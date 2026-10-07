Pădurea Craiului devine destinaţie ecoturistică. Irineu Darău: Este un exemplu despre cum putem valorifica mai bine ceea ce avem

Pădurea Craiului devine destinaţie ecoturistică şi se alătură celorlalte şase destinaţii ecoturistice recunoscute din România, a anunţat, miercuri, ministrul interimar al Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului şi Turismului, Irineu Darău.

„Este un pas bun şi un exemplu despre cum putem valorifica mai bine ceea ce avem. Tocmai am semnat documentul prin care arealul din Bihor - care cuprinde localităţile Măgeşti, Vadu Crişului, Şuncuiuş, Bratca, Bulz, Remeţi, Căbeşti şi Roşia - primeşte pentru următorii 3 ani recunoaşterea de destinaţie ecoturistică. Nu este doar un titlu. Este recunoaşterea unui model în care natura, patrimoniul, comunităţile locale şi economia trebuie să se dezvolte împreună. Pădurea Craiului arată că o destinaţie turistică nu se construieşte doar din frumuseţea locului. Se construieşte şi prin administrare, infrastructură, servicii bune şi promovare coerentă", a postat ministrul pe pagina sa de Facebook.

Darău susţine, astfel, că în turism nu trebuie doar să spunem că avem locuri frumoase, ci să construim în jurul lor destinaţii competitive, recognoscibile şi responsabile.

„Iar turismul trebuie să însemne mai mult pentru comunităţile care găzduiesc aceste destinaţii: mai mulţi turişti înseamnă oportunităţi pentru antreprenorii locali, locuri de muncă şi venituri care rămân în comunitate. Avem locuri extraordinare şi trebuie să devenim tot mai buni la a le transforma în destinaţii", a precizat sursa citată.

Potrivit MEDAT, destinaţia ecoturistică este destinaţia turistică care întruneşte, în plus, şi următoarele principii: proiectează o imagine de marketing responsabil - care trebuie să ducă la aşteptări realiste din partea vizitatorilor; în destinaţie predomină afacerile cu un management durabil; la nivelul destinaţiei există o susţinere reală pentru comunităţile locale, se face conştientizarea şi informarea turiştilor şi a localnicilor cu privire la caracterul natural al acesteia şi se implementează măsuri concrete de conservare a naturii.

Alte destinaţii ecoturistice sunt Ţinutul Zimbrului-Parcul Natural Vânători, judeţul Neamţ (statut valabil până în 2028); Eco Maramureş - Mara - Cosău - Creasta Cocoşului, judeţul Maramureş (până în 2029); Ţara Dornelor, judeţul Suceava (2026); Ţara Haţegului, judeţul Hunedoara (2027); Vama Buzăului, judeţul Braşov (2026); Băile Tuşnad şi Împrejurimile, judeţul Harghita (2026).

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Editor : A.P.