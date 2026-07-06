Un studiu privind pădurile plantate și cele naturale din China relevă că vârsta, compoziția speciilor și sensibilitatea la CO₂ contribuie toate la viteza cu care copacii înmuguresc, informează Live Science. O nouă cercetare arată că, în China, copacii plantați în cadrul unor proiecte uriașe de reîmpădurire par să crească mai repede decât cei din pădurile naturale.

Ocazional, acest lucru se datorează faptului că arborii plantați în cadrul proiectelor de reîmpădurire reacționează mai puternic la creșterea concentrației de dioxid de carbon din atmosferă, afirmă oamenii de știință.

China și proiectul „Marele Zid Verde”

China se ecologizează rapid. Țara a plantat 66 de miliarde de arbori începând din 1978 și are în plan să mai planteze încă 34 de miliarde până la jumătatea acestui secol, ca parte a proiectului „Marele Zid Verde”, menit să încetinească extinderea deșerturilor Gobi și Taklamakan.

Aceste păduri noi absorb cantități mari de CO₂, dar nu este clar exact în ce fel diferă de cele naturale, a declarat pentru Live Science primul autor al studiului, Yuhang Luo, ecolog peisagist la Universitatea din Beijing din Shenzhen, China.

Luo și colegii săi și-au propus să studieze modul în care diferențele dintre pădurile naturale și cele plantate – inclusiv diversitatea speciilor, densitatea arborilor și vârsta acestora – ar putea influența modul în care pădurile răspund la creșterea nivelului de CO₂ și la schimbările climatice.

„Pădurile plantate sunt utilizate pe scară largă în strategiile de atenuare a schimbărilor climatice, dar majoritatea modelelor ecosistemice globale nu fac distincție între tipurile de păduri și nu reprezintă în mod adecvat dinamica legată de vârstă”, a afirmat Luo. „Așadar, am considerat că este important să clarificăm modul în care acești factori interacționează — nu doar pentru înțelegerea științifică, ci și pentru îmbunătățirea modelelor și ipotezelor care stau la baza politicilor forestiere din lumea reală și a contabilității carbonului.”

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Fotografia din 12 august 2025 surprinde contrastul dintre vegetație și Deșertul Kubuqi, în Mongolia Interioară (China). „Marele Zid Verde” vizează stoparea deșertificării și include plantări de copaci și soluții precum culturi rezistente la secetă și panouri solare / Profimedia Images

Diferența dintre păduri plantate și naturale

Pădurile plantate sunt cele create în mod intenționat de oameni, cum ar fi cele din Marele Zid Verde. Pădurile naturale, pe de altă parte, cresc fără intervenția umană.

Cercetătorii au folosit date satelitare pentru a monitoriza indicele de suprafață foliară, o măsură a densității coronamentului și un factor-cheie al absorbției de carbon, pentru a determina cât de repede au crescut diferitele tipuri de păduri, și au descoperit o diferență izbitoare: pădurile plantate și-au mărit suprafața foliară cu 66% mai repede decât cele naturale.

Cea mai mare parte a acestei diferențe s-a datorat faptului că pădurile plantate erau, în medie, mult mai tinere decât cele naturale — iar copacii tineri cresc mai repede decât cei bătrâni. Însă chiar și atunci când s-au comparat păduri de vârstă și condiții de creștere similare, cele plantate au crescut totuși cu 4,6% mai repede, iar diferența a fost și mai pronunțată în cazul pădurilor mixte și al celor de foioase.

Acest lucru se datorează în mare măsură modului în care sunt gestionate pădurile plantate. Acestea tind să conțină specii cu creștere rapidă, precum eucaliptul și plopul, și sunt adesea gestionate în mod activ, oamenii îndepărtând vegetația concurentă și chiar fertilizându-le. Aceste intervenții reduc concurența pentru lumină, apă și nutrienți, amplificând efectul de fertilizare al creșterii nivelului de CO₂ din atmosferă.

Fotografia din 12 august 2025 arată un bărbat într-un câmp de Cistanche din Mongolia Interioară (China). „Marele Zid Verde” vizează stoparea deșertificării din nordul Chinei / Profimedia Images

Dinamica vârstei copacilor

Această discrepanță atinge nivelul maxim în pădurile plantate atunci când copacii au o vârstă cuprinsă între 30 și 40 de ani, iar apoi scade semnificativ după vârsta de 40 de ani. În schimb, pădurile naturale cresc mai lent, dar constant, având astfel un avantaj pe termen lung.

„Pădurile plantate pot fi un instrument puternic pe termen scurt pentru absorbția carbonului, dar acest avantaj este temporar”, a spus Luo. „Pentru stocarea carbonului pe termen lung și pentru reziliență, pădurile naturale rămân de neînlocuit.”

Kevin Dsouza, care a lucrat la modele de reîmpădurire în timpul cercetării sale postdoctorale la Universitatea din Waterloo și nu a fost implicat în noul studiu, a afirmat că rezultatele sunt intuitive, întrucât frunzele întinse ale copacilor tineri, cu creștere rapidă, ar putea duce la o absorbție sporită a carbonului. Totuși, el nu este sigur că suprafața frunzelor este cea mai bună măsură pentru monitorizarea creșterii și a sechestrării carbonului.

„Nu este un indicator rău, dar nu oferă o imagine completă”, a spus el. „Corona copacului reprezintă doar vârful acestuia, iar carbonul este stocat în tot felul de locuri diferite, precum lemnul, scoarța, rădăcinile și solul.”

Un alt studiu privind pădurile chineze a arătat că pădurile naturale acumulează, de fapt, mai mult carbon la suprafață decât cele plantate în primii ani de viață, a subliniat Dsouza, așa că aceste rezultate ar trebui analizate cu atenție, alături de alți factori.

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Fotografia din 12 august 2025 surprinde contrastul dintre vegetație și Deșertul Kubuqi, în Mongolia Interioară (China). „Marele Zid Verde” vizează stoparea deșertificării și include plantări de copaci și soluții precum culturi rezistente la secetă și panouri solare / Profimedia Images

Concluzii și implicații

Luo a afirmat că rezultatele arată că majoritatea modelelor climatice globale omit anumite aspecte atunci când vine vorba de înțelegerea modului în care diferitele tipuri de păduri contribuie la sechestrarea carbonului și la schimbările climatice.

„Gestionarea utilizării terenurilor funcționează în moduri mai subtile și mai specifice decât am presupus”, a spus el. „Nu este vorba doar de a planta mai mulți copaci. Este vorba și despre momentul în care îi plantezi, ce specii alegi și cum îi gestionezi de-a lungul timpului.”

Luo speră că aceste descoperiri vor contribui la orientarea eforturilor de reîmpădurire, pentru a ne asigura că obținem beneficii maxime din plantarea de păduri noi, care să ajute la atenuarea efectelor schimbărilor climatice.

„Cercetarea noastră oferă un ghid mai practic pentru acțiunile climatice bazate pe păduri: când să plantăm, ce să plantăm, cât timp durează beneficiile și ce greșeli conțin modelele actuale. Sperăm că acest lucru va ajuta oamenii să ia decizii mai bune”, a spus el.

Editor : Ana Petrescu