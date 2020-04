Pandemiile viitoare vor fi mai dese și mai mortale, avertizează un grup de oameni de știință

Profesorii Josef Settele, Sandra Diaz, Eduardo Brondizio și dr. Peter Daszak au extras dintr-o cercetare a lor publicată anul trecut, considerată cel mai cuprinzător studiu asupra degradării naturii, în care au concluzionat că un milion de specii de plante și animale sunt în pericol de dispariție în deceniile viitoare.

„Defrișările masive, extinderea agriculturii, creșterea intensivă a animalelor, mineritul și dezvoltarea infrastructurii, precum și exploatarea animalelor sălbatice au creat furtuna perfectă pentru species have created a 'perfect storm' for the transmiterea de boli de la animale la om”, au scris autorii, iar acest lucru se întâmplă în zone locuite, care sunt cele mai vulnerabile la boli infecțioase.

Autorii lucrării mai arată că acesta este doar începutul: se estimează că aproximativ 1,7 milioane de tipuri de virusuri care se pot transmite la om, neidentificate încă, există în mamifere și păsări acvatice.

Cercetătorii recomandă înăsprirea regulilor de protejare a mediului, adoptarea unei abordări unitare privind sănătatea viețuitoarelor și plantelor în același mediu, precum și finanțarea corespunzătoare a sistemelor de sănătate.

