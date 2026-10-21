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Video Pădurea Bicoloră de lângă Petrila: cum a ajuns un experiment silvic din anii '70 să creeze un spectacol turistic de toamnă

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padurea bicolora
Spectacolul cromatic al Pădurii Bicolore atrage anual vizitatori dornici să surprindă în imagini contrastul dintre verdele coniferelor și ruginiul foioaselor. Sursa foto: colaj captură video Digi24
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O pădure de lângă Petrila devine atracție turistică în fiecare toamnă. Motivul: are două culori, de unde și numele de Pădurea Bicoloră. Turiștii merg special să se bucure de frumusețea ei, dar și să facă fotografii. În spatele pădurii de azi stă, însă, un experiment făcut de silvicultori în anii '70. 

La nici 5 kilometri de orașul Petrila, pe Valea Jiului, natura oferă, zilele acestea, un spectacol fascinant.

„În fiecare toamnă, timp de aproximativ două săptămâni, una dintre pădurile dîn Cheile Tăii devine atracția principală pentru turiști. Este vorba despre Pădurea Bicoloră situată chiar in spatele meu, care e jumătate verde și jumătate ruginie”, transmite jurnalistul Digi24, Anamaria Ianc.

Pădurea bicoloră este rezultatul unui experiment făcut de silvicultori în urmă cu aproximativ cinci decenii. Inițial, întregul versant montan era acoperit de o pădure mixtă. În anii '70, jumătate din munte a fost defrișat pentru ca lemnul - fag și stejar - să fie vândut. În locul arborilor puși la pământ, pădurarii au plantat conifere - brazi și molizi. Astăzi, pădurea în două culori e atracție pentru turiștii care ajung în zonă.

„În fiecare an venim. Facem poze și le punem pe Facebook, la rude”, spune o turistă.

„Vine o grămadă de lume. Într-adevăr, e foarte frumoasă, mai ales când vii din partea de jos și o vezi așa. E și culmea asta foarte frumoasă, înaltă”, completează un localnic.

„Noi venim aici de când suntem mici. E chiar foarte frumos și e plin de lume”, povestește o tânără.

„Am venit în vizită la părinți și matusă a zis: 'Trebuie sa mergeți!'. Și am venit. Ne place! Natura oricum e foarte frumoasă oricând, orice culoare, în orice anotimp!”, concluzionează o altă turistă.

Cel mai potrivit moment din an pentru a vizita Pădurea Bicoloră de pe Valea Jiului este luna octombrie.

reporter: Anamaria Ianc
operator: Florin Gurgui

Editor : Izabela Zaharia

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