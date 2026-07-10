Live TV

Galerie Foto „Peisaj lunar”: Un râu de lângă graniţa franco-elveţiană a dispărut din cauza secetei

Data publicării:
Râul Doubs de lângă graniţa franco-elveţiană a dispărut din cauza secetei
Râul Doubs de lângă graniţa franco-elveţiană a dispărut din cauza secetei. Foto: Profimedia
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google
Din articol
„La limită” „Costurile cresc repede” Scăderea producţiei de lapte

Pe o distanţă de câţiva kilometri, au mai rămas doar stânci şi pietre: în apropiere de graniţa franco-elveţiană, râul Doubs a dispărut complet - cel mai grăitor semnal al secetei care afectează în prezent departamentul francez cu acelaşi nume, plasat sub incidenţa unei „alerte sporite”, informează vineri AFP.

Râul Doubs de lângă graniţa franco-elveţiană a dispărut din cauza secetei. Foto: Profimedia
Râul Doubs de lângă graniţa franco-elveţiană a dispărut din cauza secetei. Foto: Profimedia
Deschide galeria foto

Râul Doubs de lângă graniţa franco-elveţiană a dispărut din cauza secetei. Foto: Profimedia | Poza 1 din 17
Râul Doubs de lângă graniţa franco-elveţiană a dispărut din cauza secetei. Foto: Profimedia
Râul Doubs de lângă graniţa franco-elveţiană a dispărut din cauza secetei. Foto: Profimedia | Poza 2 din 17
Râul Doubs de lângă graniţa franco-elveţiană a dispărut din cauza secetei. Foto: Profimedia
Râul Doubs de lângă graniţa franco-elveţiană a dispărut din cauza secetei. Foto: Profimedia | Poza 3 din 17
Râul Doubs de lângă graniţa franco-elveţiană a dispărut din cauza secetei. Foto: Profimedia
Râul Doubs de lângă graniţa franco-elveţiană a dispărut din cauza secetei. Foto: Profimedia | Poza 4 din 17
Râul Doubs de lângă graniţa franco-elveţiană a dispărut din cauza secetei. Foto: Profimedia
Râul Doubs de lângă graniţa franco-elveţiană a dispărut din cauza secetei. Foto: Profimedia | Poza 5 din 17
Râul Doubs de lângă graniţa franco-elveţiană a dispărut din cauza secetei. Foto: Profimedia
Râul Doubs de lângă graniţa franco-elveţiană a dispărut din cauza secetei. Foto: Profimedia | Poza 6 din 17
Râul Doubs de lângă graniţa franco-elveţiană a dispărut din cauza secetei. Foto: Profimedia
Râul Doubs de lângă graniţa franco-elveţiană a dispărut din cauza secetei. Foto: Profimedia | Poza 7 din 17
Râul Doubs de lângă graniţa franco-elveţiană a dispărut din cauza secetei. Foto: Profimedia
Râul Doubs de lângă graniţa franco-elveţiană a dispărut din cauza secetei. Foto: Profimedia | Poza 8 din 17
Râul Doubs de lângă graniţa franco-elveţiană a dispărut din cauza secetei. Foto: Profimedia
Râul Doubs de lângă graniţa franco-elveţiană a dispărut din cauza secetei. Foto: Profimedia | Poza 9 din 17
Râul Doubs de lângă graniţa franco-elveţiană a dispărut din cauza secetei. Foto: Profimedia
Râul Doubs de lângă graniţa franco-elveţiană a dispărut din cauza secetei. Foto: Profimedia | Poza 10 din 17
Râul Doubs de lângă graniţa franco-elveţiană a dispărut din cauza secetei. Foto: Profimedia
Râul Doubs de lângă graniţa franco-elveţiană a dispărut din cauza secetei. Foto: Profimedia | Poza 11 din 17
Râul Doubs de lângă graniţa franco-elveţiană a dispărut din cauza secetei. Foto: Profimedia
Râul Doubs de lângă graniţa franco-elveţiană a dispărut din cauza secetei. Foto: Profimedia | Poza 12 din 17
Râul Doubs de lângă graniţa franco-elveţiană a dispărut din cauza secetei. Foto: Profimedia
Râul Doubs de lângă graniţa franco-elveţiană a dispărut din cauza secetei. Foto: Profimedia | Poza 13 din 17
Râul Doubs de lângă graniţa franco-elveţiană a dispărut din cauza secetei. Foto: Profimedia
Râul Doubs de lângă graniţa franco-elveţiană a dispărut din cauza secetei. Foto: Profimedia | Poza 14 din 17
Râul Doubs de lângă graniţa franco-elveţiană a dispărut din cauza secetei. Foto: Profimedia
Râul Doubs de lângă graniţa franco-elveţiană a dispărut din cauza secetei. Foto: Profimedia | Poza 15 din 17
Râul Doubs de lângă graniţa franco-elveţiană a dispărut din cauza secetei. Foto: Profimedia
Râul Doubs de lângă graniţa franco-elveţiană a dispărut din cauza secetei. Foto: Profimedia | Poza 16 din 17
Râul Doubs de lângă graniţa franco-elveţiană a dispărut din cauza secetei. Foto: Profimedia
Râul Doubs de lângă graniţa franco-elveţiană a dispărut din cauza secetei. Foto: Profimedia | Poza 17 din 17
Râul Doubs de lângă graniţa franco-elveţiană a dispărut din cauza secetei. Foto: Profimedia
,

