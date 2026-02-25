Live TV

Peste 2.500 de hectare de pădure din Covasna au revenit în proprietatea statului. Decizia instanței este definitivă

Data actualizării: Data publicării:
padure ilustrativ
Foto: Profimedia Images

Peste 2.500 de hectare de pădure din județul Covasna au revenit în proprietatea publică a statului în urma unor procese inițiate în 2018 de Ministerul Finanțelor, la care s-au alăturat și juriștii Regiei Naționale a Pădurilor - Romsilva. Decizia instanței este definitivă și pune capăt unui litigiu care a început în urmă cu mai bine de șapte ani, potrivit unui comunicat de presă. 

Este vorba despre 2.571 de hectare de pădure din zona Ojdula, pentru care dreptul de proprietate fusese reconstituit în anul 2002 în favoarea Composesoratului Ojdula.

Situația terenurilor a fost reevaluată după ce, în arhive, au fost descoperite documente care arătau că pădurile nu au fost confiscate abuziv de stat în perioada regimului comunist, ci au fost expropriate cu despăgubiri.

Pe baza acestor documente, Ministerul Finanțelor a deschis o acțiune în instanță pentru anularea titlurilor de proprietate.

Judecătoria Târgu Secuiesc a decis, în septembrie 2024, anularea titlurilor de proprietate, a proceselor-verbale de punere în posesie și a cărților funciare ale Composesoratului Ojdula.

Decizia a fost atacată cu apel, însă Tribunalul Covasna a respins apelul pe 19 februarie 2026, iar hotărârea a devenit definitivă.

În urma acestei decizii, cele 2.571 de hectare de pădure revin în proprietatea publică a statului, la aproape 25 de ani de la retrocedare.

Potrivit Romsilva, în ultimii ani au existat mai multe procese în instanță legate de suprafețe de pădure revendicate de la stat.

CITEȘTE ȘI: Romsilva a redobândit proprietatea a 43.000 de hectare de pădure retrocedate ilegal. ÎCCJ a închis dosarul care l-a vizat pe Hrebenciuc

Editor : A.D.

