economia se adaptează în mod firesc la noua realitate, însă este nevoie de un imbold mai puternic. Este nevoie de un eveniment precum Climate Change Summit, unde să putem învăța, pe parcursul mai multor zile, tot ce putem de la oameni care își dedică viața descoperirii, creării și implementării de soluții la provocările climatice. În fond, în Lumea9 învățarea este continuă, iar pentru noi, la BRD, inovația, responsabilitatea, angajamentul și spiritul de echipă sunt valori centrale.

Climate Change Summit va reuni peste 50 de speakeri de talie mondială, începând cu un mesaj de deschidere din partea președintelelui Klaus Iohannis și continuând cu momente dedicate unor experți, inovatori, cercetători și antreprenori precum Vladislav Kaim, Consilier de Tineret pe Schimbări Climatice, ONU; Chris Hines, Fondator, A Grain of Sand; Miriam Privarova, Ambasador Climatic, Global Youth Climate Network; Ingmar Rentzhog, CEO & Fondator, We Don't Have Time; Linda Zeilina, CEO, The International Sustainable Finance Center; Anna Akhalkatsi, Country Manager pentru România și Ungaria, Banca Mondială, Emmanuel Martinez, Chief Environment Economist, Société Générale, Hacina Py, Chief Sustainability Officer, Societe Generale Group; Oliver Harman, Cities Economist, Oxford University; Julieta Martinez, Fondator, Tremendas Chile.

Te poți înscrie aici pentru a participa online.