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Video Poluare în vestul țării. Cazul unei firme de apă-canal care, în loc să trateze apele uzate, le deversa ilegal în râuri: „Nu e normal”

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poluare bihor
Deși firma care ar trebui să curețe apele uzate a fost amendată de mai multe ori, nimic nu s-a schimbat. Sursa foto: colaj captură video Digi24
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Situație gravă în vestul țării. O firmă de apă-canal, care ar trebui să trateze apele uzate din mai multe comune și orașe din nordul județului Bihor, este acuzată că, de fapt, le-a deversat în două râuri din zonă. Compania a fost amendată de Garda de Mediu și de Apele Române, dar nu și închisă. Inspectorii spun că unele probe de apă conțineau valori de amoniu și de 27 de ori peste limita maxim admisă. Localnicii sunt revoltați și cer măsuri ferme.

„Ne aflăm într-un sit Natura 2000. Aici ar trebui să avem păsări și pești și o natură înfloritoare, în schimb avem ape uzate și un miros greu de suportat”, transmite jurnalistul Digi24, Bogdan Băcilă.

Alerta a fost dată de un biolog din zonă, care avertizează că situația este cu atât mai gravă cu cât riscă să se extindă și peste graniță, în localitățile maghiare.

„Unde am fost, peste tot erau probleme: la Sălard, la Diosig. Aici suntem la Săcuieni, un oraș cu 10 mii de locuitori și mi se pare că nu sunt apele epurate deloc. E foarte gravă situația! Aici, după deversare, râul e mort. Avem două probleme: una e poluarea și apoi că avem debite foarte scăzute de apă”, spune biologul Krisztina Babos.

„Nu e normal, atât pot să spun! Nu e frumos să dea drumul în apă la mizerie. Și așa primim atâta mizerie, că vai și amar. Ierbicid și toate, azotul...”, spune cineva.

„Și Ungaria poate să măsoare calitatea apei dincolo de graniță, ca să vedem dacă apa este contaminată și foarte probabil este și să ia masuri necesare atât pentru protecția locuitorilor, cât și pentru a face presiuni instituționale asupra autorităților din România”, completează Attila Marton, biolog.

„Amenzile au fost peste 600 de mii de lei, iar în acest an, având în vedere sesizările noi, s-au mai dat amenzi în jur de 160 de mii de lei”, transmite Pasztor Sandor, director general ABA Crișuri.

Deși firma care ar trebui să curețe apele uzate a fost amendată de mai multe ori, nimic nu s-a schimbat.

„În urma controalelor efectuate la mai multe puncte de lucru ale operatorului de apă-canal au fost constatate lipsa autorizațiilor de mediu, evacuări neconforme și deficiențe privind documentele de vidanjare, fiind aplicate sancțiuni de peste 200.000 de lei”, a declarat, pentru Digi24, purtătorul de cuvânt al Gărzii de Mediu Bihor, Monica Crișan.

Inspectorii spun că unele probe de apă conțineau valori de amoniu și de 27 de ori peste limita maxim admisă. Jurnaliștii Digi24 au încercat să contacteze și reprezentanții firmei, pentru un punct de vedere, dar până în acest moment nu au transmis un răspuns.

reporter/operator: Bogdan Băcilă

Editor : Izabela Zaharia

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