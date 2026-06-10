Zeci de copaci din Brașov sunt un pericol real pentru localnici si turiști. Un arbore s-a prăbușit într-un loc vizitat zilnic de sute de oameni, la un an după tragedia de pe aleea de sub Tâmpa, unde un tânăr și-a pierdut viața lovit de un arbore. Specialistii au descoperit ca mulți sunt putreziți în interior, chiar dacă la suprafață pare că sunt sănătoși.

Un arbore a căzut pe o alee intens circulată de localnici și turiști din Brașov. Incidentul a scos la iveală un adevărat pericol pentru localnici și turiști.

„Mai multi copaci din zona de sub Tâmpa par sănătoși, desi la interior sunt putrezi”, transmite jurnalistul Digi24.

Și nu este singurul caz. În urmă cu aproximativ două săptămâni, un alt copac s-a prăbușit foarte aproape de o bancă din lemn, pe care stau oamenii.

„Am înțeles că e o ciupercă sau ceva. Cred că ar fi trebuit ca aceste studii să fie făcută un pic mai devreme și acum intervenit”, e de părere un localnic.

„Trebuie să îi verifice mai des și trebuie îndepărtați până la urmă. Noi venim zilnic, dar suntem foarte atenți. De obicei, dacă bate vântul, chiar nu venim; asta chiar o luăm în considerare”, mărturisește o doamnă.

„Trebuie să ne ferim. În momentul în care îi vezi, îi ocolești”, spune altcineva.

După evaluările făcute de Institutul Național de Cercetare în Silvicultură au fost găsiți zeci de arbori cu probleme.

„Arborii unde am constatat că nu mai au cum să fie salvați îi vom extrage, indiferent de situație, pentru că încercăm să protejăm oamenii. Acolo unde avem soluții, vom încerca fie să îi toaletăm, fie soluții inovative pentru a-i salva. Sperăm ca în următoarele luni să finalizăm extragerea tuturor arborilor care reprezintă un risc, pentru cetățeni și, bineînțeles, în locul lor vom planta mult mai mulți decât extragem”, dă asigurări purtătorul de cuvânt al Primăriei Brașov, Sorin Toarcea.

Anul trecut, un tânăr de 27 de ani a murit după ce un copac s-a prăbușit peste el.

reporter: Bianca Venter

operator: Dan Dascălu

Editor : Izabela Zaharia