„Doubs curge până la Arcon”, un sat cu 1.000 de locuitori, situat la altitudinea de 800 de metri, „dar apoi peisajul devine deşertic”, a declarat alarmat Fabien Henriet, primarul din acea localitate. Râul „reapare mult mai departe, lângă micul sat Morteau, datorită unor izvoare subterane”, a continuat edilul francez. „E un peisaj lunar şi asta e trist. Aş vrea să nu mai văd acest peisaj”, a adăugat el.

Pe platoul Haut-Doubs, la marginea munţilor Jura, natura carstică a solului, cu numeroasele falii şi cavităţi ale sale, îi permite apei să se infiltreze cu uşurinţă în subsol şi să dispară de la suprafaţă. Localnicii sunt obişnuiţi, aşadar, cu perioadele în care nivelul apei este scăzut, dar un debit zero, care lasă albia râului complet uscată, constituie un motiv de îngrijorare.

„Înainte, acest lucru putea să se petreacă în luna august”, dar „acum se întâmplă mai devreme, pe o distanţă mai lungă şi fenomenul e mai accentuat”, a remarcat Fabien Henriet.

„La limită”

Dincolo de impactul asupra peisajelor şi biodiversităţii, seceta are numeroase consecinţe, începând cu perturbarea alimentării cu apă a locuitorilor şi a companiilor. La Maisons-Du-Bois-Lievremont, Olivier Masson urmăreşte cu atenţie nivelul rezervoarelor de mai multe săptămâni, pentru a evita întreruperile serviciului de alimentare cu apă.

„A fost la limită. Fabrica de brânzeturi nu ar mai fi putut funcţiona - mai erau doar trei ore până în acel punct - dacă nu am fi observat scăderea nivelului apei”, a declarat acest tehnician de întreţinere, care urmăreşte constant alertele de pe telefon şi vine foarte des să verifice contoarele, inclusiv noaptea şi în weekend.

„Trebuie să jonglezi cu vanele, pentru ca toată lumea să fie alimentată cu apă. Este o meserie”, a spus el, zâmbind. „Şi atunci când rezervele sunt cu adevărat pe sfârşite, când nu mai facem faţă, cumpărăm apă” ditr-o comună situată la circa 20 de kilometri. „Am făcut asta săptămâna trecută, dar nu prea ne place - şi nici lor, pentru că şi rezervele lor sunt la limită”, a adăugat el.

„Costurile cresc repede”

În alte zone din aceeaşi regiune, două comune sunt alimentate cu apă cu ajutorul unor camioane-cisternă de 30 de metri cubi în ultimele două săptămâni, un serviciu care are totuşi un cost (300 de euro / camion), notează AFP, citată de Agerpres.

„Este o situaţie de urgenţă”, a declarat Anthony Merique, vicepreşedintele Asociaţiei comunelor din Doubs, responsabil cu apa. „Costurile cresc repede. Şi, dacă acest lucru va continua, vor fi şi alte comune afectate”, a adăugat el, îngrijorat.

De asemenea, comunele se tem de scăderea veniturilor obţinute din exploatarea pădurilor: seceta favorizează dezvoltarea gândacilor-de-scoarţă, insecte care fac ravagii în pădurile de pin şi de molid.

„De câţiva ani încoace aveam mai puţine pagube, dar cu un an precum acesta, ne temem că totul va începe din nou. Şi vom putea să vedem efectele abia în primăvara viitoare”, a declarat Anthony Merique.

Scăderea producţiei de lapte

Agricultorii sunt şi ei afectaţi de deficitul de precipitaţii - o scădere de 55% în raport cu media regională din luna iunie - şi care va continua în luna iulie, potrivit Meteo-France. Uscate, pajiştile au îngălbenit, iar fermierii trebuie să îşi aducă animalele în grajduri pentru a le hrăni.

„Am început să consumăm stocurile de furaj pentru iarnă, toate fermele din zonă sunt în aceeaşi situaţie”, a declarat Patrice Glasson, un producător din acest sector de activitate.

„De o săptămână încoace ne-am dat seama că nu vom avea stocuri”, a continuat acest crescător de animale, care se declară îngrijorat pentru sănătatea celor celor 40 de vaci şi 50 de juninci ale sale pe fondul valurilor de căldură. „Sunt slăbite, le lipseşte energia. În urmă cu o lună, obţineam 25 de litri de lapte pe zi de la fiecare vacă; astăzi, am ajuns la 19 sau chiar 18”, a adăugat el.

„Nu mai este Haut-Doubs pe care îl cunoaştem”, a concluzionat el, puţin descurajat. Canicula din 2003 marcase deja un punct de cotitură, „dar anul acesta este şi mai grav”, a adăugat el. 

