Probabilitatea apariției unui „super El Nino”, în creștere: „Probabil ne vom confrunta cu temperaturi globale record anul viitor”

El Nino Phenomenon Causes Drought In Tangerang, Tangerang Regency, Indonesia - 18 Oct 2023
Ce înseamnă un El Nino puternic Când a avut loc ultimul El Nino de intensitate „foarte mare"

Noile prognoze indică o creștere a probabilității ca fenomenul El Nino, care se dezvoltă în Oceanul Pacific tropical, să fie unul dintre cele mai puternice înregistrate vreodată, fiind emise avertismente privind temperaturi globale record și consecințe umanitare de proporții, relatează BBC.

Anumite zone din Pacific s-au încălzit rapid, datele din această săptămână indicând temperaturi la suprafața mării cu aproximativ 0,5 °C peste valorile normale – un prag care sugerează apariția fenomenului El Nino, o încălzire naturală a Pacificului. Se preconizează că fenomenul se va intensifica în următoarele luni, putând atinge apogeul sub forma unui El Nino foarte puternic – sau așa-numitul „super El Nino” – în toamnă.

Oamenii de știință sunt îngrijorați de consecințele pe care le-ar putea avea asupra modelelor meteorologice globale, inclusiv de probabilitatea ca anul 2027 să fie cel mai cald an înregistrat vreodată.

În ultima sa prognoză, Administrația Națională Oceanografică și Atmosferică (NOAA) sugerează că fenomenul El Nino va debuta în cursul acestei luni. A crescut probabilitatea la două treimi ca acesta să fie puternic sau chiar foarte puternic până în această iarnă.

Ritmul de încălzire înregistrat în Pacificul tropical în ultimele câteva săptămâni a fost rapid.

Nathanial Johnson, meteorolog la NOAA, a descris acest fenomen ca fiind un „eveniment rar”, în cazul în care ar continua în ritmul actual – trecând de la „La Nina” (un fenomen de răcire) observat în timpul iernii la un El Nino potențial puternic, în decursul unui an.

Biroul de Meteorologie (BoM) din Australia prognozează, de asemenea, fenomenul El Nino folosind un criteriu ceva mai strict, conform căruia temperaturile de la suprafața mării în Pacificul tropical trebuie să depășească media cu 0,8 °C. Totodată, se caută indicii care să arate că alizeele din vestul Pacificului și-au inversat direcția, semnalând faptul că încălzirea oceanului începe să influențeze atmosfera.

Previziunile de primăvară privind fenomenul El Nino s-au dovedit, de-a lungul timpului, destul de inexacte, însă în acest an meteorologii s-au arătat mult mai încrezători decât de obicei.

Ce înseamnă un El Nino puternic

Pe măsură ce fenomenul El Nino se formează în Pacificul tropical, meteorologii urmăresc cu atenție o regiune anume, denumită Nino 3.4, monitorizând media pe trei luni a temperaturii suprafeței mării în comparație cu media pe termen lung.

Se vorbește despre un fenomen El Nino puternic sau „super El Nino” atunci când această valoare depășește 1,5 °C.

Previziunile Centrului European pentru Prognoze Meteorologice pe Termen Mediu (ECMWF), ale NOAA și ale BoM sunt, în mare măsură, similare. În cea mai recentă prognoză a ECMWF, peste jumătate dintre modelele de prognoză indică o temperatură de peste 2,5 °C până în toamnă.

Orice valoare peste 2,5 °C ar fi un „eveniment de o intensitate fără precedent”, a declarat Johnson.

Prognozele BoM indică, de asemenea, cu certitudine posibilitatea apariției unui fenomen El Nino de intensitate foarte mare în cursul acestui an. Unele date din prognoze sugerează chiar că temperatura ar putea depăși 3 °C, depășind valoarea maximă cunoscută în prezent, de 2,7 °C, înregistrată în 1877.

Este important de menționat că acea perioadă era cu totul diferită, cu date de observare limitate, astfel încât există încă o mare incertitudine în ceea ce privește temperatura raportată.

Acel fenomen El Nino a durat aproximativ 18 luni și a declanșat un eveniment climatic global catastrofal, provocând secetă extremă și foamete pe scară largă în Asia, Brazilia și Africa, care a dus la moartea a milioane de oameni, în timp ce în alte regiuni, precum Peru, a generat inundații severe.

Când a avut loc ultimul El Nino de intensitate „foarte mare”

Ultimul fenomen El Nino de intensitate „foarte mare” a avut loc în perioada 2015-2016, când temperatura medie trimestrială (noiembrie, decembrie, ianuarie) din zona Nino3.4 a atins 2,4 °C.

Căldura suplimentară din Pacificul de Est face ca principalul efect al fenomenului El Nino să fie creșterea temperaturii medii globale, de obicei cu 0,2 °C.

Liz Stephens, profesoară de riscuri climatice și reziliență la Universitatea din Reading, a declarat pentru BBC că „probabil ne vom confrunta cu temperaturi globale record anul viitor, mai ales dacă acesta va fi un fenomen El Nino foarte puternic”.

În urma fenomenului El Nino din 2023/24, a fost înregistrat cel mai cald an din istorie. Deși efectele meteorologice pot fi mai vizibile în zona Pacificului, fiecare fenomen El Nino este unic în ceea ce privește intensitatea și amploarea impactului asupra modelelor meteorologice globale.

Inundațiile sunt frecvente în nordul statului Peru și în sudul Ecuadorului, dar pot apărea și în Africa de Est, Asia Centrală și în zonele sudice ale Americii de Nord. De asemenea, acest fenomen reduce intensitatea furtunilor tropicale din Atlantic. Meteorologii prevăd deja că sezonul uraganelor din Atlantic din acest an va fi mai liniștit decât în mod obișnuit.

„Deși acest lucru pare a fi un lucru pozitiv, pentru America Centrală asta înseamnă precipitații mult mai reduse și, eventual, condiții de secetă”, a spus prof. Stephens.

Există, de asemenea, un risc crescut de secetă și incendii de pădure în anumite regiuni din Australia, Indonezia și nordul Americii de Sud, ceea ce va duce la o scădere a producției agricole și a rezervelor alimentare la nivel mondial.

Închiderea Strâmtorii Ormuz afectează deja distribuția îngrășămintelor, ceea ce a dus la creșterea prețului acestora. Acest lucru va avea un impact asupra recoltelor din lunile următoare, ducând la o reducere a ofertei de alimente și la creșterea prețurilor.

„Există deja un număr tot mai mare de oameni care trăiesc în sărăcie, iar dacă randamentul culturilor scade din cauza secetei sau a inundațiilor [provocate de El Nino], prețurile vor crește și mai mult.”

„Așadar, ne putem aștepta la consecințe umanitare potențial foarte grave în acest an, mai ales dacă criza din Orientul Mijlociu va continua”, a declarat prof. Stephens.

