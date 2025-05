Situație de neimaginat într-o pădure din județul Gorj. Sute de kilograme de gunoi zac pe o porțiune de zeci de metri pătrați. De la gunoi menajer, plastic și sticle până la saltele de pat, totul aruncat în mijlocul pădurii. Autoritățile recunosc că situația a scăpat de sub control: „E regretabil ce se întâmplă acolo. Din păcate, e imposibil de gestionat”, spune primarul comunei Ciuperceni.

Anamaria Ianc, jurnalist Digi24: În locul în care șoferii ar trebui să beneficieze de liniște, dacă au nevoie de o pauză atunci când au pornit la drum, în realitate aceștia beneficiază de câini maidanezi, miros urât și gunoaie cât cuprinde. Se întâmplă acest lucru de ani buni pe DN 67, care duce de la Târgu Jiu la Motru. Autoritățile spun, însă, că sunt depășite de fenomenul gunoiului aruncat la voia întâmplării.

Matei-Claudiu Dragotă, primarul comunei Ciuperceni: E regretabil ce se întâmplă acolo. Din păcate, e imposibil de gestionat această situație, pentru că oamenii nu înțeleg impactul pe care îl au asupra mediului și, în continuare, aruncă de la componente auto până la electrocasnice și tot felul de deșeuri.

La rândul lor, reprezentanții drumurilor arată cu degetul spre oameni, în condițiile în care au amplasat pubele în zonă, dar a fost în zadar.

Cristi Tudor, reprezentant DRDP Craiova: În primă fază, am îndepărtat acele tomberoane de capacitate mare pentru a încerca să evităm să nu se mai depoziteze materiale acolo. Am pus acel parapet din beton, pentru a evita parcarea mașinilor cu spatele și aruncarea gunoiului în zona de pădure, dar se pare că nici acest demers nu are efectul scontat. Până la urmă, vom ajunge la închiderea totală a acelor puncte de oprire din zona DN 67.

Localnic: Nepăsare și indiferență.

Localnic: O cameră, două, trei de supraveghere.

Reporter: Deci soluții ar fi.

Localnic: S-ar găsi.

Acum, autoritățile locale au cumpărat camere de supraveghere care vor fi montate în zonă, iar cei care aruncă gunoaie vor fi prinși și sancționați.



reporter: Anamaria Ianc

operator: Ionuț Voinea

Editor : Izabela Zaharia