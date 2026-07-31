„Parcurile Generaţiilor”, campanie de promovare a celor 13 parcuri naționale ale României la TV, radio și online

O campanie naţională de promovare a parcurilor naţionale din România, numită „Parcurile Generaţiilor” a fost lansată de Fundaţia Conservation Carpathia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor. „Există parcuri şi există parcuri naţionale” - este mesajul menit să explice de ce parcurile naţionale nu sunt „orice natură”, şi să traducă într-un mod uşor de înţeles caracteristicile parcurilor naţionale, valoarea şi moştenirea acestora, îndemnând totodată românii să le descopere şi să le viziteze. Campania a fost lansată la festivalul Făgăraş Fest, iar în perioada următoare urmează să fie vizibilă pe tv, radio şi în online.

Patrimoniul natural: Oportunitate pentru viitor

România are 13 parcuri naţionale unice în Europa prin bogăţia naturii, diversitatea speciilor, ecosistemele încă intacte şi peisajele de o frumuseţe rară. Împreună, cele 13 parcuri naţionale protejează 317.500 de hectare de natură, contribuind la o mai bună adaptare în contextul schimbărilor climatice. Pădurile din parcurile naţionale răcoresc aerul în perioadele de caniculă şi contribuie la reglarea circuitului natural al apei, reducând riscul de secetă şi de inundaţii.

Cele 13 parcuri naţionale din România sunt:

Buila-Vânturariţa

Călimani

Ceahlău

Cheile Bicazului-Hăşmaş

Cheile Nerei–Beuşniţa

Cozia

Defileul Jiului

Domogled–Valea Cernei

Munţii Măcinului

Munţii Rodnei

Piatra Craiului

Retezat

Semenic–Cheile Caraşului

Aici se găsesc munţi maiestuoşi, păduri întinse, pajişti alpine, chei spectaculoase, peşteri şi numeroase specii rare de plante şi animale.

Dacă pentru vizitatori, parcurile naţionale sunt o modalitate de a petrece timpul liber, de a se deconecta de la agitaţia oraşelor şi de a se odihni într-un mod activ, în natură, pentru comunităţile locale, acestea sunt un generator de venituri şi de dezvoltare locală, prin serviciile pe care le pot oferi oaspeţilor care vin în zonă. Cazare, masă, închiriere de biciclete, diverse experienţe în natură, centre de vizitare, ghizi, personal angajat în activităţile parcului – sunt doar câteva dintre activităţile care pot susţine economia locală. În plus, parcurile naţionale contribuie la protejarea comunităţilor locale împotriva efectelor secetei, inundaţiilor şi valurilor de căldură, fenomene tot mai frecvente în contextul schimbărilor climatice. Prin pădurile şi ecosistemele pe care le protejează, parcurile naţionale contribuie la păstrarea apei în natură şi la reglarea temperaturii, astfel încât comunităţile din apropiere au şanse mai mari să beneficieze de resurse de apă şi să facă faţă mai bine perioadelor de secetă.

Campania vine să aducă în prim-plan valoarea parcurilor naţionale, pornind de la modul în care fiecare dintre noi se raportează la cuvântul „parc”. Se construieşte astfel o antiteză între un parc naţional şi un parc urban, printr-un dialog generaţional: bunic şi nepoată. Ambele spaţii devin subiectul unei conversaţii emoţionante. Este o poveste simplă, accesibilă tuturor, în care oricine se poate regăsi şi care îi ajută pe oameni să înţeleagă valoarea fiecărui loc. Respecţi şi consideri de valoare un spaţiu atunci când îl cunoşti, când ai amintiri legate de acesta, când vrei să-l protejezi şi să-l dai mai departe, iar obiectivul campaniei este acesta.

Datele unui studiu Unlock Market Research, realizat în 2024, arată că deşi 67% din români declară că au vizitat un parc naţional, atunci când sunt întrebaţi ce parc naţional au vizitat, enumeră rezervaţii, parcuri naturale sau chiar zone care nu sunt arii naturale protejate. Studiul mai arată că 82% nu reuşesc să definească sau să explice caracteristicile unui parc naţional, aspect confirmat şi de un studiu Ipsos realizat în 2022, care arată că mai puţin de unul din zece români cunoaşte caracteristicile care diferenţiază un parc naţional de alte forme de protecţie a naturii.

„Parcurile naţionale sunt unele dintre cele mai remarcabile locuri pe care le are România. Ele protejează natura, dar creează şi oportunităţi pentru comunităţile locale şi pentru generaţiile viitoare. Prin această campanie ne dorim ca tot mai mulţi români să le descopere, să le înţeleagă valoarea şi să fie mândri că România are un patrimoniu natural atât de valoros. Oamenii protejează ceea ce cunosc şi apreciază, iar acesta este primul pas pe care vrem să îl facem împreună”, au declarat Barbara şi Christoph Promberger, directori executivi ai Fundaţiei Conservation Carpathia.

La rândul său, Diana Buzoianu, ministra Mediului, Apelor şi Pădurilor, subliniază importanţa unei mai bune informări a publicului cu privire la rolul parcurilor naţionale: „România are parcuri naţionale cu o istorie de aproape un secol: Retezatul, primul parc naţional al ţării, a fost înfiinţat în 1935. Şi totuşi, datele recente ne arată că prea puţini români ştiu ce înseamnă cu adevărat un parc naţional şi ce rol are el pentru natură, climă, apă, comunităţi şi economie locală. Aici trebuie să intervenim: cu informaţie clară, spusă simplu, care îi ajută pe oameni să înţeleagă valoarea acestor locuri şi să le viziteze responsabil. Campania «Parcurile Generaţiilor» face exact acest lucru: aduce parcurile naţionale mai aproape de public şi explică, într-un limbaj accesibil, de ce aceste spaţii sunt atât de importante pentru România”.

Campania se va desfăşura la nivel naţional şi va fi susţinută de spoturi TV şi radio, completate de o prezenţă puternică în mediul digital. Un element central al campaniei este platforma online dedicată, care va reuni informaţii despre toate cele 13 parcuri naţionale, recomandări de vizitare şi linkuri către paginile fiecărui parc. Platforma îşi propune să îi ajute pe români să descopere aceste locuri, să le viziteze şi să trăiască experienţe autentice în natură, respectând regulile fiecărui parc naţional.

Campania a fost dezvoltată de agenţia pastel pentru Fundaţia Conservation Carpathia şi Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor, şi este sprijinită de Asociaţia Rangerilor din România. Imaginile utilizate în campanie sunt oferite de regizorul şi fotograful de natură Dan Dinu şi de videograful şi producătorul Cosmin Dumitrache, ambasadori şi promotori ai naturii din România.

O viziune pe termen lung pentru Munţii Făgăraş

Campania evidenţiază beneficiile pe care parcurile naţionale le aduc naturii şi comunităţilor locale şi arată cum acestea pot deveni motoare ale dezvoltării durabile. Fundaţia Conservation Carpathia continuă să susţină viziunea de creare a viitorului Parc Naţional Munţii Făgăraş, unul dintre cele mai importante proiecte de conservare din Europa. Un astfel de parc ar proteja unul dintre cele mai valoroase peisaje naturale ale continentului şi ar crea noi oportunităţi pentru comunităţile locale prin conservarea naturii şi dezvoltarea unui turism responsabil.

Editor : B.E.