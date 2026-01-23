Live TV

Video Peisaj dezolant în pădurea din Băile Felix: 600 de arbori urmează să fie tăiați. Explicațiile autorităților

Data publicării:
arbori taiati baile felix
Conform autorizației de la Direcția Silvică Bihor, se pot tăia copacii bătrâni, afectați de furtuni sau uscați. Sursa foto: colaj captură video Digi24

Noi tăieri de arbori în pădurea din Băile Felix, județul Bihor. 600 de copaci urmează să fie tăiați în total, iar Direcția Silvică Bihor spune că este vorba despre o lucrare cu acte în regulă, impusă de furtunile din trecut și de îmbătrânirea copacilor. Localnicii se tem, însă, că nu doar arborii bolnavi sunt puși la pământ de muncitori, ci și trunchiuri sănătoase.

Pădurea din Băile Felix s-a transformat dintr-un rai al turiștilor și iubitorilor de mișcare, într-un adevărat coșmar. Se fac lucrări de exploatare forestieră, iar 600 de arbori urmează să fie tăiați, pentru a fi vânduți ca lemn de foc.

„Pădurea din Băile Felix arată dezolant, după tăierile făcute în ultimele luni. Firma care se ocupă de exploatarea lemnului spune că taie doar arborii marcați, însă există temeri că, pe lângă arborii bolnavi sau doborâți, există și arbori perfect sănătoși”, transmite jurnalistul Digi24, Bogdan Băcilă.

„E marcat, uite aici! Poate să pară (n. red. sănătos), dar e băgat viermele în el până la jumătate. Se bagă sub coajă și nu îi mai dă drumul la sevă să urce”, explică un angajat al firmei care taie copacii.

Conform autorizației de la Direcția Silvică Bihor, se pot tăia copacii bătrâni, afectați de furtuni sau uscați. Angajații firmei de exploatare forestieră sunt cei care marchează arborii ce pot fi tăiați.

Întrebat care este garanția că angajații au ales strict exemplarele bătrâne, bolnave, directorul Direcției Silvice Bihor, Teodor Suciu, răspunde: „Garanție, ce să zic eu?! Eu sunt convins că ei respectă toate regulamentele noastre silvice. Dacă taie un arbore sănătos, care nu a fost marcat, atunci li se face proces verbal de infracțiune și plătesc prejudiciul.”

Urmele exploatării forestiere se văd peste tot în pădure, iar resturile de crengi și rumeguș acoperă aleile turistice.

Dialog reporter - angajat firmă:
„- Deci arbori sănătoși ziceți că nu ați tăiat deloc?
- Nu, doar din ăștia uscați.”

„Are obligația să curețe toată suprafață afectată de exploatare. Curățat înseamnă că adună toate resturile de exploatare, vârfurile, le așează în forma unor martoane, cioatele sunt mutate pentru a nu ocupa din suprafața de teren”, mai spune directorul Direcției Silvice Bihor, Teodor Suciu.

Pădurea din Băile Felix are un regim special, datorită apropierii de stațiunea balneară.

reporter/operator: Bogdan Băcilă

Editor : Izabela Zaharia

