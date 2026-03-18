Poluare crescută în Capitală: praful din nisip și sare de pe străzi ajunge în aer. Avertismentul Gărzii de Mediu

Poluare în București. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Inquam Photos / Octav Ganea

Nivelul poluării atmosferice a crescut în Capitală, iar verificările Gărzii de Mediu arată că o parte semnificativă a fenomenului este generat de materialul antiderapant folosit iarna, care, în condiții de trafic intens și lipsa precipitațiilor, ajunge în aer sub formă de praf.

„În contextul înregistrării unor concentraţii ridicate de particule în suspensie (PM10 şi PM2,5) la nivelul Municipiului Bucureşti, Garda Naţională de Mediu a demarat acţiuni operative în teren pentru identificarea surselor de poluare şi limitarea impactului asupra populaţiei. Verificările efectuate de comisarii Gărzii de Mediu au arătat că o parte semnificativă a poluării este generată de materialul antiderapant (nisip şi sare) utilizat în sezonul rece, care, în condiţii de trafic intens şi lipsa precipitaţiilor, este antrenat în aer sub formă de pulberi”, se arată într-un comunicat al instituţiei, postat pe Facebook.

Depuneri consistente au fost identificate la borduri şi sub autovehiculele staţionate pe marile bulevarde, pe carosabil, în special în zonele intens circulate şi pe liniile de tramvai utilizate şi de alte vehicule. Potrivit GNM, condiţiile meteorologice recente, caracterizate prin lipsa precipitaţiilor şi temperaturi ridicate, au favorizat resuspendarea particulelor şi amplificarea fenomenului.

În acest context, Garda Naţională de Mediu a extins acţiunile de control în zona de nord a Capitalei, unde sunt în desfăşurare lucrări majore de infrastructură. Astfel, sunt verificate respectarea programelor de umectare, existenţa rampelor de spălare a roţilor şi măsurile de prevenire a degajării de praf.

De asemenea, au fost demarate controale la toate primăriile de sector, urmate de un control la Primăria Municipiului Bucureşti, pentru verificarea măsurilor adoptate privind calitatea aerului şi implementarea obligaţiilor stabilite anterior.

„Totodată, Garda Naţională de Mediu a transmis o adresă tuturor primăriilor de sector ale Capitalei prin care le-a solicitat să ia măsuri privind reducerea emisiilor de pulberi în resuspensie, prin intervenţia serviciilor publice pentru îndepărtarea materialului antiderapant de pe carosabil (aspirarea mecanizată şi spălarea carosabilului). Creşterea nivelului de pulberi în Bucureşti este rezultatul unui cumul de factori, însă gestionarea necorespunzătoare a materialului antiderapant şi activităţile de şantier au un rol important în amplificarea fenomenului”, susţine GNM.

În cursul acţiunii tematice de control demarată în data de 16 martie 2026 de comisari din cadrul Comisariatului Municipiului Bucureşti, au fost verificate: staţiile liniei de metrou M6 - B-dul Expoziţiei, Montreal, Gara Băneasa şi Aeroport Băneasa, unde există rampă de spălare pentru autovehiculele ce deservesc şantierele. „Atât în organizările de şantier, cât şi în perimetrul exterior al acestora, există urme/depuneri de praf şi nisip”, precizează sursa citată.

Pe parcursul anului trecut, în urma controalelor au fost aplicate amenzi de 13,466 milioane lei, 144 avertismente şi au fost înaintate 11 sesizări penale. GNM a verificat:

  • 346 de şantiere,
  • 218 operatori industriali,
  • 156 amplasamente afectate de incendii,
  • 14 operatori de salubrizare
  • şi 45 de staţii de betoane.

„Datele de monitorizare arată că depăşirile frecvente ale valorilor pentru PM10 şi PM2,5 sunt generate de un cumul de factori: traficul rutier intens, activităţile industriale, încălzirea rezidenţială, şantierele de construcţii, depozitările necontrolate, arderile ilegale de deşeuri. În urma controalelor, au fost constatate deficienţe recurente: lipsa umectării materialelor pulverulente, absenţa sistemelor de spălare a roţilor, măsuri insuficiente de limitare a prafului, depozitări necontrolate”, se mai arată în comunicat.

