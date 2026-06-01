Paradox climatic: incendiile puternice de vegetație lovesc zone bogate, însă suprafața arsă la nivel global a scăzut

Incendiile de vegetație au făcut ravagii pe mapamond.

Un studiu a arătat că, în 2025, incendii „devastatoare” au cuprins zonele mai bogate ale lumii, chiar dacă, la nivel global, suprafața afectată de flăcări a scăzut. Incendiile catastrofale au provocat pierderi de vieți omenești, distrugerea locuințelor și a locurilor de muncă anul trecut în California, Canada, Europa și Coreea de Sud. Totuși, suprafața de 335 de milioane de hectare arsă a fost a doua cea mai mică din 2002, conform studiului citat de The Guardian, în mare parte datorită extinderii fermelor africane care au fragmentat peisajele și au împiedicat răspândirea incendiilor de savană de mari dimensiuni.

Printre dezastrele din 2025 s-au numărat un „megaincendiu” din Scoția, care a mistuit peste 100.000 de hectare - contribuind la doborârea recordului Regatului Unit în ceea ce privește suprafața arsă - și incendiile din Palisades și Eaton din Los Angeles, care s-au numărat printre cele mai distructive din istoria Statelor Unite.

Incendiile de proporții fără precedent din Spania și Portugalia au distrus peste jumătate de milion de hectare, în timp ce Coreea de Sud a înregistrat cel mai amplu și mai mortal sezon de incendii forestiere din istorie.

Studiul a constatat că incendiile au reprezentat peste 38% din pierderile asigurate cauzate de dezastrele meteorologice în 2025.

„Anul 2025 arată că un an «liniștit» din punct de vedere al incendiilor la nivel global poate fi totuși devastator”, a declarat Matthew Jones, climatolog la Universitatea din East Anglia și autor principal al studiului. „Observăm o discrepanță tot mai mare între suprafața totală arsă și impactul real asupra lumii.”

Schimbările în modul de utilizare a terenurilor au ca rezultat faptul că incendiile forestiere afectează o suprafață mai mică a planetei decât în trecut, însă încălzirea globală creează condiții care le permit să se răspândească, sporind pericolul în ceea ce cercetătorii numesc „interfața dintre zonele sălbatice și cele urbane”, unde oamenii sunt cei mai expuși riscului.

Condițiile meteorologice nefavorabile, agravate de poluarea cu carbon, au transformat unele dintre incendiile de anul trecut în adevărate infernuri.

Cercetătorii au constatat că, în sudul Californiei și în Coreea de Sud, vânturile puternice și vegetația uscată au împins focul către zone dens populate, provocând „o rată excepțională a mortalității, evacuări în masă și pierderi majore la nivelul infrastructurii”. În același timp, în zona mediteraneană, seceta și căldura extremă au alimentat incendii de proporții, de la Portugalia până în Turcia.

Incendiile de vegetație au făcut ravagii în mai multe regiuni de pe mapamond.

„Aceste condiții nu provoacă incendiile, dar, în cazul unui incendiu, avem materiale care sunt mai inflamabile decât de obicei - deoarece sunt mai uscate - și condiții de vânt care alimentează flăcările”, a spus David Garcia, matematician aplicat la Universitatea din Alicante, care nu a fost implicat în studiu. „Acest lucru face ca incendiile de amploare să fie mai probabile.”

Un studiu de atribuire la care Garcia a fost coautor anul trecut a arătat că fenomenele meteorologice extreme care au alimentat incendiile din Portugalia și Spania anul trecut au devenit de 39 de ori mai probabile din cauza schimbărilor climatice. „Dacă vom continua să încălzim planeta, incendiile de amploare vor continua să crească”, a afirmat el.

Reducerea generală a suprafeței arse la nivel global a dus la o scădere a emisiilor de dioxid de carbon până la al treilea cel mai scăzut nivel înregistrat vreodată.

În Canada, însă, s-au înregistrat emisii extreme generate de incendii de pădure pentru al treilea an consecutiv. Din 2023, pădurile boreale din America de Nord au emis aproape 4 miliarde de tone de CO2, depășind emisiile totale din perioada de 15 ani anterioară.

Pe lângă încălzirea planetei, poluanții din fumul incendiilor forestiere duc la decesul unui număr imens de oameni din cauza inhalării aerului poluat. Particulele toxice emise de incendiile forestiere din Canada în 2023 au cauzat moartea a 82.000 de persoane, potrivit unui studiu publicat în septembrie, fumul acoperind chiar și orașe din SUA, Europa și Africa.

Adrian Regos, ecolog peisagist la Misiunea Biologică din Galicia, Spania, care nu a participat la studiu, a declarat că evenimentele de anul trecut au ilustrat modul în care un număr relativ mic de incendii extreme poate domina consecințele ecologice, sociale și economice ale unui întreg sezon de incendii.

„Tendința generală evidențiată de acest studiu este în concordanță cu ceea ce observăm în toată Europa de Sud: deși suprafața totală afectată de incendii poate varia de la an la an, schimbările climatice sporesc probabilitatea apariției unor condiții meteorologice extreme favorabile incendiilor, iar acumularea de combustibil asociată cu abandonarea zonelor rurale face ca multe peisaje să devină mai vulnerabile la incendii de amploare, care se propagă rapid”, a afirmat el.

„Prin urmare, provocarea nu constă doar în reducerea numărului de incendii, ci și în creșterea rezilienței peisajelor și a comunităților la evenimente extreme.”

