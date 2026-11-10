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Parcul Natural Văcărești, alimentat cu apa de ploaie colectată de pe acoperișului unui centru comercial: proiect finanțat de UE

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Parcul Văcăreşti. Foto: Inquam Photos/George Călin
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Parcul Natural Văcăreşti, supranumit „delta dintre blocuri”, va fi alimentat din apele pluviale colectate de pe acoperişul unui mare centru comercial din sectorul 4 al Capitalei, graţie unui proiect-pilot finanţat cu fonduri europene, pentru refacerea habitatelor şi conservarea biodiversităţii, mai ales în verile secetoare. Anunţul a fost făcut de primarul general Ciprian Ciucu, edilul vizitând, alături de 60 de reprezentanţi din nouă ţări, în cadrul Adunării Generale a proiectului european NATALIE, finanţat prin Horizon Europe. Potrivit primarului, în plus, vor fi făcute lucrări de adâncire şi decolmatare şi se caută soluţii pentru aducerea apei de ploaie colectată din zona inundabilă a Parcului Carol.

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„Din fericire, administrarea biodiversităţii din Parcul Natural Văcăreşti a fost preluată de PMB, dl. Nicuşor Dan făcând, conform cerinţelor, pentru a putea fi preluată, o instituţie în acest sens, care să administreze parcul. Acesta este piatra de temelie de la care trebuie să construim. Sunt momente în care, mai ales în verile secetoase, viaţa din cadrul parcului suferă. Apa se evaporă, plantele se usucă, fauna suferă”, afirmă primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, care a vizitat, marţi, parcul, alături de reprezentanţi din nouă ţări, notează News.ro.

Primarul a mărturisit că în ultimul timp s-a „dedicat” „şi acestui subiect”, subliniind că ceea ce trebuie făcut este să se aducă mai multă apă.

Ciucu afirmă că un „prim pas„ este făcut „chiar săptămâna aceasta” împreună cu partenerii de la Parcul Natural Văcăreşti, care implementează un proiect-pilot de cercetare, finanţat cu bani europeni, prin care se vor colecta apele pluviale de pe acoperişul centrului comercial din apropiere, se vor monta biofiltrare şi se vor alimenta controlat bălţile temporare, pentru refacerea habitatelor şi conservarea biodiversităţii.

„De aceea am făcut astăzi o vizită acolo, împreună cu 60 de reprezentanţi din 9 ţări (care adună 42 de parteneri) în cadrul Adunării Generale a proiectului european NATALIE (finanţat prin Horizon Europe). Acest proiect rezolvă situaţia doar parţial, local, doar într-o zonă a parcului”, precizează Ciucu.

Potrivit primarului, mai departe, trebuie realizate „lucrări de adâncire şi decolmatare, sub supervizarea experţilor în biodiversitate”, aducerea apei pluviale colectate din zona inundabilă a Parcului Carol şi realizarea unor lucrări noi, non-invazive, de vizitare, cu protejarea biodiversităţii.

„Am discutat cu Apa Nova şi i-am rugat să găsească o soluţie, şi cred că deja au găsit-o, pentru a aduce apa pluvială colectată din zona inundabilă a Parcului Carol, care, după ce va fi tratată, să poată alimenta inclusiv cuva în care se află Parcul Natural Văcăreşti”, a precizat Ciucu.

Potrivit primarului general, până acum Planul de Management al parcului, în baza căruia s-a făcut preluarea, nu a fost executat.

„Avem discuţii cu Fundaţia Comunitară să ne ajute cu un proiect care să ducă la operaţionalizarea planului de management (ce anume, în ce mod, să se întâmple acolo) pentru a atrage vizitatori, elevi, studenţi, cum să organizăm diferite experienţe de învăţare”, a mai spus Ciprian Ciucu.

Parcul Natural Văcăreşti este prima arie naturală protejată urbană din România, cu o suprafaţă de aproximativ 183 de hectare. Situat în mijlocul unei zone dens locuite din sectorul 4 al Capitalei, parcul adăposteşte sute de specii de plante şi animale şi oferă Bucureştiului beneficii concrete - de la conservarea biodiversităţii şi reglarea microclimatului până la educaţie, cercetare şi recreere responsabilă.

Editor : B.E.

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