Editor : Liviu Cojan

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Trofeul Cupei Mondiale FIFA 2026 și mingea oficială Adidas Trionda
1
Campionatul Mondial de Fotbal 2026. Programul complet al meciurilor, rezultate și...
Ukrainian President Volodymyr Zelensky laughs
2
Zelenski, ironie la adresa lui Putin: „Dacă Elțîn ar fi știut că Rusia va ajunge să...
Gabi-Muresan
3
Martor la tragedie, un apropiat al lui Gabi Mureșan povestește ultimele clipe ale...
iran-teheran - 3 martie 2026
4
Armata SUA a lansat noi atacuri asupra Iranului. Trump: „Vom riposta și mai puternic”...
rostec
5
Avionul rus de ultimă generație, dezvoltat să înlocuiască aparatele de zbor străine, nu...
Francezii sunt "șocați"! Ce a spus Materazzi despre Zidane, la 20 de ani de la finala Cupei Mondiale
Digi Sport
Francezii sunt "șocați"! Ce a spus Materazzi despre Zidane, la 20 de ani de la finala Cupei Mondiale
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
profimedia-1115678045
Incendiu de vegetație devastator în Spania, 12 oameni au murit. Victimele ar fi cetățeni străini, anunță autoritățile
photo-collage.png - 2026-07-10T175749.618
Segolene Royal revine în cursa pentru preşedinţia Franţei după aproape 20 de ani
femeie pe canicula
De ce ne confruntăm cu tot mai multe valuri de caniculă și furtuni violente. Climatolog ANM: „Rezultatul îl simțim deja”
faza de joc din meciul franta - maroc
CM 2026. Franţa, prima semifinalistă, după ce a învins Marocul
Marine Le Pen
Ce șanse are Marine Le Pen să devină noul președinte al Franței: date din cele mai recente sondaje de opinie
Recomandările redacţiei
trafic
Proiect UE: mașinile ar putea „refuza” să mai accelereze peste limita...
Iran Khamenei Funeral - Tehran
Trump spune că „a lăsat instrucțiuni” în cazul în care Iranul va...
romatsa
ROMATSA, semnal de alarmă după poprirea în litigiul statului român cu...
soldat inteligenta artificiala informatii computer AI ia
„Rețeaua morții”. NATO va folosi inteligența artificială pe Flancul...
Ultimele știri
Un fost oficial al Energoatom a fost desemnat suspect în cel mai mare caz de corupție din Ucraina, de la începutul războiului
NASA studiază pe ISS cea de-a cincea stare a materiei, la temperaturi apropiate de zero absolut
CM 2026: Şefii Federaţiei Germane de Fotbal au plecat la New York să negocieze cu Jurgen Klopp preluarea naţionalei
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Patru zodii scapă de ghinion până la sfârșitul lunii iulie 2026. Începe cea mai bună perioadă din ultimii doi...
Cancan
3.300 lei amendă pentru toți șoferii din România care fac această greșeală când se urcă la volan. 90% nici nu...
Fanatik.ro
Record istoric în Bănie! Universitatea Craiova se apropie de o bornă fără precedent la numărul de abonamente...
editiadedimineata.ro
Parlamentul European prelungește legea privind scanarea mesajelor, dar protejează conversațiile criptate
Fanatik.ro
Orașul din România în care ajunge Nadia Comăneci la 50 de ani de la prima notă de 10. Ce eveniment deosebit...
Adevărul
Scene de groază într-un avion Ryanair: pasager aspirat parțial prin geamul spart. „Capul și umerii îi erau în...
Playtech
Pericolul ascuns sub pământul României. Avertismentul unui expert american despre mineralele critice din ţara...
Digi FM
Cristi Borcea, în vacanță cu 8 dintre cei 9 copii ai săi. Imagine rară de familie din Grecia: „Pentru unii e...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Cum l-a numit Acerbi pe Chivu, după ce românul nu i-a mai prelungit contractul: "Știm cu toții"
Pro FM
Adda, confesiune din vacanță și imagini în costum de baie: "Eram supărată că nu am reușit să slăbesc 4 kg"
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Filme cu Tom Holland. Cele mai bune producții cu actorul din „Spider-Man”
Adevarul
Presa franceză, despre frații Pavăl după preluarea gigantului de retail Carrefour România: „Un ofertant...
Newsweek
Ce contribuții nu sunt luate în considerare la pensie? Înalta Curte a lăsat un pensionar fără 19.400 lei
Digi FM
Cum arată corveta livrată de Turcia României. E prima navă de luptă nouă care se alătură flotei în peste 30...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
"Stomacul meu se mănâncă singur". Bryan Johnson, milionarul care vrea să trăiască până la 160 de ani, a...
Digi Animal World
Un urs a intrat într-un hotel la 5 dimineața, a băut apă din hol și a dat buzna peste turiști în cameră...
Film Now
Cine e actrița considerată revelația din "Odiseea". Tom Holland și Matt Damon, în rolurile carierei
UTV
Fiica Nicoletei Luciu a debutat pe podium la 14 ani. Kim Csergo a atras atenția cu prima ei apariție în...